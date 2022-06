Zuger Wahlen 2022 Die SVP will zurück in den Hünenberger Gemeinderat Die SVP Hünenberg will den frei werdenden Gemeinderatssitz mit Gemeinderatskandidat Jeffrey Illi besetzen und wieder im Rat Einsitz nehmen. 13.06.2022, 15.00 Uhr

Die Kandidaten der SVP Hünenberg (von links) : Marcel Portmann, Jeffrey Illi, Jakob Senn. Bild: PD

Die SVP Hünenberg hat ihre Gemeinderats- und Kantonsrats-Kandidaten nominiert. Für den Gemeinderat wurde laut Mitteilung der Partei Jeffrey Illi nominiert. Der 35-Jährige Unternehmer, wohnhaft in Hünenberg See, ist Geschäftsführer einer Tiefbauunternehmung in der Gemeinde Hünenberg.