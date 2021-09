Leichtathletik Zugerinnen und Zuger überzeugen am Heimwettkampf Trotz pandemiebedingt erschwerter Bedingungen haben sich rund 200 Leichtathleten zum Bettagsmeeting auf der Anlage auf der Hertiallmend eingefunden. Urs Henggeler 20.09.2021, 15.03 Uhr

Lenja Mohler vom LK Zug wird Zweite im U12-Weitsprung. Bild: LK Zug/PD

Im Jahr 2020 fand das Bettagsmeeting aufgrund von Covid-19-Auflagen und fehlenden Ressourcen im Zusammenhang mit der Organisation der Staffel-SM nicht statt. Am Samstag bot der LK Zug wieder einen Anlass an. Jener war wegen der aktuellen Vorgaben kleiner als gewohnt.

Elena Chvojka vom LK Zug im Weitsprung der U16-Kategorie. Bild: LK Zug/PD

So wurde etwa die U18-Kategorie gestrichen und auf Hürdenwettkämpfe sowie Speerwettkämpfe verzichtet. Dies, um die Kapazitätsbeschränkung von 1000 Personen bei Aussenveranstaltungen einhalten zu können. Ebenfalls wurde auf die Siegerehrungen und die Einladung eines Ehrengastes verzichtet. So fand das diesjährige Meeting insbesondere bei den regional verankerten Vereinen (LK Zug, Hochwacht Zug, TV Cham, Laufgruppe Cham, TSV 2001 Rotkreuz) grossen Anklang.

Manche gewinnen verschiedene Disziplinen

Aus sportlicher Sicht vermochte Frederik Ornskov von der Hochwacht zu überzeugen. Er gewann bei drei Starts in der U12-Kategorie sämtliche Disziplinen: Weitsprung, Ballwurf und im 60-Meter-Sprint. Ein weiterer Seriensieger war der U14-Athlet Gian-Luca Kistler vom LK Zug. Er wurde Erster im Kugelstossen, dem 60-Meter-Sprint (vor dem Rotkreuzer Jordan Walder) und im Weitsprung (ebenfalls vor Walder). Darüber hinaus reichte es über 1000 Meter für Rang zwei (vor dem Chamer Elias Grau) und im Hochsprung für den dritten Rang. Kistlers Platzierungen steht für das vielfältige Disziplinentraining in den Nachwuchskategorien.

Weitere Zuger Siege gab es bei den U16-Männern über die 1000-Meter Distanz in der Person von Jakob Kuelps (Hochwacht Zug) sowie über 60 Meter in der U14 durch Julia Rogenmoser (LK Zug) und durch Ruby Wheeler (LK Zug) in der U12-Klasse über 1000 Meter.

Im LK Zug gibt es einen Konsens, dass man das Meeting, sobald es keine grösseren Corona-Beschränkungen mehr gibt, wieder im ordentlichen Ausmass durchführen will. Die nächste Gelegenheit dazu bietet sich am 17. September 2022.