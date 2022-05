Zuger Wahlen 2022 Aufrecht-Schweiz tritt auch im Kanton Zug an Die Bürgerbewegung Aufrecht-Schweiz tritt unter dem Namen Aufrecht-Zug zu den Gemeinde- und Kantonsratswahlen in vier Gemeinden an. 16.05.2022, 11.07 Uhr

Die neu etablierte Bürgerbewegung Aufrecht-Zug will interessierten Bürgerinnen und Bürgern im Kanton Zug eine Plattform bieten, gewisse Werte in die Politik zu tragen. Laut Medienmitteilung will die Bewegung «Grundrechte wiederherstellen und demokratische Rechte verteidigen und erhalten.» Diese seien gemäss Meldung seit zwei Jahren mit Füssen getreten worden.