WWZ AG: Generalversammlung genehmigt alle Anträge

Zuger Unternehmen 1117 Aktionärinnen und Aktionäre der WWZ AG fanden den Weg in die Bossard-Arena Nach zweijähriger, coronabedingter Pause fand die 130. ordentliche Generalversammlung des Zuger Versorgungsunternehmens WWZ AG wie in früheren Jahren wieder in der Arena statt. Die Anwesenden haben alle Anträge des Verwaltungsrats gutgeheissen. 13.05.2022, 12.00 Uhr

Die GV der WWZ AG konnte wieder in der Bossard-Arena stattfinden. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 12. Mai 2022)

Die Generalversammlung (GV) der WWZ AG am 12. Mai war in zweierlei Hinsicht aussergewöhnlich: Einerseits demissionierte der langjährige CEO Andreas Widmer und übergab sein Amt offiziell an seine Nachfolgerin Esther Denzler. Andererseits fand die 130. ordentliche GV nach zweijähriger Coronapause wieder physisch in der Bossard-Arena statt, wie einer Medienmitteilung des Unternehmens zu entnehmen ist.

Finanzchef Andreas Ronchetti Salomon. Bild: Stefan Kaiser

Anwesend an der GV waren 1117 Aktionärinnen und Aktionäre. Andreas Ronchetti Salomon, CFO der WWZ-Gruppe, sagte vor den Stimmberechtigten: «Der Konzerngewinn 2021 konnte mit rund 39 Millionen Franken auf Vorjahresniveau gehalten werden». Die WWZ-Gruppe sei solide finanziert. Und er ergänzte: «Wir haben im Geschäftsjahr 2021 über 100 Millionen Schweizer Franken investiert». So konnte die WWZ AG – unter Einhaltung des Submissionsgesetzes – viele Aufträge an lokale und regionale Firmen vergeben.

Die Versammlung nahm alle Anträge des Verwaltungsrates grossmehrheitlich an. Konkret genehmigte sie sowohl die Konzern- als auch die Jahresrechnung diskussionslos. Ebenso stimmten die Aktionärinnen und Aktionäre der Verwendung des Bilanzgewinns zu und folgten somit gleichzeitig der Empfehlung des Verwaltungsrates zu einer gleichbleibenden Dividende von 33 Franken pro Aktie.

Geopolitische Unsicherheiten

Zu Beginn der GV blickte CEO Andreas Widmer auf das Geschäftsjahr 2021 zurück, in welchem die WWZ-Gruppe ein gutes operatives Ergebnis erwirtschaftet hatte. Und dennoch: «Einmal mehr prägte Corona die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, unseren Arbeitsalltag sowie das gesellschaftliche Leben», sagte Widmer.

Ebenso thematisierte Andreas Widmer die geopolitischen Unsicherheiten: «Die aktuellen Ereignisse haben das grosse Bedürfnis der WWZ-Kundschaft nach CO 2 -neutralem Heizen und Kühlen in jüngster Zeit noch verstärkt».

Neu konstituiert

Heinz M. Buhofer trat per GV aus dem Verwaltungsrat der WWZ AG zurück. Der Verwaltungsrat der WWZ AG hat sich per 12. Mai 2022 neu konstituiert und setzt sich aus folgenden Mitgliedern zusammen: Frank Boller (Präsident) Roland Staerkle (Vizepräsident), Andreas Widmer, Georges Helfenstein, Karl Kobelt, Walter Lipp, Simone Walther, André Wicki und Claudia Wohlfahrtstätter.

Der zurücktretende CEO Andreas Widmer am Rednerpult. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 12. Mai 2022)

Ein von allen mit Spannung erwarteter Moment war sicherlich der offizielle Rücktritt des langjährigen CEO Andreas Widmer. «Andreas Widmer war ein aussergewöhnlicher CEO, der die WWZ AG mit Weitsicht, Besonnenheit, visionärem Gedankengut und Mut geführt hat», sagte Frank Boller in seiner Laudatio. Nur wenige CEOs der Branche hätten zudem den Mut gehabt, die WWZ AG auf diese Art strategisch auszurichten und Generationenprojekte wie Circulago und Ennetsee loszutreten.

Ebenso stellte der Verwaltungsratspräsident der GV Esther Denzler vor, die als Nachfolgerin von Andreas Widmer neu die Geschicke der WWZ AG lenken wird. (cro)