Zuger Wahlen 2022 Die Frauenförderung im Kantonsrat bleibt Sache der Linken Der Kanton Zug gehört bezüglich Frauenquote im Kantonsparlament schweizweit zu den Schlusslichtern. Wieso die Chance auf eine Erhöhung des Frauenanteils im Zuger Kantonsrat eher bescheiden ist, zeigt unsere Analyse der eingereichten Listen. Zoe Gwerder Jetzt kommentieren 15.09.2022, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Von den Gewählten im Zuger Kantonsparlament waren 2018 weniger als ein Drittel weiblich. Die 23 Frauen unter den 80 Ratsmitgliedern ergeben einen Frauenanteil von 29 Prozent, womit Zug deutlich unter dem schweizerischen Durchschnitt von 33 Prozent liegt. Spitzenreiter ist Neuenburg mit 58 Prozent, gefolgt von Basel-Stadt (42 Prozent) und Zürich mit 41 Prozent. Schlusslicht ist Schwyz mit 9 Prozent, gefolgt von Obwalden (18 Prozent) und Appenzell Innerrhoden mit 24 Prozent.

Könnten die Zuger Gesamterneuerungswahlen am 2. Oktober daran etwas ändern? Um den Schweizer Schnitt von 33 Prozent zu erreichen, müssten die Zugerinnen und Zuger 27 Frauen ins 80-köpfige Parlament schicken.

Aktuell – zum Ende der Legislatur – sind es nach einigen Wechseln nur noch 22 Frauen. Zwei Bisherige treten zudem nicht mehr an, zwei weitere wollen in den Regierungsrat, und die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass eine der beiden das Rennen machen wird und entsprechend aus dem Parlament ausscheidet. So wären es noch 19 bisherige Frauen.

Insgesamt müssten also zusätzlich zu den bisherigen Frauen acht neue Kandidatinnen gewählt werden, um den Schweizer Schnitt zu erreichen. Allerdings zeigt ein Blick auf die Wahllisten, dass ein Frauenanteil von über 30 Prozent ein schwieriges Unterfangen wird.

Nur in zwei Parteien sind es mehr Kandidatinnen als Kandidaten

Denn betrachtet man die Anzahl Frauen auf den Listen, wird klar: Von einem klaren Überhang bis zu «nur jede Fünfte ist eine Frau» gibt es alles. Und die Reihenfolge der Parteien, gemäss ihrem Frauenanteil bei den Kandidierenden, entspricht beinahe korrekt dem offiziellen Links-rechts-Muster. Abgesehen von der GLP, welche gemäss Bund links der Mitte steht, gilt: je linker, desto mehr Frauen, je rechter, desto weniger.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

So ist die ALG mit ihrem Frauenanteil unter den Kandidierenden von über 62 Prozent klare Spitzenreiterin. Die SP hat mit fast 52 Prozent ein ausgeglichenes Feld. Alle Parteien rechts der SP haben hingegen weniger Frauen aufgestellt als Männer. Ganz rechts bei der SVP beträgt der Frauenanteil gerade mal 20 Prozent.

Auch in absoluten Zahlen stellen SP und ALG deutlich mehr Frauen als die anderen Parteien. Selbst die Spitzenreiterin bezüglich der Anzahl Kandidierenden – die Mitte – liegt bei der Anzahl Frauen auf dem vierten Platz.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Die Position der Frauen in der Liste

Ein hoher Frauenanteil nützt allerdings wenig, wenn diese Frauen nur auf den hinteren Plätzen aufgelistet werden. Doch auch hier sind die beiden linken Parteien – ALG und SP – klar am weitesten, wenn es um die Gleichstellung geht.

So zeigt die nähere Analyse der Listen, dass ALG und SP diejenigen Parteien sind, die unter den ersten drei Kandidierenden auf den Listen am meisten Frauen aufweisen.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Und: Diese Frauen besetzen nicht nur einen der vorderen Listenplätze – ALG und SP sind auch die Parteien, welche mit Abstand am meisten Frauen auf dem ersten Listenplatz positioniert haben – die ALG sechs, die SP fünf. Gefolgt von der FDP mit drei Frauen, der Mitte mit zwei und der GLP mit einer Frau an der Spitze ihrer Listen. SVP und EVP haben gar keine Frau auf den ersten Plätzen.

Ob ein besserer Listenplatz auch zu mehr Stimmen führt, ist allerdings unter den kantonalen Parteien umstritten. Viel stärker sei da das Instrument der Doppelnennung auf den Listen, heisst es von mehreren Seiten. Dies wird von den Parteien unterschiedlich gehandhabt. So bestehen die Listen der SVP beinahe nur aus Doppelnennungen, während die Mitte den Grossteil ihrer Kandidierenden nur einmal auf die Liste setzt.

Doch wiederum zeigt sich: Bei der ALG und SP haben die Frauen den grössten Anteil an den Doppelnennungen, gemessen am Total aller Doppelnennungen – bei der FDP und SVP den geringsten.

Sind sieben Sitze und mehr machbar?

Eine Frauenförderung auf den Wahllisten des Kantonsrats kann also nur der ALG und SP nachgewiesen werden. Da sie aber deutlich kleiner sind als die Mitte-rechts-Parteien – aktuell vereinen ALG und SP 21 Sitze, GLP, Mitte, FDP und SVP 59 Sitze – könnte es mit zusätzlichen Frauen schwierig werden. Es sei denn, die Zugerinnen und Zuger nehmen die Frauenförderung selbst in die Hand.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen