Zugerberg-Finanz-Trophy: Höllgrotten Harriers rannten am meisten

Zuger Vereine Zuger Verein schafft 10 000 km Die Höllgrotten Harriers dominieren die Vereins-Trophy erneut. Für die Trophy: Sara Hübscher 24.09.2021, 17.20 Uhr

Gruppenbild der laufstarken Höllgrotten Harriers.

So viele Kilometer hat noch nie ein Verein gesammelt. Schon seit Jahren tummeln sich die Expats der Höllgrotten Harriers an der Spitze der Vereins-Trophy. 2017 hatten sie ihre bisherige Bestmarke bei 7032 Kilometern gesetzt, letztes Jahr waren es immer noch stolze 5518 Kilometer.

Immer vorne mit dabei lief Harald Kaspar aus Menzingen. Im Namen seiner fast 60 Laufkolleginnen und -kollegen schickt er den Organisatoren und Sponsoren der Zugerberg-Finanz-Trophy ein herzliches Dankeschön: «Gerade für Läuferinnen und Läufer sowie Bikerinnen und Biker, die neu hierhergezogen sind, ist die Trophy eine gute Gelegenheit, die vielen Facetten dieses schönen Kantons kennen zu lernen und unbekannte Strecken auszuprobieren.» Und genau das ist das Ziel der Zugerberg Finanz Trophy: sich in der Natur bewegen und gleichzeitig die wunderschöne Gegend entdecken.

Am meisten Harrier-Kilometer hat bisher Jan-Henrik Terwey gesammelt. Kein Wunder, steht er mit seinen über 1050 Kilometern auch auf dem Podest der Vielstarter-Trophy. Genau wie sein Vereinskollege Daniel McVeigh. Auch er hat schon über 1000 Kilometer erlaufen.

Auch neben der Trophy stark

Bei den Einzelleistungen sticht in dieser Saison einmal mehr Philipp Arnold heraus. Ausser auf dem Rennvelo ist Philipp Arnold in allen Kategorien der Schnellste. Und er gewinnt entsprechend auch neben der Trophy, so auf eindrückliche Weise am 12. September den Mösere-Berglauf in Malters. So bezwang Arnold die 11,5 Kilometer und 900 Höhenmeter in 55 Minuten und schaffte damit die zweitbeste je gelaufene Zeit.

Persönlich freut sich der 34-Jährige aber fast mehr über seine guten Velozeiten am Berg. Anfang Jahr habe er gedacht, er werde «einfach mal mitfahren» wie er lachend sagt. Man darf gespannt sein, wie lange seine beeindruckende Siegesserie noch anhält.

Hinweis: Die diesjährige Zugerberg- Finanz-Trophy endet in einer Woche, am Freitag, 2. Oktober.

Vereine & Verbände: So funktioniert's

Ihre redaktionellen Beiträge sind uns sehr willkommen. Wir nehmen gerne Berichte entgegen, weisen in dieser Rubrik allerdings nicht auf kommende Anlässe hin. Ihre Texte und Bilder für diese Seite können Sie uns per E-Mail senden.



Unsere Adresse lautet: redaktion-zugerzeitung@chmedia.ch.



Bitte beachten Sie, dass wir in dieser Rubrik Texte von maximal 3500 Zeichen abdrucken. Fotos sollten Sie in möglichst hoher Auflösung an uns übermitteln. Schicken Sie sie bitte als separate Bilddatei, nicht als Teil eines Word- Dokuments.



Herzlichen Dank für Ihren Beitrag. Gerne können Sie den Artikel-Link auch auf dem Social-Media-Account Ihres Vereins posten.