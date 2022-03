Zuger Wahlen 2022 Die Mitte nominiert zwei Kandidatinnen und einen Kandidaten für die Wahl in die Regierung Die Mitte des Kantons Zug ist mit drei Personen im Regierungsrat vertreten. Auf Ende Legislatur tritt Beat Villiger zurück. Seinen Sitz will die Mitte verteidigen. Die Anwesenden beschlossen das Dreier-Ticket einstimmig. Harry Ziegler 30.03.2022, 21.00 Uhr

Laura Dittli. Bild: PD

Die Mitte des Kantons Zug will den Sitz des zurücktretenden Sicherheitsdirektors Beat Villiger (Mitte) wieder besetzen. Die 76 anwesenden Delegierten der Partei beschlossen dies einstimmig an der Nominationsversammlung vom Mittwoch, 30. März, in der Ägerihalle in Unterägeri.