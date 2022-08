Zuger Unternehmen Vorhang auf: Nun auch in physischer Form Das Zuger Online-Unternehmen Vorhangbox.ch erlebte Corona als eine erfolgreiche Zeit und eröffnete Mitte Mai seinen ersten Showroom in Baar. Caila Schilling Jetzt kommentieren 10.08.2022, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Co-Gründer Simon Stöckli und Stefan Erzinger (schwarzes Hemd). Bild: Maria Schmid (Baar, 9. August 2022)

Die Coronapandemie liess nicht nur Geschäfte zugrunde gehen: Andere florierten in einer Zeit, in welcher die Tage meist nur in den eigenen vier Wänden verbracht wurden. Unter ihnen auch das Baarer Online-Unternehmen vorhangbox.ch, welches inmitten von Lockdown und Massnahmen seinen grossen Durchbruch an Verkaufszahlen erlebte. Das Unternehmen konnte dieses Jahr seinen ersten Showroom in Baar eröffnen.