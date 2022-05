Zuger Wahlen: Nominationsversammlung der Mitte Menzingen

Zuger Wahlen 2022 Die Mitte Menzingen visiert einen zweiten Sitz im Kantonsrat an Nominiert hat die Partei zudem Kandidatinnen und Kandidaten für den Gemeinderat und die Rechnungsprüfungskommission. 13.05.2022, 15.00 Uhr

Die Kandidatinnen und Kandidaten der Mitte Menzingen (von links): Markus von Holzen, Marianne Staub, Isabelle Menzi, Andreas Etter, Susan Staub, Marcel Amgwerd, Catherine Wehrli und Simon Leuenberger (Wahlkampfleiter). Bild: PD

Die Mitte Menzingen nominierte kürzlich Kandidierenden für die kommenden Gesamterneuerungswahlen im Oktober. Gemäss Medienmitteilung steigt die Ortspartei mit einer vollen Dreierliste für die Kantonsratswahlen, den drei bisherigen Gemeinderäten und den zwei bisherigen Mitgliedern der Rechnungsprüfungskommission in den Wahlkampf.

Die Partei visiert einen zweiten Sitz im Kantonsrat an und hat sich zum Ziel gesetzt, die drei Sitze im Gemeinderat sowie das Gemeindepräsidium zu verteidigen. Die beiden Sitze in der Rechnungsprüfungskommission will die Partei halten und das freiwerdende Präsidium der RPK für sich gewinnen.

Wie bereits im März kommuniziert, tritt die langjährige Kantonsrätin und ehemalige Kantonsratspräsidentin Monika Barmet nach fünf Legislaturen nicht mehr zur Wahl an. Dafür steigt Die Mitte Menzingen mit drei neuen Kandidierenden ins Rennen um die Kantonsratssitze im Herbst. Neu kandidieren Marcel Amgwerd, Catherine Wehrli und Simon Leuenberger.

Das Gemeindepräsidium soll verteidigt werden

Mit dem amtierenden Gemeindepräsidenten Andreas Etter und den beiden Gemeinderätinnen Isabelle Menzi und Susan Staub treten erneut drei erfahrene Politiker zur Wiederwahl in den Menzinger Gemeinderat an.

Die zwei Mitglieder der Rechnungsprüfungskommission, Marianne Staub und Markus von Holzen, stellen sich für eine weitere Legislatur zur Verfügung. (cro)