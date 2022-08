Spannung bei den Wahlen für den Gemeinderat Hünenberg

Zuger Wahlen 2022 Die drei neu Kandidierenden ringen in Hünenberg wohl um einen Sitz Die Bisherigen des Gemeinderats dürften wiedergewählt werden – das Rennen um Hubert Schulers Nachfolge verspricht hingegen Spannung. Vanessa Varisco 17.08.2022, 18.52 Uhr

Blick auf den schmucken Hünenberg Dorfplatz mit der entstehenden neuen Zentrumsüberbauung im Hintergrund. Bild: Matthias Jurt (27. April 2022)

Hünenberg wächst seit vielen Jahren stetig. Die idyllische Gemeinde im Ennetsee mit den zwei Bereichen Hünenberg See und Dorf hat besonders mit dem Industriegebiet Bösch, welches in den kommenden Jahren weiterentwickelt werden soll, grosses Potenzial. Erst kürzlich wurde bekannt gegeben, dass die Specialized Europe GmbH, ein renommierter Hersteller von Velos, ihren europäischen Hauptsitz von Cham nach Hünenberg verlegen will.