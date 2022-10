Zuger Wahlen 2022 Die grosse Stunde der Strategen: Wer tritt zum zweiten Wahlgang um das Zuger Stadtpräsidium an? Der Stadtrat für die Legislatur 2023 bis 2026 ist bekannt. Jetzt geht es noch darum, welche Person ihm vorsteht. Dass die bürgerlichen Parteien miteinander reden, das ist verbrieft. Marco Morosoli Jetzt kommentieren 04.10.2022, 18.10 Uhr

Wer vom neu gewählten Zuger Stadtrat stellt sich dem zweiten Wahlgang um dessen Vorsitz? Bild: Alexandra Wey (Zug, 2. Oktober 2022)

Es ist ein wenig beim Pokern. André Wicki (SVP) und Urs Raschle (Mitte) wie auch ihre Kollegin Eliane Birchmeier (FDP) haben am vergangenen Sonntag bei den Wahlen den Wiedereinzug in den Zuger Stadtrat geschafft.

Alle konnten wohl ihren Sieg etwas auskosten. Doch bereits zwei Tage nach dem Wahlgang haben die drei bürgerlichen Exponenten schon wieder ihre Wahlmaske aufgesetzt. Wer die drei Politiker fragt, ob sie zum zweiten Wahlgang um das Stadtpräsidium am 27. November antreten, erntet Schweigen.

Gysel erreichte das Bestresultat

Da hat es die Linke etwas einfacher. Die neu in den Stadtrat gewählte Barbara Gysel (SP) erreichte bei der ersten Ausmarchung des Stadtpräsidiums auf Anhieb 2103 Stimmen. André Wicki erhielt 2088, Urs Raschle 1894 und Eliane Birchmeier 1546 Stimmen.

Das Zuger Wahl- und Abstimmungsgesetz (WAG) regelt das Verfahren der zweiten Runde sehr detailliert. So sind auch noch Namen auf die Wahlliste setzbar, die bei den Stadtratswahlen in der ersten Runde sich noch nicht fürs Präsidium beworben hatten. Also auch Etienne Schumpf (FDP).

Wahrscheinlich ist die Auswahl zweier Bürgerlicher

Es ist unwahrscheinlich, dass am 27. November nochmals vier Personen antreten. Unter den Bürgerlichen dürften aktuell Gespräche stattfinden. Wann und wo, war am Dienstag nicht in Erfahrung zu bringen.

Es dürfte auf eine Zweierkandidatur hinauslaufen, denn nur so lassen sich bei den Bürgerlichen die Kräfte bündeln. Urs Raschle hat bei den Stadtratswahlen am meisten Stimmen (5189) geholt, Eliane Birchmeier deren 4598, André Wicki 3945.

Eingabeschluss ist am Montag, 10. Oktober, um 17 Uhr bei der Zuger Staatskanzlei.

