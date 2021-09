Zuger Verwaltungsgericht Cham muss einen Mann von der schwarzen Krankenkassen-Liste streichen Die Gemeinde Cham setzte einen 39-jährigen Mann auf eine Liste säumiger Prämienzahler. Er wehrte sich dagegen und gewann vor dem Verwaltungsgericht. Das Gericht argumentiert, dass er nicht auf diese Auflistung gehöre, da er bereits zahlungsunfähig sei. Marco Morosoli 16.09.2021, 18.45 Uhr

Die Krankenkassen-Prämien steigen – Jahr für Jahr. Das mündet bei Versicherten, die nicht zahlen können, im Kanton Zug seit 2012 zu einem Eintrag auf einer schwarzen Liste. Die Gemeinde Cham liess im vorliegenden Fall (S 2021/30) einen 39-jährigen Mann auf dieses digitale Verzeichnis eintragen. Der Angeprangerte hielt dagegen – mit Erfolg. Im noch nicht rechtskräftigen Entscheid verfügte das Verwaltungsgericht dessen Löschung aus der Liste der säumigen Zahler von Krankenkassen-Prämien. Hingegen lehnten die gleichen Richter einen Antrag des Mannes zur Gewährung eines Darlehns ab.

Die schwarzen Listen stützen sich auf Artikel 64a Absatz 7 des eidgenössischen Krankenversicherungs-Gesetzes. Diese Norm erlaubt es den Kantonen in dieser Angelegenheit aktiv zu werden. Das hat der Kanton Zug 2012 gemacht. Aktuell verfügen nur drei weiteren Stände (TG/AG/LU) noch über ein solches Verzeichnis. Wie das Verwaltungsgericht festhält, können im Kanton Zug «versicherte Personen, die ihrer Prämienzahlungspflicht trotz Betreibung nicht nachkommen, auf einer Liste» erfasst werden, welche nur den Leistungserbringern, der Gemeinde und dem Kanton zugänglich ist. Gemäss einer Auflistung des Bundes sollen sich 2019 auf der zugerischen Liste 570 Namen befunden haben. Die Konsequenzen für die säumigen Zahler sind fatal. Zulässig sind nur noch Notfallbehandlungen. Was alles als Notfall zu taxieren ist, darüber herrscht allerdings Unklarheit.

Die Frage nach dem Ziel des des Krankenversicherungs-Gesetz

In ihrem aktuellen Entscheid stützt sich das Verwaltungsgericht auf die «Absicht des Gesetzgebers und die einstimmige Auffassung der Lehre und der Rechtssprechung», dass der vorerwähnte Gesetzespassus nicht auf die Zahlungsunfähigen, sondern auf den Zahlungsunwilligen abzielt. Die Unterscheidung zwischen den zwei genannten Kategorien von Schuldnern mache Sinn, denn «es geht darum, jene Schuldner rechtzeitig zu erfassen, die zwar zahlungsfähig, aber zahlungsunwillig sind und «bei denen deshalb davon ausgegangen werden kann, dass sie unter dem Druck des Betreibungsverfahrens» früher oder später ihre Prämienschuld begleichen.

Anders liege, so das Gerichte, der Fall bei einem Individuum, gegen das bereits Verlustscheine vorliegen. Die Begriffe zahlungsunfähig oder zahlungsunwillig seien hierbei der entscheidende Knackpunkt. Das Verwaltungsgericht schreibt dazu im Urteil: «Zahlungsunfähig ist eine Person, wenn gegen sie in der jüngeren Vergangenheit ein Verlustschein erwirkt worden ist, aus dem sich ergibt, dass kein pfändbares Vermögen vorhanden ist.» Der Beschwerdeführer habe, so die Richter, acht Monate lang keine Beiträge in die ordentliche Krankenkasse eingezahlt. Das Unternehmen, bei welchem der 39-Jährige obligatorisch versichert war, hat mehrere Betreibungsverfahren eingeleitet, welche in die Ausstellung von Verlustscheinen mündeten. Im Urteil ist im Weiteren zu lesen, dass beim Krankenversicherer offene Verlustscheine in der Höhe von rund 25'000 Franken vorliegen.



Liegen Verlustscheine vor, ist es für die schwarze Liste zu spät

Die Verwaltungsrichter heben dann zu einer Ermahnung an, die beispielhaft zeigt, dass die Interessen der Politik vor dem Recht sich nicht vorbehaltlos durchsetzen müssen. Der Kanton Thurgau ist Pionier in Sachen «schwarze Liste» und legte fest, dass der Eintrag in die Kartei der säumigen Zahler von Krankenkassenprämien «spätestens bei Anhebung der Betreibung» erfolgen soll. Das sei sinnvoll. Hingegen widerspreche ein Registereintrag, so das Gremium, erst bei Vorliegen eines Verlustscheins dem grundsätzlichen Regelungsziel.