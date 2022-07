Die Kantonsratskandidaten der GLP Risch

Zuger Wahlen 2022 Die GLP Risch nominiert ein Generationenticket für den Kantonsrat Die Partei gibt ihre Kandidaten für die Wahl vom 2. Oktober bekannt. 17.07.2022, 14.54 Uhr

Bernhard Rüegger (links) und Nils Jacobi. Bild: PD

Die Grünliberalen steigen mit Bernhard Felix Rüegger (Jahrgang 1948) und Nils Jacobi (2001) in die Kantonsratswahlen vom 2. Oktober. Rüegger ist Arzt im Ruhestand, Jacobi studiert Informatik an der Uni Zürich. «Die Kandidaten der Grünliberalen in Risch repräsentieren verschiedene Lebensmodelle und Lebensrealitäten», heisst es in einer Mitteilung.