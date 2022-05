Zuger Wahlen 2022 Der Zuger Regierungsrat wird ziemlich sicher weiblicher – aber möglicherweise nicht linker Am 2. Oktober wird in Zug unter anderem die Regierung gewählt. Ein Sitz wird frei, drei Frauen wollen darauf Platz nehmen. Harry Ziegler Jetzt kommentieren 19.05.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Geht man davon aus, dass die bisherige Regierungsrätin, die bisherigen Regierungsräte wiedergewählt werden, dann wird die Exekutive eindeutig weiblicher werden. An den Gesamterneuerungswahlen vom 2. Oktober tritt Regierungsrat Beat Villiger (Die Mitte) nicht mehr zur Wahl an. Seinen Sitz will einerseits die Partei holen. Sie schickt dazu die 31-jährige Kantonsrätin Laura Dittli (Oberägeri) ins Rennen.

Kantonsrätin Laura Dittli (31, Die Mitte, neu). Bild: Eveline Beerkircher

Andererseits wollen die Parteien Alternative – die Grünen (ALG) und SP wieder eine linke Vertretung in der Regierung etablieren. Diese ist seit dem Rücktritt von Manuela Weichelt auf Ende 2018 rein bürgerlich zusammengesetzt. Damals kandidierten ALG-Kandidat Andreas Hürlimann und SP-Kandidatin Barbara Gysel. Fazit: Beide erreichten zwar das absolute Mehr, fielen aber als überzählig ausser Rang und Traktanden.

ALG und SP haben ­aus dem Wahldesaster von 2018 die Lehren gezogen und eine gegenseitige Unterstützung vereinbart. Deshalb konzentriert sich die ALG auf die Regierungsratswahl und schickt Kantonsrätin Tabea Zimmermann Gibson (51, Zug) auf die Jagd nach einem Sitz.

Wackeln die Sitze der Bisherigen?

Kantonsrätin Tabea Zimmermann Gibson (51, ALG, neu). Bild: PD

Kaum. Obwohl Landesstatthalterin Silvia Thalmann als Volkswirtschaftsdirektorin beispielsweise die gesamte wirtschaftliche Krise, die durch die Coronapandemie ausgelöst wurde, zu bearbeiten hatte. Und obendrauf noch die Bewältigung der Auswirkungen des Ukraine-Kriegs und in diesem Zusammenhang eine missglückte Kommunikation, beispielsweise im Zusammenhang mit der durch die Russland-Sanktionen des Bundes ausgelösten Massenentlassung bei Nordstream.

Volkswirtschaftsdirektorin Silvia Thalmann (60, Die Mitte, bisher). Bild: Matthias Jurt

Problemdossiers beschäftigen auch den Direktor des Innern, Andreas Hostettler. Aktuell widmet sich sein Departement in hohem Masse der Unterbringung und Betreuung ukrainischer Flüchtlinge. Aber auch die umstrittene Denkmalpflege bietet – zumindest im Kantonsparlament – immer wieder Angriffsfläche.

Parteipräsidentin Tabea Estermann (29, GLP, neu). Bild: PD

Baudirektor Florian Weber kämpft mit einem neuen kantonalen Energiegesetz. Auch hochgehende Emotionen beispielsweise in Sachen Verkehrsplanung im Kanton sorgen bisweilen für Unmut gegenüber Webers Direktion.

Die amtsjüngste Regierungsrätin und die amtsjüngsten Regierungsräte haben sich gesamthaft gut eingefügt und erfüllen ihre Aufgaben solide. Gründe, die eine Abwahl rechtfertigten, sind objektiv keine zu erkennen.

Amtsältere sitzen fest im Sattel

Gesundheitsdirektor Martin Pfister (58, Die Mitte, bisher). Bild: Stefan Kaiser

Auch bei den amtsälteren, Landammann Martin Pfister, Finanzdirektor Heinz Tännler und Bildungsdirektor Stephan Schleiss sind objektive Gründe, die eine Abwahl nötig machen würden, nicht zu erkennen. Gesundheitsdirektor Pfister hat den Kanton Zug gut durch die Pandemie gebracht, Finanzdirektor Tännler präsentiert Rekordüberschuss über Rekordüberschuss und Bildungsdirektor Schleiss führt seine Direktion ohne nennenswerte Verwerfungen.

Aber gewählt wird nicht nur nach objektiven Kriterien. Ausschlaggebend, welche Köpfe man schliesslich wählt, sind durchaus auch subjektive Werte: Mag ich diesen Regierungsrat? Oder seine Partei? Passt mir seine Politik oder seine Einstellung zu einem Thema, das mich beschäftigt? Oder finde ich, dass die Partei in der Regierung übervertreten ist? Es kann durchaus sein, dass alles, was hier als Gewissheit festgehalten wurde, am Ende des Wahltages am 2. Oktober Makulatur ist.

Bildungsdirektor Stephan Schleiss (49, SVP, bisher). Bild: Maria Schmid

Finanzdirektor Heinz Tännler (62, SVP, bisher). Bild: Stefan Kaiser

Sicher ist: Es werden zwei bis vier Frauen gewählt

Zurück zur einleitenden Bemerkung: Geht man davon aus, dass die bisherige Regierungsrätin Silvia Thalmann zusammen mit den wieder antretenden Regierungsräten die Wiederwahl schafft, dann schafft eine der neu kandidierenden Frauen den Einzug in die Zuger Regierung.

Die besten Chancen haben Tabea Zimmermann Gibson (ALG) sowie Laura Dittli (Die Mitte). Beide profitieren von ihrer Bekanntheit und ihrem politischen Leistungsausweis als Kantonsrätinnen. Mittelschullehrerin Tabea Zimmermann ist zudem gegenwärtig Präsidentin des Zuger Stadtparlaments und Fraktionschefin im Kantonsrat.

Baudirektor Floran Weber (41, FDP, bisher). Bild: PD

Direktor des Innern Andreas Hostettler (54, FDP, bisher). Bild: PD

Rechtsanwältin Laura Dittli führt die kantonale Mitte. Auf dem politischen Parkett weniger bekannt ist die GLP-Kantonalpräsidentin und Wirtschaftsprüferin Tabea Estermann. Sie dürfte es schwer haben, auch wenn die GLP zulegt.

Die Mitte ist mit drei Personen in der kantonalen Exekutive vertreten. Sie hält diesen Anspruch mit der Kandidatur Dittlis aufrecht. Ganz ausgeschlossen ist nicht, dass es der Mitte gelingt, diese Sitze zu halten. Dafür müsste eine Art stillschweigende bürgerliche Allianz spielen. SVP und FDP müssten neben ihren Kandidaten auch jene der Mitte wählen. Das Mitte-Vorhaben könnte gelingen, wenn die Unterstützungsvereinbarung von ALG und SP versagt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen