Zuger Student fliegt nach Import von illegalen Medikamenten auf: Jugendliche konsumieren vermehrt mehrere Substanzen, ohne die Gefahr zu sehen Deutsche Zollfahnder kommen einem Zuger Studenten auf die Spur, der jahrelang illegale Medikamente einführt. Kein Einzelfall, Suchtexperten beobachten den Konsum im Kanton Zug mit Sorge - vor allem bei Jungen. Kilian Küttel 07.11.2020, 05.00 Uhr

Der Medikamentenmissbrauch im Kanton Zug nimmt zu. Symbolbild

Die Einsatzkräfte der Kantonspolizei Zürich beschädigen die Tür, als sie in die Wohnung des 24-Jährigen eindringen. Anlass für den unzimperlichen Zugriff an einem verregneten Mittwoch im Dezember 2017 ist eine Meldung des Hauptzollamts Frankfurt am Main. Gut einen Monat zuvor hatten die deutschen Zöllner eine Lieferung abgefangen, die an den Chemiestudenten adressiert war – zum zweiten Mal innert sechs Monaten.

In den Räumen des Zugers, der nur unter der Woche und wegen seines Studiums in der Zürcher Gemeinde lebt, finden die Polizisten, wonach sie suchen: Laborinstrumente. Drogen. Medikamente. Darunter 1 Kilogramm Sildenafil, besser bekannt als Viagra, dessen Import nur mit Bewilligung erlaubt ist. Eine solche aber fehlt dem jungen Mann.

Xanax, LSD, Testosteron

Ebenfalls dürfte er nicht im Besitz der sieben gefundenen Fläschchen Semax sein, einem Mittel zur Behandlung von neurologischen Störungen, das in Russland entwickelt wurde. Als Nasenspray gedacht, hat es sich der Zuger mit Wasser verdünnt gespritzt.

Weiter stossen die Polizisten auf Amphetamine in unscheinbaren Briefchen, LSD-Rückstände auf einem gestanzten Papierbogen, 123 Diazepam-Tabletten, ein Schlaf- und Beruhigungsmittel; 32 Tabletten Xanax, ein abhängig machendes Medikament gegen Angst- und Panikstörungen sowie auf sieben Ampullen Testosteron; dazu Clomifen-, Anastrozol- und Tamifen-Tabletten – allesamt Mittel, die auf der Dopingliste stehen.

Die Polizei stellt die Substanzen sicher, ebenso zwei Smartphones, einen Laptop, vier USB-Sticks, eine Waage und einen weissen Kanister.

2000 Franken Busse in zweitem Verfahren seit 2015

Am 13. März dieses Jahres fällt das Schweizerische Heilmittelinstitut Swissmedic seinen Strafbescheid im Verwaltungsstrafverfahren gegen den heute 27-Jährigen.

Ein erstes Mal war er den Behörden bereits 2015 aufgefallen, als 110 Tabletten des Potenzmittels Vilitra am Zoll festgehalten und anschliessend vernichtet wurden.

Jetzt erhält er eine Busse von 2000 Franken wegen mehrfacher Widerhandlung gegen das Heil- und das Betäubungsmittelgesetz, begangen durch die erfolgreiche und versuchte Einfuhr von Stoffen und Präparaten ohne Bewilligung. Zur Busse kommen die Verfahrenskosten von 1952.45 Franken.

Er protokollierte seinen Konsum genau

Die Strafe fällt aus einem Grund nicht höher aus: Der junge Mann wollte die Substanzen nicht weiterverkaufen, sie waren zum Eigengebrauch gedacht.

Detailliert führte der Chemiestudent Buch darüber, wann er was eingeworfen und wie er sich dabei gefühlt hatte.

Was genau im beschlagnahmten Konsumprotokoll stand, verraten die öffentlich einsehbaren Akten nicht. So bleibt unklar, wann und wie häufig; vor allem aber, ob der Zuger mehrere Mittel gleichzeitig genommen hat. Fest steht aber: Er wäre damit nicht alleine.

In den vergangenen Monaten häuften sich die Meldungen von illegalen Medikamentenimporten per Post, von Darknetdeals, vor allem aber von einer zunehmenden Drogen- und Medikamentenproblematik in der Jugend.

Todesfälle in Luzern, Zürich, Basel

Ein aufsehenerregender Fall ereignete sich im Kanton Luzern, wo die Strafverfolgungsbehörden 2019 einen Drogenring aus 50 Jugendlichen aushebelten. Erst die NZZ machte publik, dass vier Personen an den Folgen eines Medikamentencocktails gestorben waren.

Im Kanton Zürich kamen Mitte August zwei Jugendliche wegen einer Atemlähmung ums Leben, die eine Mischvergiftung aus Morphin und Xanax ausgelöst hatte. Das ergab ein Gutachten des Instituts für Rechtsmedizin der Universität Zürich. Und erst Anfang Oktober wurde der Tod eines 15-Jährigen aus Basel bekannt, der Xanax, LSD, Hustensaft und Methadon konsumiert haben soll.

Experten warnen vor gefährlichem Mischkonsum

«Multipler Substanzgebrauch» oder «Mischkonsum», sagen Fachleute wie Markus Meury von Sucht Schweiz dazu:

«Beim Mischkonsum kann die Wirkung von einzelnen Substanzen verändert oder verstärkt werden. Der Effekt ist also nicht mehr kontrollierbar und kann für den Körper schnell zu viel werden.»

Oder potenziell tödlich, wie Judith Haller von Suchtberatung Zug sagt: «Die Wirkung, die eine Kombination zweier oder mehrere Substanzen auslöst, entspricht in der Regel nicht der Summe der Einzelwirkungen.» Und weiter:

«Im schlimmsten Fall kann das zu lebensbedrohlichen Zuständen führen, wie zu einem Atemstillstand.»

Auch Zuger Jugendliche würden zunehmend mehrere Substanzen gleichzeitig konsumieren. Allgemein steige der Medikamentenmissbrauch an, Jugendliche würden deshalb vermehrt verzeigt.

15-Jährige konsumierte «exzessiv »Amphetamine

Zwar hat die Zuger Polizei bei Jugendlichen im vergangenen Jahr 9 Prozent weniger Verstösse gegen das Betäubungsmittelgesetz registriert (gesamt 239 Delikte), dennoch warnen auch die Strafverfolgungsbehörden. So musste etwa im August 2019 eine 15-Jährige mit Lungenschäden ins Spital, weil sie «exzessiv» Amphetamine geschnupft hatte. Polizeisprecher Frank Kleiner sagt:

«Die Fachgruppe Dienst Jugenddelikte zeigt sich seit längerem besorgt und hat in Fachgremien wiederholt auf die Entwicklung hingewiesen.»

Auch eine Erhebung der Weltgesundheitsorganisation aus dem Jahr 2018 belegt, dass Jugendliche häufiger zu Medikamenten greifen. Eine Umfrage, an der 715 Schweizer Klassen teilgenommen hatten, kommt zum Schluss: 4,5 Prozent der 15-jährigen Buben und 4,1 Prozent der Mädchen hatten bereits mindestens einmal mit Medikamenten experimentiert, um einen Rausch zu erleben. Zwar war der Wert bei den Mädchen in einer Umfrage von 2006 gleich hoch, bei den Knaben stieg die Zahl um das Dreifache.

Um gegen das Problem vorzugehen, setzt die Zuger Polizei auf Prävention, steht laut Frank Kleiner im Austausch mit Behörden, Schulen, Vereinen oder Firmen und will die Jugendlichen auf die Gefahren aufmerksam machen.

Dazu sagt Judith Haller von Suchtberatung Zug:

«Aus den Gesprächen mit Jugendlichen hört man, dass sie sich der Gefahren des Mischkonsums teilweise zu wenig bewusst sind.»

Unbestritten scheint, dass der Zuger Student wusste, was er tat. Im Strafbescheid von Swissmedic heisst es: «Der Beschuldigte kennt als Student der Chemie die Eigenschaften der von ihm eingeführten Substanzen sehr genau.»

Strafmildernd wirkte sich für ihn aber aus, dass er sich im Verfahren sehr kooperativ gezeigt habe. Er habe die Konsequenzen für seinen Lebensstil gezogen, hält Swissmedic fest. Und seit der Hausdurchsuchung im Dezember 2017 habe er «ein geordnetes Leben» geführt und er «bemühte sich nachweislich darum, sein Studium erfolgreich zu absolvieren».