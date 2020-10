Vereine Zuger Talente erhalten Musicus Awards Die Musikschule Zug hat ihre Talente für ihre Leistungen geehrt. Für die Musikschule Zug: Deborah Annema 27.10.2020, 15.17 Uhr

Die Stadträtin Vroni Straub hat die Gewinnerinnen und Gewinner per Video-Botschaft verkündet. Bild: PD

An der Musikschule Zug besuchen viele Schülerinnen und Schüler den Unterricht, die ausserordentliche Leistungen erbringen. «Nach der Schulschliessung im Frühling und den vielen abgesagten Konzerten in den letzten Monaten, ist es uns umso wichtiger, die beachtlichen Leistungen unserer Schülerinnen und Schüler zu würdigen», sagt der Rektor der Musikschule Zug, Mario Venuti.

Die Lehrpersonen konnten ihre Schülerinnen und Schüler für den «Musicus Award» nominieren. Es gab 22 Nominationen für die acht Kategorien. Die Preisträgerinnen und Preisträger wurden am 23. Oktober durch Stadträtin Vroni Straub, Vorsteherin des Bildungsdepartements, in einer Video-Botschaft bekannt gegeben.

Preisträger in der Kategorie Blechblasinstrumente wurde Samuel Bösch (Posaune), bei den Streichern gewann Emilie Richter (Violoncello). Lionel Leblois wurde in der Kategorie Zupfinstrumente für sein eindrückliches Gitarrenspiel ausgezeichnet. In der Kategorie Tasteninstrumente/Schlagzeug gab es zwei Gewinner und zwar Seren Eggenberger (Klavier) und Nicolas Leblois (Orgel). Bei den Ensembles gab es eine Auszeichnung für das Zuger Jugendorchester unter der Leitung von Droujelub Ianakiev. Der Cellist Keiju Yamaguchi wurde ausgezeichnet in der Kategorie Kantonale Begabtenklasse. Emily Flammer (Marimbafon) war die Gewinnerin der Kategorie Förderklasse. Preisträgerin in der Kategorie Erwachsene war Barbara Spathelf (Violoncello).

Hinweis: Das Video und die Resultate der Musicus Awards sind abrufbar unter www.musikschulezug.ch

Vereine & Verbände: So funktioniert's



Ihre redaktionellen Beiträge sind uns sehr willkommen. Wir nehmen gerne Berichte entgegen, weisen in dieser Rubrik allerdings nicht auf kommende Anlässe hin. Ihre Texte und Bilder für diese Seite können Sie uns per E-Mail senden.



Unsere Adresse lautet: redaktion-zugerzeitung@chmedia.ch



Bitte beachten Sie, dass wir in dieser Rubrik Texte von maximal 3500 Zeichen abdrucken. Fotos sollten Sie in möglichst hoher Auflösung an uns übermitteln. Schicken Sie sie bitte als separate Bilddatei, nicht als Teil eines Word-Dokuments. Herzlichen Dank für Ihren Beitrag. Gerne können Sie den Artikel-Link auch auf dem Social-Media-Account Ihres Vereins posten.