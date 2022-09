Zuger Wahlen 2022 Bei Mitte-Rechts ist der Frauenanteil tief – das sagen die Parteien Frauenförderung bleibt im Kanton Zug hauptsächlich Sache der SP und ALG, wie eine Auswertung unserer Zeitung gezeigt hat. Während Mitte, GLP und FDP ihre Bemühungen unterstreichen, sagt die SVP, es gehe ihr bei der Auswahl nicht ums Geschlecht. Zoe Gwerder Jetzt kommentieren 15.09.2022, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wahlplakatwald am Eingang von Cham Bild: Matthias Jurt (Cham, 15. September 2022)

Es ist durchs Band offensichtlich – sowohl in absoluten Zahlen, beim prozentualen Anteil, aber auch bei der Vergabe der Listenplätze und Doppelnennungen: Im Kanton Zug fördern die Mitte- und Rechts-Parteien die Frauen wenig bis kaum. Dies hat unsere Analyse der Wahllisten für den Kantonsrat deutlich gezeigt.

Konfrontiert mit dem Ergebnis, nehmen die Präsidentinnen und Präsidenten der Parteien unterschiedlich Stellung. Mit Ausnahme der SVP scheint die Förderung aber allen Parteien ein Anliegen zu sein, auch wenn es bei der Umsetzung hapert.

SVP-Präsident Thomas Werner sagt zum tiefen Frauenanteil von 20 Prozent, seine Partei suche die Kandidierenden nicht anhand des Geschlechts, sondern anhand deren Fähigkeiten und Willen, sich politisch zu engagieren. Die Partei habe weder Vorgaben, Quoten noch Ziele betreffend Frauenanteil:

Thomas Werner Bild: PD

«Wir behandeln alle gleich.»

Es gebe auch bezüglich der Vergabe der Listenplätze keine vorgeschriebenen Kriterien durch die Kantonalpartei.

Doch der Parteipräsident zeigt sich, trotz des tiefen Anteils an Kandidatinnen und den wenigen Frauen unter den ersten drei Kandidierenden auf den Listen, überzeugt, «dass dieses Jahr gleich mehrere SVP-Frauen den Sprung in den Kantonsrat schaffen werden». Gewählt worden war 2018 eine Frau – aktuell sind es zwei Frauen.

FDP-Präsident Cédric Schmid erklärt die tiefe Frauenquote bei den Kandidierenden damit, dass die FDP-Frauen beruflich sehr engagiert seien. Viele hätten auch Kinder und seien stark eingespannt in der Kinderbetreuung.

Cédric Schmid Bild: PD

«Wir als Partei leiden sehr stark darunter, dass sich ein Engagement in Beruf und Familie oft nicht auch noch mit einem politischen Amt vereinbaren lässt.»

Für die Vergabe der Listenplätze seien die Ortssektionen zuständig. Diese hätten oft nur eine beratende oder moderierende Funktion. Schmid weist darauf hin, dass die FDP in den vergangenen 50 Jahren in vielen politischen Ämtern die erste Frau gestellt hatte. «Wir wünschen uns auf allen Stufen mehr Frauen. Nicht, weil sie Frauen sind, sondern weil sie kompetent und engagiert sind.»

GLP-Präsidentin Tabea Estermann hätte sich mehr Frauen unter den Kandidierenden gewünscht. Sie habe alle weiblichen Mitglieder angefragt und auch in ihrem Umfeld nach Kandidatinnen gesucht. Viele Frauen hätten ihr abgesagt. Unter anderem auch wegen der Kinderbetreuung.

Tabea Estermann Bild: PD

«Natürlich hätte ich mir gewünscht, dass die eine oder andere vielleicht ihren Partner nötigt, mehr im Haushalt und bei der Kinderbetreuung zu übernehmen.»

Aber schlussendlich sei das eine Entscheidung, die jeder für sich treffen müsse. Dass unter den Top-3-Kandidierenden pro Liste nur jede Dritte eine Frau ist, sieht Estermann gelassen. Es käme eher auf die Anzahl Nennungen an als auf die Position.

Mitte-Präsidentin Laura Dittli sagt, das Ziel ihrer Partei seien volle und ausgewogene Listen. Sie betont, dass die Mitte in entscheidenden Gremien mit Frauen in Schlüsselpositionen vertreten sei – so das Präsidium oder die Fraktionsleitung. «Wir fördern Frauen und geben den nötigen Support.» Viele trauten sich aber politische Ämter nicht zu, so die Präsidentin. Die Verteilung der Listenplätze sei Sache der Ortsparteien.

Laura Dittli Bild: Maria Schmid (Baar, 18. Oktober 2021)

«Mit einem engagierten Wahlkampf kann man mit jedem Listenplatz ein gutes Ergebnis erzielen.»

Ziel sei es, möglichst viele engagierte Frauen in den Reihen der Mitte-Partei im Kantonsrat zu haben.

SP-Präsidentin Barbara Gysel sagt, es sei zwar «Knochenarbeit», ausreichend Kandidierende beiden Geschlechts zu mobilisieren. Doch ihre Partei geniesse hier sicher eine höhere Glaubwürdigkeit: «Bei uns ist klar, dass wir Frauen nicht nur als Alibi auf die Listen setzen.» Dass die SP bei der Anzahl Frauen unter den ersten drei Kandidierenden auf den Listen ausgeglichen ist, habe mit der Vergabe der Listenplätze zu tun.

Barbara Gysel Bild: Stefan Kaiser (Zug, 19. August 2022)

«Wir versuchen das sogenannte Zebrastreifen System anzuwenden – also abwechslungsweise Männer und Frauen.»

Bisherige würden priorisiert behandelt. Ziel ist gemäss Gysel eine ausgeglichene Vertretung im Parlament. Diese konnte durch einige Wechsel während der aktuellen Legislatur beinahe erreicht werden. Derzeit sind 4 Frauen und 6 Männer der SP im Kantonsrat, die alle wieder antreten.

Der Co-Präsident der ALG Andreas Lustenberger sagt, es sei nicht schwierig gewesen, eine ausgewogene Liste zu erstellen.

Andreas Lustenberger Bild: PD

«Die Gleichstellung der Geschlechter gehört seit der Gründung der Partei zu unserer DNA.»

So gebe es denn auch genügend weibliche Vorbilder in der Partei. Zur Reihenfolge auf den Listen sagt Lustenberger, die ALG habe nebst der Bekanntheit und dem Prädikat «bisher» wenn möglich zwischen den Geschlechtern abgewechselt. Das Ziel der Partei sei in allen Gremien eine Quote von 50 zu 50.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen