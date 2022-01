Zug: Kantonale Velonetzplanung sorgt für gemischte Gefühle

Zug Einige Gemeinden verlangen vom Kanton Nachbesserungen bei der Velonetzplanung Mit dem Mobilitätskonzept will die Baudirektion die Leitplanken für die Verkehrsentwicklung bis ins Jahr 2040 festsetzen. Der Vorschlag zur Velonetzplanung zeigt, wo die Gemeinden der Schuh drückt. Druck könnte bald auch von anderer Seite kommen. Marco Morosoli Jetzt kommentieren 10.01.2022, 19.00 Uhr

Zwischen Rössliwiese und Vorstadt in Zug teilen sich Fussgänger und Velofahrer eine Verkehrsfläche. Bild: Stefan Kaiser (10. Juli 2020)

Die Zuger Baudirektion Florian Weber schickte im vergangenen Jahr das Arbeitspapier «Kantonale Velonetzplanung» den Gemeinden und weiteren Interessengruppen zur Stellungnahme zu. Die Gemeinden haben der Zuger Zeitung ihre Antworten auf Anfrage und mit Verweis auf das Öffentlichkeitsprinzip zur Verfügung gestellt. Der Kanton wollte die Papiere nicht herausgeben. Weber schrieb dazu: «Einzelheiten zu den Vernehmlassungsantworten dürfen zum jetzigen Zeitpunkt nicht genannt werden, um den politischen Prozess nicht zu beeinflussen.» Der Baudirektor liess aber ausrichten: «Die Rückmeldungen der Nachbarkantone und der Zuger Gemeinden sind praktisch vollständig positiv ausgefallen.»

Die Stellungnahmen der Gemeinden zeigen, dass das Konzept des Kantons – das unserer Zeitung nicht vorliegt – keinesfalls durchwegs auf Wohlwollen stösst. Der Zuger Stadtrat lässt den Kanton zwar wissen, dass er die übergeordneten Zielsetzungen, den Veloverkehr prioritär zu fördern und eine «Verbesserung der Sicherheit und Attraktivität des Veloverkehrs herbeizuführen», als «zweckmässig» erachte. Weiter heisst es in der Vernehmlassungsantwort aber: «Übergeordnete Grundsätze der kantonalen Mobilitätsstrategie werden ausser Acht gelassen.»

Grosse Differenzen zwischen Kanton und Stadt Zug

Der Stadtrat kann auch nicht nachvollziehen, wie die übergeordnete Behörde dem Prinzip der Trennung von Velo- und Fussverkehr gerade bei den Kantonsstrassen nicht nachkomme. Von einer kantonalen Velobahn – einer Art von Autobahn für Zweiräder – halten die Stadtzuger Verantwortlichen nichts. Fehlende Raumreserven im Siedlungsgebiet zeigten auf, dass eine solche kantonale Velobahn «weder realisierbar noch zweckmässig» sei. Ob eine solche Strecke entlang der Autobahn A4 zwischen Steinhausen und Baar machbar wäre, prüft das Bundesamt für Strassen derzeit.

Am Schluss schreibt der Stadtrat an die Adresse der Zuger Baudirektion: «Die vorliegende kantonale Velonetzplanung ist aus Sicht der Stadt noch zu wenig ausgewogen und fokussiert zu stark und zu einseitig auf die verkehrlichen Bedürfnisse der Velofahrerinnen und Velofahrer.»

Eine Forderung des Baarer Gemeinderats ist die Überprüfung einer Ost-West-Verbindung zwischen Baar und Steinhausen. Derzeit ist ein solches Projekt in der Abklärungsphase. Unklar ist derzeit auch, wie es mit dem Veloweg entlang der Bahnstrecke von Zug nach Baar weitergeht. Die SBB-Strecke auf diesem Abschnitt soll ja auf drei Spuren ausgebaut werden. Die Baarer Verantwortlichen drückt der Schuh noch an einer anderen Stelle. Wie soll die Verkehrsführung rund um den Bahnhof erfolgen? Pläne für einen unterirdischen Bushof sind im 2021 verworfen worden. Dies erhöht den Druck auf die Unterführung an der Neugasse.

In Steinhausen denkt man breit

Bei den Gemeinden in der Lorzenebene gehen einige bereits in ihrem Bericht bereits ins Detail. So erwähnt Steinhausen den Dorfbachweg, dieser Weg habe aktuell eine Breite von zweieinhalb Metern, jetzt wünsche sich die Gemeinde einen solchen mit einer Breite von von vier Metern. Generell befolgen die Steinhauser Planer das Motto «breiter muss es sein.» Die Autoren der gemeindlichen Studie erwähnen ab und zu, dass diese Ideen oft nicht leicht umsetzbar wären, da diese über Landwirtschaftsland geführt werden müssten.

Support erhält die Zuger Baudirektion vom Chamer Gemeinderat. Dieser begrüsst, dass der Veloverkehr nicht mehr durchs Quartier Alpenblick zu führen ist, sondern der Kantonsstrasse entlang. Hingegen will der Gemeinderat verhindern, dass seine Gestaltungsversion fürs Zentrum kassiert wird. Dort soll es weiterhin Mischverkehr auf den Strassen haben. Auf eine eigene Infrastruktur für den Veloverkehr sei zu verzichten. Derweil sorgt sich die Gemeinde Hünenberg darum, dass zwischen dem Chamer Rabenkreisel und Hünenberg eine Verkehrsfläche für Velos erstellt werden soll, bei der nicht die Fahrbahn zu queren ist. Der Gemeinderat Risch will die Position des Velos im Alltag stärken.

Beim Alpenblick Velofahrer die Strasse an der Ampel überqueren. Bild: Werner Schelbert (Cham, 1. September 2017)

Schwierige Situationen auf der Strecke zwischen Walchwil und Zug

Der Gemeinderat Walchwil macht eine Besserung aller Linienführungen beliebt. Handlungsbedarf sieht er auf der Hauptstrasse zwischen Walchwil und Zug. Situationen, bei denen Lastwagen oder auch Busse es sehr schwer hätten, Velos zu überholen, seien sehr häufig. Unterägeris Gemeinderat hat ähnliche Probleme ausgemacht. Der Veloverkehr von Unterägeri in Richtung Schmittli soll ein eigenes Trassee erhalten. Die Oberägerer Kollegen können es nicht nachvollziehen, wie der Kanton an einer Stelle auf beiden Strassenseiten einen Veloweg plane, während anderswo ein solcher im Gegenverkehr organisiert werden solle. Der Menzinger Gemeinderat kann nicht verstehen, dass im kantonalen Velonetz zwei Verbindungen zwischen Menzingen und dem Gottschalkenberg aufgeführt sind. Die Neuheimer Gemeinderäte melden nach Zug: Es müsse eine sichere und direkte Veloverbindung von und nach Menzingen geben. Diese solle entlang der Kantonsstrasse verlaufen.

Auf der Artherstrasse wird es oft eng für die unterschiedlichen Verkehrsteilnehmer. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 30. Januar 2020)

Bei all den elf Eingaben der Gemeinden ist der finanzielle Aspekt eher am Rande ein Thema gewesen. Fakt ist, dass die Veloverbindungen im Kanton Zug eine Gesamtlänge von rund 250 Kilometern aufweisen. In einer der Eingaben ist von einem Kostendach von 221 Millionen Franken die Rede. Diese Zahl ist mit einem Streubereich von plus/minus 30 Prozent behaftet.

Ein Zeithorizont für den Umsetzungszeitraum ist in den Dokumenten der Gemeinden nirgends ersichtlich. Fakt ist, dass der Kanton Zug sein Engagement in Sachen Veloinfrastruktur massiv erhöhen muss. Im laufenden Budgetjahr gibt der Kanton Zug rund ums Velo rund 300'000 Franken aus.

