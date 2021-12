Zuger Wohltätigkeitsaktion wird 25

Zuger Vorweihnacht Eine wohltätige Päckliaktion feiert ihren 25. Geburtstag Seit 25 Jahren unterstützt der Rotary Club Zug-Zugersee die wohltätige Aktion «Weihnachtsbriefkasten» des Zuger Kantonalen Frauenbundes (ZKF) mit einer Päcklispende. Es werden Lebensmittel und Spielwaren an Bedürftige im Kanton Zug abgegeben. Cornelia Bisch 07.12.2021, 05.00 Uhr

Seit 25 Jahren gibt es den Weihnachtsbriefkasten. Ursi Gasser und Hans-Rudolf Castell koordinieren die Päckli-Aktion. Bild: Stefan Kaiser (Cham, 3. Dezember 2021)

Dieser Tage herrscht geschäftiges Treiben im Chamer Kalander-Saal. Rund fünf bis sechs Tonnen Lebensmittel wurden vom Rotary Club Zug-Zugersee hierher geordert. Der Frauenbund seinerseits organisierte im Rahmen der Aktion Weihnachtsbriefkasten zirka 250 Spiele und Puzzles. In einer geordneten Packstrasse füllen die 70 bis 80 Freiwilligen beider Organisationen Kartons mit haltbaren Lebensmitteln und verpacken sie weihnächtlich. Enthalten sind etwa Teigwaren, Sugo, Müesli, Öl, Suppe und so weiter. Auch die Spielsachen-Schachteln bekommen ein hübsches Geschenkpapier und eine Schleife. Für die älteren Kinder gibt es Einkaufsgutscheine. Die fertigen Pakete werden anschliessend von Fahrern des Rotary Clubs zu Familien und Personen gebracht, welche die Gaben gut brauchen können. Die Päckli-Aktion und die Aktion «Weihnachtsbriefkasten» finden bereits zum 25. Mal statt. Gesamthaft sind in all den Jahren über 10'000 Päckli an über 5000 Personen und Familien verschenkt worden.

Kontaktfrauen ermitteln die Adressen

«Die Empfangenden können kranke Menschen sein, Einzelpersonen oder Familien, die am Existenzminimum leben», berichtet Mitorganisator Hans-Rudolf Castell vom Rotary Club. Ermittelt werden die Adressen der Bedürftigen durch Kontaktfrauen des Frauenbundes.

«In jeder Zuger Gemeinde gibt es solche Frauen, die besonders gut vernetzt sind und von der Notlage einzelner Familien und Personen erfahren»

erzählt Ursi Gasser, Co-Leiterin der Aktion Weihnachtsbriefkasten. Die Frauen nehmen Kontakt auf zu den Leuten, hören zu, beraten sie, gleisen weiterführende Kontakte zu Fachstellen auf und finden damit einen Weg, ihnen aus der Krise zu helfen. «Manchmal übernimmt die Aktion Weihnachtsbriefkasten eine Rechnung, wenn jemand einfach nicht weiss, wie sie bezahlt werden soll. Oder wir unterstützen die Leute mit Gutscheinen.» Sämtliche dafür verwendeten Gelder stammen von Spenden.

Der Frauenbund rief die Aktion «Weihnachtsbriefkasten» 1996 ins Leben. «Es war eine Zeit, in der es viele Arbeitslose gab. Da beschloss der ZKF-Vorstand, an Weihnachten etwas für Menschen in Not zu tun», berichtet Gasser. Der blau angestrichene Weihnachtsbriefkasten, dem die Zugerinnen und Zuger ihre Sorgen und Nöte anvertrauen durften, wurde im Stadthaus Zug aufgestellt. Gleichzeitig rief der Frauenbund mit höchst erfreulichem Echo zum Spenden auf und beschenkte die Bedürftigen. «Wir sind heute in der glücklichen Lage, viele treue Spenderinnen und Spender zu haben, auf deren Gaben wir Jahr für Jahr zählen dürfen. Dafür sind wir sehr dankbar», betont Gasser. «Ohne sie wäre all das nicht möglich.»

Zahlreiche helfende Hände sind an der Aktion beteiligt. Bild: Stefan Kaiser (Cham, 3. Dezember 2021)
Liebevoll hergerichtete Pakete warten darauf, in bedürftige Hände zu kommen. Bild: Stefan Kaiser (Cham, 3. Dezember 2021)

Ein Jahr nach der Gründung wurde der Rotary-Club Zug-Zugersee auf die Aktion aufmerksam und beteiligte sich fortan mit der Spende von Lebensmitteln, sodass sich der Frauenbund ganz auf die Organisation sowie das Besorgen der Kindergeschenke und Gutscheine konzentrieren konnte. Gemeinsam wird nun bestellt, verpackt und ausgeliefert.

Rührende Momente und langjährige Kontakte

Die Reaktionen der Leute, welche die Pakete erhalten würden, seien sehr unterschiedlich. «Ich habe schon Anrufe bekommen, bei denen die Empfänger unter Tränen dankten», berichtet Ursi Gasser bewegt. Andere würden die Pakete bis Weihnachten aufbewahren und sie erst an Heiligabend feierlich öffnen. Eine Familie, die während vieler Jahre unterstützt wurde und der es später finanziell etwas besser ging, habe einmal eine kleine Spende geschickt und dazu geschrieben, dass sie damit etwas zurückgeben wolle. «Das hat uns alle tief berührt.»

«Meine Frau und ich fuhren mehrmals zu einer Bauernfamilie, die uns immer freundlich zu sich in die Stube einlud», erzählt Castell. Daraus sei mit den Jahren ein schöner Kontakt entstanden. «Die Freude und Dankbarkeit der Leute ist unbeschreiblich. Und immer wieder werden wir gebeten weiterzumachen.» Das haben beide Organisationen auch vor. «Es ist eine sehr gute, sinnvolle Sache, die uns allen viel Freude bereitet», resümiert Hans-Rudolf Castell.