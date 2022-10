Wahlen Stadtrat Zug: Gewählte und Resultate

Zuger Wahlen 2022 Die SP-Kandidatin Barbara Gysel rettet der Linken den Sitz in der Zuger Stadtregierung Bei den Zuger Stadtratswahlen schafft der Bisherige Urs Raschle (Mitte) mit 5189 Stimmen das beste persönliche Ergebnis. Neu im Gremium sind Etienne Schumpf (FDP) und Barbara Gysel (SP). Für die Wahl des Stadtpräsidiums geht es am 27. November 2022 in eine zweite Runde. Marco Morosoli Jetzt kommentieren 02.10.2022, 22.14 Uhr

Der neu gewählte Stadtrat von links: Andre Wicki, Etienne Schumpf, Barbara Gysel, Eliane Birchmeier und Urs Raschle. Bild: Alexandra Wey (Zug, 2. Oktober 2022)

Es gab eine Zeit, als sich viele Stadtzuger darüber ärgerten, dass sie mit einem linken Stadtrat leben mussten. In dieser Phase hatten drei Menschen im städtischen Führungsgremium tendenziell einen Linksdrall.

Von Verhältnissen, wie sie vor zehn Jahren herrschten, kann die Linke heute nur noch träumen. Bei den Stadtratswahlen am Sonntag ist deshalb die Freude in diesem Lager riesengross, als SP-Kandidatin Barbara Gysel auf der Resultattafel ihren Namen, 4036 Stimmen und mit dem Zusatz «gewählt» erblickte.

Ein paar Minuten später begab sich Gysel auf eine Interview-Tour. Da ein paar Zitate, dort eine Einschätzung und mittendrin muss sie sich immer wieder mal herzen lassen. Ihr physische Verfassung: «Ich bin überwältigt.» Sie freute sich sichtbar und sprach bereits «vom Übernehmen von Verantwortung».

Barbara Gysel freut sich über die Wahl in den Stadtrat. Bild: Alexandra Wey (Zug, 2. Oktober 2022)

Schumpf hat mit seiner Wahl seinen Traumjob erreicht

Auch Etienne Schumpf (FDP) sitzt ab der neuen Legislatur nicht mehr im Grossen Gemeinderat der Stadt Zug, sondern etwas erhöht in der Funktion eines Stadtrats. Er erreichte 4245 Stimmen. Die jetzt erreichte Position sei für ihn «der Traumjob» und «eine grosse Ehre». Was ihm geholfen habe: «ein gutes Netzwerk».

Ständerat Matthias Michel (links) gratuliert dem neu gewählten Stadtrat Etienne Schumpf. Bild: Alexandra Wey (Zug, 2. Oktober 2022)

André Wicki (SVP, 3941 Simmen) nimmt bereits seine vierte Legislatur in Angriff. Er müsste also ein alter Fuchs sein, doch er erzählt, dass er den Wahltag bis zur Resultatverkündigung in «einer guten Anspannung» erlebt habe.

Auch der Mitte-Stadtrat Urs Raschle (5189 Stimmen) sprach von einer guten Zustimmung. Mit diesem Ergebnis ist Raschle der Überflieger. Auch Eliane Birchmeier (FDP, 4598 Stimmen) schaffte ihre Wiederwahl ohne Probleme.

Stadtrat Urs Raschle verfolgt die Wahlresultate. Bild: Alexandra Wey (Zug, 2. Oktober 2022)

Selbst Geschlagene wie der SVP-Stadtratskandidat Roman Küng verliessen das Wahllokal im KBZ im Zuger Westen nicht mit hängendem Kopf. Vielmehr tauschte er sich mit anderen Anwesenden aus. Er sprach später von einer «wertvollen Erfahrung». Seine Chancen auf eine Wahl habe er schon im Vorfeld als nicht sehr gross eingeschätzt: «Ich bin als Aussenseiter angetreten.»

War die Ausmarchung der Personen im Stadtrat schnell einmal gegessen, begann gleich eine andere Kampagne: «Gesucht: ein Stadtpräsident.» Es war rein mathematisch fast ausgeschlossen, dass einer der vier Kandidierenden gleich auf Anhieb das absolute Mehr erreichen würde.

Womit hingegen kaum einer, der im Wahlzentrum Anwesenden gerechnet hatte: Barbara Gysel erreichte in der Zwischenrangliste den ersten Platz (2103 Stimmen). Auf den weiteren Rängen André Wicki (SVP, 2088 Stimmen), Urs Raschle (Mitte, 1894 Stimmen) und Eliane Birchmeier (FDP, 1546 Stimmen).

Beim augenblicklichen Stand der Dinge wollte sich keiner der vier für das Stadtpräsidium Kandidierenden eigenhändig aus dem Rennen nehmen. Urs Raschle erklärte, dass er zuerst mit der Partei reden wolle. Auch die anderen Mitkonkurrierenden wollten sich so kurz nach ihrer Wiederwahl noch nicht festlegen. Ein wenig Zeit bleibt noch dazu. Eines ist klar: Das letzte Datum für Wahlkampf im Kanton Zug im laufenden Jahr ist der 27. November 2022. Eine Person gewinnt garantiert.

