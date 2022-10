Zuger Wahlen 2022 Alter, Frauenanteil, Neulinge – die grosse Analyse zum frisch gewählten Kantonsrat Seit Sonntag ist klar, wer alles ins Zuger Kantonsparlament einzieht. Wir haben die Struktur des neu gewählten Gremiums genauer unter die Lupe genommen. Zoe Gwerder Jetzt kommentieren 03.10.2022, 10.51 Uhr

Das neue Parlament des Kantons Zug weist einen Altersdurchschnitt von 45 Jahren auf, weniger als einen Drittel sind Frauen und es besteht zu drei Vierteln aus bisherigen Kantonsrätinnen und Kantonsräten.

Mit 24 Kantonsrätinnen beträgt der Frauenanteil neu 30 Prozent – eine Frau mehr als 2018 gewählt worden war. Dies ist eine Steigerung im Vergleich zu 2018 um 1,2 Prozentpunkte. Nicht in die Analyse mit einberechnet wird allerdings, dass die Mitte-Kantonsrätin Laura Dittli auch in den Regierungsrat gewählt wurde. Bei Annahme der Wahl wird mit Patrick Iten ein Mann nachrutschen und der Frauenanteil wieder auf 28,8 Prozent sinken. Der Schweizer Durchschnitt von 33 Prozent liegt weit entfernt, auch wenn hierzu eigentlich nur 26 Frauen im Rat nötig wären – also zwei mehr als am Sonntag gewählt wurden.

Den höchsten Frauenanteil weist die ALG auf. Sie hat mit sechs Frauen und fünf Männern sogar einen leichten Überhang an weiblichen Parlamentsmitgliedern. SP und GLP sind beide ausgeglichen.

Mit Abstand den tiefsten Frauenanteil hat die SVP. Mit zwei Frauen unter ihren 18 frisch gewählten Parlamentsmitgliedern bringt sie es auf 11 Prozent. Doch auch Mitte und FDP sind mit 26 respektive 22 Prozent weit hinter den drei ausgeglichenen Parteien.

Auch in absoluten Zahlen stellt die ALG die meisten Frauen – obwohl die Partei bezüglich ihrer Anzahl Sitze zur hinteren Hälfte gehört. An zweiter Stelle bei der absoluten Anzahl Frauen steht die grösste Partei, die Mitte. Trotz des relativ tiefen Frauenanteils von rund einem Viertel bringt sie es mit den fünf Frauen auf Rang zwei. Auf dem hintersten Rang ist auch in dieser Betrachtungsweise eine der zwei grössten Parteien: die SVP.

Der neue Kantonsrat ist zu grossen Teilen auch der alte. Nur rund ein Viertel der Gewählten werden zum ersten Mal im kantonalen Parlament sitzen. Die meisten neuen Mitglieder verzeichnen SVP und FDP, mit je sechs neuen Kantonsrätinnen und Kantonsräten. Den grössten Wechsel hat allerdings die GLP durchgemacht. Nur ein Kantonsrat war bereits in der vergangenen Legislatur im Rat. Fünf sind neu gewählt worden, während zwei bisherige GLP-Exponenten den Sprung in den Kantonsrat nicht mehr schafften. Drei der fünf Neugewählten sind Frauen. Die Gewinnerin der Wahlen, die GLP, stellt somit die Hälfte der insgesamt sechs neuen Frauen.

Am meisten Abwahlen hat die SP zu beklagen. Drei Bisherige haben es nicht mehr in den Kantonsrat geschafft. Die Mitte und die GLP haben je zwei Abwahlen zu verzeichnen, die FDP eine. Einzig von den Kantonsrätinnen und Kantonsräten der ALG und der SVP wurde niemand abgewählt.

Das jüngste Mitglied des Kantonsrats hat Jahrgang 2000 – Ronahi Yener wird 22-jährig in die neue Legislatur starten. Der älteste Kantonsrat ist bereits im Pensionsalter: Philip C. Brunner. Er hat Jahrgang 1955. Die Frauen sind mit durchschnittlich 44 Jahren leicht jünger als die Männer (46 Jahre).

Werden die einzelnen Parteien betrachtet, ist die GLP mit einem Durchschnittsalter von 33 Jahren die jüngste Partei im neuen Kantonsrat. Gefolgt von der SP mit 38 Jahren. Am ältesten ist die Mitte-Partei mit 48 Jahren, knapp vor der FDP mit 47.

Über den gesamten Rat hinweg sind die 45- bis 54-Jährigen am stärksten vertreten: 22 der gewählten Kantonsrätinnen und Kantonsräte gehören dieser Altersklasse an. An zweiter Stelle sind die 55- bis 65-Jährigen mit 20 Personen. Nur dürftig vertreten sind die unter 25-Jährigen. Drei Personen vertreten diese Altersgruppe. Einzig die Personengruppe ab 65 Jahren ist weniger im neuen Kantonsrat vertreten.

Betrachtet man die Verteilung der Parteien über die Gemeinden, ist ein deutlicher Unterschied zwischen den drei grossen und den drei kleinen Parteien zu sehen.

Die Kantonsratsmitglieder der SP und GLP stammen hauptsächlich aus den urbaneren Gebieten – und Unterägeri. Dieses Muster ist auch bei der ALG erkennbar, wobei deren Parteienvertreter auch in etwas ländlicheren Gebieten wie Hünenberg und Oberägeri, aber auch Oberwil wohnen.

Die drei grossen Parteien sind hingegen alle etwa im selben Masse über die Gemeinden verteilt. Alle haben Mitglieder abseits der Dorfzentren, aber auch im urbanen Raum. Bei der FDP ist allerdings eine leichte Tendenz zu Wohnorten am Zugersee zu erkennen, während die Wohnorte der SVP in einigen Gemeinden dem Ruf der Landwirtschaftspartei entsprechen und vermehrt auch etwas ausserhalb der Dorfkerne zu finden sind.

Keine Chancen hatten bei den Wahlen allerdings Personen, welche aus anderen Gemeinden auf die Listen gesetzt wurden – was dank des Wahlsystems «Doppelter Pukelsheim» zulässig ist. Keine der externen Personen hat es in den Kantonsrat geschafft. Alle frisch gewählten Kantonsrätinnen und Kantonsräte wohnen in der Gemeinde, deren Wahlkreis sie im Rat vertreten.

