Zuger Wahlen 2022 Die Mitte Risch hat die Kandidierenden für die Gesamterneuerungswahlen nominiert Die Mitte setzt auf Vielfalt. Sie schicken bewährt, aber auch neue Personen in die Wahlen. 18.05.2022, 19.30 Uhr

Die Mitglieder der Ortspartei nominierten die beiden bisherigen Gemeinderäte/Gemeindepräsidenten Peter Hausherr und Markus Scheidegger sowie als RPK-Präsident Martin Baumann auf gemeindlicher Ebene. Dies geht aus einer Mitteilung der Partei hervor.

Die Kandidierenden der Mitte Risch. Bild: PD

Als Kandidierende für den Kantonsrat treten zur Wiederwahl an Kurt Balmer, Anwalt und Roger Wiederkehr, Unternehmer.

Neu sollen Kim Gunkel, Unternehmerin und Geschäftsführerin der Mitte Kanton Zug, Matthias Ebneter, Chefjurist bei einer Internationalen Softwarefirma und Gabriele Battiston, IT Systems Engineer und Vizepräsident der Jungen Mitte Kanton Zug in den Kantonsrat einziehen. Zum Schluss der General- und Nominationsversammlung richtete die Kantonalpräsidentin und Regierungsratskandidatin Laura Dittli das Wort an die Anwesenden. (haz)