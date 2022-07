Das grosse Wahlen-ABC für die Zuger Wahlen 2022

Zuger Wahlen 2022 Absolutes Mehr, Proporz, stille Wahl? Das grosse Wahlen-ABC erklärt die wichtigsten Begriffe Im Herbst wird die Zuger Stimmbevölkerung an die Urne gebeten, um ihre politische Vertretung zu wählen. Zur Auffrischung ordnen wir Ihnen die wichtigsten Begriffe schon jetzt ein. Vanessa Varisco Jetzt kommentieren 26.07.2022, 16.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Alle vier Jahre wird im Kanton Zug gewählt. So auch am 2. Oktober dieses Jahres.

Stimmen gezählt werden auch in Zug bald. Symbolbild: Alessandro Della Valle/KEYSTONE

Damit Sie die wichtigsten Begriffe präsent haben, fassen wir hier das grosse ABC der Wahlen zusammen.

Absolutes Mehr: Das absolute Mehr beschreibt, wie viele Stimmen Kandidierende benötigen, um gewählt zu werden. Um das absolute Mehr zu erreichen, brauchen Kandidaten eine Stimme mehr als die Hälfte aller gültigen Stimmen. Der Zuger Regierungsrat zum Beispiel wird im absoluten Mehr gewählt.

Amtszeitbeschränkung: Ist eine Amtszeit beschränkt, ist die Zeit, die ein Politiker oder eine Politikerin in einem Gremium Einsitz haben darf, befristet. Solche Beschränkungen gibt es im Kanton Zug nicht.

Briefwahl: Wer seinen Wahlzettel nicht an der Urne einwerfen will, kann dies per Brief tun durch die sogenannte Briefwahl. Wenn Sie per Post Ihre Stimme für die Zuger Gesamterneuerungswahlen abgeben wollen, werfen Sie das Couvert am besten bis am Dienstag, 27. September, ein.

Enthaltung: Wählende, die keine Stimme abgeben, enthalten sich. Das muss nicht extra vermerkt werden.

Erster Wahlgang: Der erste Wahlgang der Zuger Gesamterneuerungswahlen findet am 2. Oktober statt. Die Regierung wird im Majorz gewählt, Kantonsrat im Proporz (siehe Erklärungen). Zum Beispiel: Sieben Regierungsräte und -rätinnen sind zu wählen, zehn kandidieren um das Amt. Jene sieben mit den meisten Stimmen und dem Erreichen des absoluten Mehrs sind gewählt.

Erstwählende: Junge Erwachsene, die 18 Jahre alt sind und zum ersten Mal wählen, nennt man Erstwählende. Auch Menschen, die die Stimmberechtigung neu erhalten haben und zum ersten Mal den Gang zur Urne machen, zählen dazu.

Fraktion: Der Zuger Kantonsrat und der Grosse Gemeinderat der Stadt Zug sind nicht in Parteien, sondern Fraktionen gegliedert. Als Fraktionen zählen gleiche oder gleichgesinnte Parteien.

Gemeindepräsidium: In jeder Gemeinde wird ein Gemeindepräsident, eine Gemeindepräsidentin gewählt. Aktuell sind diese Positionen in den elf Gemeinden fast ausschliesslich von Männern besetzt. Renate Huwyler aus Hünenberg ist die einzige Gemeindepräsidentin der laufenden Legislatur.

Gemeinderat: Er setzt sich aus mehreren Mitgliedern zusammen, je nach Gemeindegrösse sind es fünf bis sieben Mitgliedern, die der Gemeindeversammlung politische Geschäfte zur Abstimmung unterbreiten.

Jungwähler und -wählerinnen: Bei Menschen, die wählen und zwischen 18 und 25 Jahre alt sind, spricht man in der Regel von Jungwählern.

Kantonsrat: Das kantonale Parlament besteht in Zug aus 80 Mitgliedern. Der Kantonsrat ist die gesetzgebende Behörde; die Legislative. Getagt wird grundsätzlich einmal monatlich am Donnerstag im Regierungsgebäude. Stärkste Partei mit 21 Sitzen ist in der aktuellen Legislatur die Mitte, gefolgt von SVP (18) und FDP (17).

Kumulieren: Beim Proporzwahlverfahren (siehe Proporz) können die Wählenden den Wahlzettel nach ihrem Belieben noch anpassen. Kumulieren bezeichnet die Idee, dass der Name eines Kandidierenden zweimal auf die Liste geschrieben wird und jener damit zwei Stimmen erhält.

Landammann: Den Vorsitzenden der Zuger Regierung nennt man Landammann (weibliche Vorsitzende Frau Landammann). Neben Zug kennen die Kantone Uri, Schwyz, Nid- und Obwalden, Glarus, Appenzell Ausser- und Innerrhoden sowie Solothurn und Aargau den Begriff. Lustig: Den Davoser Gemeindepräsidenten nennt man ebenfalls Landammann.

Legislatur: Eine Zeitperiode, für welchen die Kandidierenden in ein politisches Amt gewählt werden. In Zug dauert eine Legislatur vier Jahre.

Majorz: Im Majorz gewählt werden in Zug Regierungsrat, Gemeinderäte, Stadtrat Zug und die Rechnungsprüfungskommissionen. Es handelt sich um Mehrheitswahlen, das heisst, ein Kandidierender muss über 50 Prozent der Stimmen haben, um gewählt zu sein im ersten Wahlgang.

Panaschieren: Das bedeutet, dass man auf einer Wahlliste einer Partei einen Kandidierenden einer anderen Partei einträgt als Wählender.

Proporz: Kantonsrat und der Grosse Gemeinderat werden im Proporz gewählt. Anders als im Majorz handelt es sich hier um eine Verhältniswahl. Parteien, die mehr Stimmen gewonnen haben, erhalten dabei mehr Sitze wie Parteien, die weniger Stimmen gewonnen haben.

Regierungsrat: Die Exekutive des Kantons nennt man Regierungsrat. In Zug besteht er aus sieben Mitgliedern, zehn Kandidierende stellen sich zur Wahl.

Relatives Mehr: Das relative Mehr beschreibt bei einer Wahl, wie viele Stimmen ein Kandidierender braucht, um gewählt zu werden. Um das relative Mehr zu erreichen, braucht ein Kandidat eine Stimme mehr als ihre Gegnerin. Die Kandidatin mit den meisten Stimmen gewinnt die Wahl. Das relative Mehr wird bei Majorwahlen normalerweise im zweiten Wahlgang angewendet, wen keine Kandidatin im ersten Wahlgang das absolute Mehr erreichte.

Stille Wahl: Werden für eine Behörde nur gleich viele oder weniger Personen vorgeschlagen, als Sitze zu vergeben sind, findet kein Wahlgang statt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen