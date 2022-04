Zuger Wahlen 2022 Die Mitte Cham steigt mit bewährten Kräften in die Wahlen Die Mitte Cham nominierte die Kandidierenden für die kommenden Gesamterneuerungswahlen im Oktober. Mit einer vollen Liste für die Kantonsratswahlen und den beiden bisherigen Gemeinderäten steigt die Ortspartei in den Wahlkampf. 28.04.2022, 15.00 Uhr

Ziel der Partei ist, erneut mindestens drei Sitze im Kantonsrat zu holen und das Gemeindepräsidium sowie die beiden Gemeinderatssitze zu verteidigen. Nach zwei Legislaturen tritt laut Mitteilung der Partei Hans Baumgartner nicht mehr zur Wahl an. Dafür steigt Die Mitte Cham gleich mit elf Kandidatinnen und Kandidaten ins Rennen rund um die Kantonsratswahlen im Herbst.

Sie kandidieren in Cham (von links): Daniel Rosenberg, Erich Grob, Adrian Kalt, Beni Kaufmann, Matthias Zoller, Jean Luc Mösch, Christine Blättler-Müller, Flavia Röösli, Manuela Käch, Georges Helfenstein, Reto Hübscher, Daniel Camenzind und Nik Studer. Bild: PD

Mit den beiden Bisherigen – Jean Luc Mösch und Manuela Käch – kandidieren neu Daniel Camenzind, Erich Grob, Reto Hübscher, Adrian Kalt, Benedikt Kaufmann, Flavia Röösli, Daniel Rosenberg, Nik Studer und Matthias Zoller. Mit einer vollen Liste und motivierten Chamer Persönlichkeiten präsentiert Die Mitte Cham der Bevölkerung eine grosse Auswahl – vom Landwirt über den Finanzspezialisten, vom Bauingenieur bis hin zur Studentin.

Die Mitte Cham hat sich zum Ziel gesetzt, den neuen, elften Chamer Kantonsratssitz in ihre Reihen zu holen und ab der kommenden Legislatur vier Kantonsrätinnen und Kantonsräte zu stellen.

Das Gemeindepräsidium verteidigen

Mit dem amtierenden Gemeindepräsidenten Georges Helfenstein und Gemeinderätin Christine Blättler-Müller treten erneut zwei sehr erfahrene und profilierte Politgrössen zur Wahl in den Chamer Gemeinderat an. Georges Helfenstein zudem als Gemeindepräsident. Für die aus der Rechnungsprüfungskommission zurücktretende Melanie Werder kann Die Mitte Cham mit dem ausgewiesenen Finanzexperten Adrian Kalt der Bevölkerung eine Idealkandidatur präsentieren.

«Es macht mich unglaublich stolz, dass wir mit einer vollen Kantonsratsliste zu den Wahlen antreten können. Es zeigt, Die Mitte Cham hat ein grosses Potenzial an fähigen und motivierten Persönlichkeiten, die sich für Cham engagieren wollen», wird Ortspräsident Matthias Zoller in der Mitteilung zitiert.

Mit Georges Helfenstein und Christine Blättler-Müller verfüge die Partei zudem über ein bewährtes Duo, welches massgeblich am wirtschaftlichen und sozialen Wohlergehen unserer Gemeinde verantwortlich sei und auch in der kommenden Legislatur entscheidend die Weichen für Cham stellen werde, so Zoller weiter. (haz)