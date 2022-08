Zuger Start-up Chamer Firma ermöglicht kontaktlose Sturzerkennung mit modernster KI-Technologie Sedimentum hat mit dem Safe-Living-Service einen kontaktlosen Sturzmelder auf den Markt gebracht. Ein Sensor soll laut den Unternehmern jede Bewegung im Raum erkennen können. Caila Schilling Jetzt kommentieren 04.08.2022, 05.00 Uhr

Das HealthTech Start-up Sedimentum mit Sitz in Cham wurde 2019 gegründet. Das Ziel des Unternehmens ist es, Menschen durch einen modernen Sturzmelder ein sicheres, autonomes und möglichst langes Leben im eigenen Zuhause zu ermöglichen.

Durch die Kombination aus intelligenten und kontaktlosen Safe-Living (sicheres Leben/Wohnen) Sturzmeldern und einer automatischen Alarmierung über die Safe-Living App wird der Zeitraum zwischen einem Sturz und der nötigen Hilfeleistung minimal gehalten.

Sturzereignisse: ein komplexes und ernstes Problem

Geschäftsführer Sandro Cilurzo war vor seiner Mitgründung von Sedimentum in einer psychiatrischen Klinik tätig, wo er für die Information und Cyber Security zuständig war.

Im Rahmen seiner Funktion war er Mitglied eines Think Tanks, in welchem Kadermitglieder und Fachexperten aus dem Bereich Medizin und Pflege vertreten waren. Dabei waren Sturzereignisse ein stets wiederkehrendes Thema. Das komplexe Problem liess Cilurzo nicht mehr los, woraufhin er die Gründung von Sedimentum initiierte.

Sturzereignisse in den eigenen vier Wänden können ohne sofortige Hilfe gravierende Folgen mit sich tragen. Die Nachfrage von Seniorinnen und Senioren und deren Angehörigen für eine Sturzerkennung im Eigenheim war hoch, womit sich Sedimentum dazu entschied, den Fokus auf den Privatkundenbereich zu legen.

Safe-Living Lösung ermöglicht kontaktlose Sturzerkennung zu Hause

Laut Eugenie Nicoud, Co-Founderin und COO von Sedimentum, ist Safe-Living eine ganzheitliche Lösung, welche Sicherheit für das Zuhause bietet. Für sie ist die Anwendung sehr simpel:

Eugenie Nicoud, CO-Founderin und COO von Sedimentum Bild: PD/Sedimentum

«Nichts zu tragen, nichts zu vergessen und nichts zu betätigen.»

Der Service beinhaltet so viele Sturzmelder, wie ein Zuhause benötigt, eine professionelle Installation, die 24/7 Notrufzentrale sowie die dazugehörige App mit digitaler SOS-Notruffunktion.

Die Safe-Living Lösung basiert auf einer KI-Technologie. Damit der Sturzmelder einen Sturz von einer Fitnessübung unterscheiden kann, braucht es künstliche Intelligenz (KI). In jedem Raum wird ein Sturzmelder an der Zimmerdecke angebracht, welcher kontaktlos Bewegungsaktivitätswerte erhebt. Diese Aktivitäten werden verschlüsselt und in Echtzeit an die Software von Sedimentum übermittelt. Mit dieser Technologie können alle Varianten von Stürzen erkannt werden.

Der Sturzmelder kann mittels Safe-Living App gesteuert werden. Bild: PD/Sedimentum

Der Sensor kann jede Bewegung im Raum erkennen. «Der Sensor funktioniert vom Prinzip her ähnlich wie eine Fledermaus, die durch die Nacht fliegt und sich mittels dem Echo im Dunkeln orientieren kann», so Nicoud.

Ablauf bei Erkennen eines Sturzes

Wenn der Sturzmelder einen Sturz erkannt hat, wird ein Alarm auf die Safe-Living App der gestürzten Person gesendet. Falls keine Hilfe benötigt wird, kann die betroffene Person den Alarm innert weniger Minuten über die App abbrechen.

Wird der Alarm nicht abgebrochen, so wird die Sedimentum-Notrufzentrale verständigt. Die Notrufzentrale meldet sich in einem nächsten Schritt telefonisch bei der gestürzten Person. Falls dies nicht möglich ist, werden die in der App hinterlegten Notfallkontakte umgehend kontaktiert. Wenn niemand erreicht werden kann, werden Rettungskräfte aufgeboten.

Zusatzfunktionen wie SOS-Notruffunktion

Der Sturzmelder für Zuhause kann laut Nicoud auch ohne Smartphone genutzt werden. Weitere Zusatzfunktionen, wie zum Beispiel die digitale SOS-Notruffunktion für unterwegs, können jedoch nur mit einem Smartphone genutzt werden Bei der SOS-Notruffunktion für unterwegs kann der digitale SOS-Knopf in der Safe-Living App gedrückt werden, woraufhin die Notruforganisatin von Sedimentum kontaktiert wird. Gleichzeitig werden die GPS-Koordinaten der in notgeratenen Person an Sedimentum weitervermittelt.

Viele der Kunden von Sedimentum hätten bereits Stürze zu Hause erlebt und wüssten um die Konsequenzen. Nicoud erzählt:

«Die Sicherheit gibt unseren Kunden mehr Autonomie und zugleich Seelenfrieden, denn sie wissen, wenn etwas passiert, wird rasch und automatisch Hilfe geholt.»

