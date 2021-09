Gericht urteilt: Regierung darf Stadtrat nicht in Parade fahren

Zuger Verwaltungsgericht Der Regierungsrat griff widerrechtlich in die Gemeindeautonomie ein Bei nachträglichen Nutzungsänderungen ist per se schon Vorsicht geboten. Dass die Regierung dem Stadtrat in die Parade fuhr, das ist in den Augen des Verwaltungsgerichts ein Akt der Willkür. In einem Punkt ist der Entscheid über den Einzelfall hinaus wegweisend. Marco Morosoli 30.09.2021, 15.00 Uhr

Auf den ersten Blick fehlt dem Fall V 2020 34 des Zuger Verwaltungsgerichts das Spektakuläre. Die Eigentümer eines rund 60 Jahre alten Hauses hatten die Vorgaben betreffend Wohn- respektive Gewerbeanteil nicht befolgt. Das zeigte die Bauabnahme. Die Nutzungsänderungen waren offenbar.

Der durch die Stadtzuger Ortsplanung festgelegte Mix zwischen Wohnen und Gewerbe beachtete der Liegenschaftseigner nicht. Diesen Mangel versuchte er hinterher mit einem Nachtragsgesuch zu heilen. Eines der Argumente: Es sei in diesem Gebiet sehr laut. Dazu kämen noch Geruchsemissionen. Dadurch lasse sich solcher Wohnraum nur schlecht an die Frau und an den Mann bringen. Der Zuger Stadtrat hatte für das Nachtragsgesuch kein Musikgehör und schmetterte es ab.

Entscheid sei unzureichend begründet

Die Bauherrschaft reichte den Stadtratsentscheid an den Zuger Regierungsrat weiter und konnte später frohlocken. Das Siebnergremium stellte fest, dass Lärm- und Geruchsquellen im Bereich der umgebauten Liegenschaft zu einer «schlechten Wohnqualität» führe. Der Regierungsrat kassierte den Stadtratsentscheid auch deshalb, weil es nicht ersichtlich sei, «wie die Wohnqualität verbessert werden könnte».

Bei der Beschwerde gegen den Regierungsratsbeschluss fuhr der Stadtrat grobes Geschütz auf. Der Entscheid des Regierungsrats sei unzureichend begründet und äussere sich zudem in keiner Weise zum Verhältnis zwischen der Zonierung und dem Lärmrecht. Zudem erinnerte die Stadt den Regierungsrat daran, dass seit Rechtskraft der Ortsplanungsrevision im Jahre 2009 andernorts eine solche Nutzungsänderung erfolgt sei.

Ist Bahnhofsnähe eine gute Lage?

Beim nächsten Schriftenwechsel – mittlerweile lag der Fall vor dem Zuger Verwaltungsgericht – hatten dann der Stadtrat wie auch der Regierungsrat jegliche Beisshemmung abgelegt. Der Regierungsrat hielt dem Stadtzuger Leitungsgremium vor, dass es davon ausgegangen sei, dass «eine Wohnung in Fussgängerdistanz zum Bahnhof aufgrund ihrer Lage per se eine gute Wohnlage sei». Er, der Stadtrat, habe es auch verpasst, die Lärmsituation vertieft zu prüfen.

Der Stadtrat konterte in seiner Eingabe, dass Lärm und Geruchsemissionen für die Reduktion des Wohnanteils aber keine tauglichen Gründe seien. Dies anzuführen, widerspreche den «elementarsten Grundsätzen des Umweltrechts». Ferner sei zu beachten, dass in einer Kernzone Emissionsquellen in der Form von Strassen und Gastwirtschaftsbetrieben allgegenwärtig seien.

Der Lärm für sich alleine reicht nicht aus

Der Stadtrat erachtete aber den Entscheid auch deshalb als schlechtes Signal, wenn Bauherrschaften unter Bezugnahme auf vorhandene Lärmquellen eine Reduktion des Wohnanteils erwirken könnten.

Aus Datenschutzgründen fehlen bei veröffentlichten Urteilen des Zuger Verwaltungsgerichts jeweils Namen, Strassen und andere Gegebenheiten. In diesem Fall ist immerhin von fünf Buslinien die Rede, welche vor dem Haus durchfahren, um das es hier geht. Der Kreis kann so noch enger gemacht werden. Die Liegenschaft, um die es sich hier dreht, befindet sich an der Baarerstrasse zwischen der Metalli und der Kreuzung Gubelstrasse/Baarerstrasse.

In ihrem Entscheid nehmen die Verwaltungsrichter alle gemachten Einwände der beiden Parteien auf und überprüfen sie eingehend. Wegweisend dürfte die folgende Passage des Urteils sein: «Dass die Räume offenbar zur Geschäftsnutzung leichter zu vermieten sind als zur Wohnnutzung, reicht alleine nicht aus, den vorgeschriebenen Mindestwohnungsanteil zu reduzieren.»

Der Regierungsrat habe seine Prüfungsbefugnis überschritten

Den Erwägungen des Verwaltungsgerichts ist auch zu entnehmen, dass an der «Erhaltung des Mindestnutzungsanteils ein gewichtiges öffentliches Interesse besteht». Diese äussere sich auch darin, dass es ein Anliegen der Allgemeinheit sei, der Entleerung der Stadtkerne von der Wohnbevölkerung entgegenzuwirken. Im Weiteren schreibt das Gericht, es sei eine Absicht, dass die Stadtkerne auch ausserhalb der Arbeitszeit belebt seien. Die Erlaubnis, mit diesen Wohnanteilen zu spielen, würde gemäss dem Verwaltungsgericht bedeuten, dass «die auf demokratischem Weg zu Stande gekommenen Wohnanteilsvorschriften unterlaufen» würden.

Zu guter Letzt bekommt der Regierungsrat noch eine verbale Lektion erteilt: «Der Regierungsrat hat mit seiner eigenen Würdigung zu Unrecht in das Ermessen der kommunalen Behörde eingegriffen.» In dieser Grenzüberschreitung der Prüfungsbefugnis liege Willkür. Somit verletze der Regierungsrat das anwendbare Recht. Mehr noch: Dieses Handeln des Kantons habe die Gemeindeautonomie verletzt.