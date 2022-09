Der Zuger Regierungsratskandidat Adi Hadodo äussert sich klar

Zuger Wahlen 2022 Ein belesener, rhetorisch geschickter Vermarkter seiner Ideen Mit Aufrecht Zug tauchte im Juni 2022 ein neuer Name am Wahlhimmel auf. Für diese Bewegung, eine Partei sei seine politische Heimat nicht, will der Zuger Unternehmer Adi Hadodo (53) einen Regierungsratssitz holen. Marco Morosoli Jetzt kommentieren 05.09.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Adi Hadodo vor dem Zuger Regierungsgebäude. Er tritt für die Bewegung Aufrecht Zug an. Bild: Maria Schmid (Zug, 26. August 2022)

Adi Hadodo (53) hat als Gesprächsort eine etwas erhöht platzierte Bar am Zugersee-Ufer gewählt. Der Blick geht von dort über den See in Richtung Alpenpanorama. Hadodo ist einer von zehn Kandidatinnen und Kandidaten, die einen Sitz im siebenköpfigen Zuger Regierungsrat anstreben. Eine Feststellung ist ihm gleich zu Beginn essenziell: «Wir sind keine Partei, sondern eine Bewegung.»

In einem ist Adi Hadodo seinen von Parteien nominierten Mitbewerbern jedoch sehr ähnlich: Er weiss seine Standpunkte wortreich zu präsentieren. Schwieriger gestaltete sich von ihm konkrete Äusserungen zu Zuger Themen zu bekommen. Hadodo begann lokal, landete aber sehr schnell beim grossen Ganzen.

Geboren ist der gelernte Radio- und TV-Elektriker am 1. November 1968 in Midyat im Norden Mesopotamiens (in der heutigen Türkei). Diese Örtlichkeit mag Geschichtsbewussten im Zusammenhang mit dem Völkermord von 1915 während des Ersten Weltkriegs ein Begriff sein. Dieser sei allgemein als Völkermord an Armenier bekannt.

Zu kurz gedacht, wendet der Stadtzuger ein. Es sei ein Völkermord gegen alle Christen gewesen. Im Zuge dieser Grausamkeiten im damaligen Osmanischen Reich seien auch andere Minderheiten wie die Assyrer-Aramäer und die Pontos-Griechen gewaltsam zu Tode gekommen. Der Aufrecht-Zug-Kandidat nennt Opferzahlen im Tempo eines Schnellzugs.

Freiheit ist ein wichtiger Begriff

Obwohl einer Bewegung angehörend, sagte der Stadtzuger:

«Jeder ist frei im Gestalten seiner politischen Themen.»

Frei sein, Freiheit sind Worte, welche Hadodo im Gespräch immer wieder einstreut. Diese Ausdrücke finden sich auch oft auf der Website der neuen Zuger Politbewegung. Hadodo verinnerlichte diese Werte.

Dann drehte er das Thema auf Parlamentarier im Allgemeinen. Adi Hadodo: «Der Volksvertreter soll das Volk vertreten.» Bei der Coronapandemie hätten die gut entlöhnten Nationalräte sich selbst aus dem Spiel genommen. Nur wenige Politiker hätten in dieser Phase «aufbegehrt». Das sei enttäuschend gewesen.

Und der 53-Jährige erwähnt, der zuständige Bundesrat Alain Berset habe weitestgehend freie Hand gehabt. In dieser Phase sei auch die Taskforce gebildet worden, obwohl es die eigentlich schon gegeben habe. Der Kandidat bezog sich hier auf die Eidgenössische Kommission für Pandemievorbereitung und -bewältigung. Diese sei demokratisch legitimiert gewesen, die Taskforce nicht.

Angeblicher Fehler des Gesundheitsdirektors

Dem Kandidaten stossen auch Aktionen des Zuger Gesundheitsdirektors Martin Pfister während der Coronapandemie sauer auf. Dieser habe bei den Impfungen «schlecht informiert». In einem Brief, so Hadodo, habe der Zuger Gesundheitsdirektor fälschlicherweise geschrieben, dass der Impfstoff «ordentlich» zugelassen sei. Das sei falsch. Eine kurze Recherche auf swissmedicinfo.ch zeige dies, so Hadodo, auf.

Auch an der Weltgesundheitsorganisation (WHO) reibt sich der Aufrecht-Zug-Kandidat. Diese habe die Richtlinien für eine «Pandemie» seit der Schweinegrippe von 2009 aufgeweicht. Private Geldgeber und Lobbyisten üben einen enormen Einfluss auf die WHO aus. Seine Bewegung bezeichnet er in diesem Zusammenhang als Bürgerbewegung, die sich wehren müsse, da unsere Rechte nicht mehr adäquat vertreten werden.

Auch der Lehrplan 21 ist Adi Hadodo und seinen Bewegern ein Dorn im Auge. Durch den Einsatz von Computern verlören die Unterrichteten den Lehrer als Bezugsperson. Jeder sei für sich alleine. Das Miteinander gehe so verloren:

«Auch das Niveau ist gesunken»

Zudem kann Hadodo nicht verstehen, dass diese Lehrplanänderung z. B. die «Schnürlischrift» abgeschafft habe. Diese Art zu schreiben fördert die kognitiven Fähigkeiten der Kinder. Punkte, auf die er nach der Wahl zurückkommen würde.

Zuwider ist dem Aufrecht-Zug-Vertreter auch das Datensammeln durch staatliche Institutionen. Er erklärt das anhand eines am eigenen Leib erfahrenen Beispiels: Statt dem Bezahlen der Parkplatzgebühr mittels Münz gebe es heutzutage einen QR-Code. Und wolle man sich gegen eine als ungerecht empfundene Busse wehren, erhöhe sich diese.

Die Sache mit der alten Post

Seine Art des Politisierens fasste Adi Hadodo so zusammen: «Ich will die Finger in die Wunde halten und die richtigen Fragen stellen.» Etwas, dass die Medien viel zu wenig täten. Er kann zum Beispiel nicht verstehen, dass «die Medien» beim Umbau der Zuger Hauptpost nicht nachgefragt hätten.

Drei Fragen an die Regierungsratskandidierenden Was fehlt dem Kulturplatz Zug? Ein wirklich gut klingender Konzertsaal, der für klassische Musik konzipiert ist und bis zu 300 Zuschauern Platz bietet. Wir haben zwar das Casino, die Chollerhalle und die Galvanik, die Gewürzmühle, den Lorzensaal, die Ägerihalle oder den Dreiklang in Steinhausen, doch keines dieser Häuser ist ideal für Kammermusik. Es sind alles Mehrzweckhallen. Es kann doch nicht sein, dass Bürger eines der reichsten Kantone der Schweiz für ein Konzert entweder nach Zürich oder nach Luzern gehen müssen. Schauen Sie lieber Fussball oder Eishockey? Ganz klar, EV Zug! Eishockey ist schnell, intensiv und spannend bis zur letzten Sekunde. Ein Spiel ist wirklich erst gewonnen oder verloren, wenn die letzte Hundertstelsekunde abgelaufen ist. Der EVZ ist heute eine der erfolgreichsten Mannschaften der Schweiz. Es ist faszinierend, wie viele junge Spieler aus dem eigenen Nachwuchs in die erste Mannschaft eingebunden werden und diese einen wesentlichen Teil zum Erfolg beitragen. Welcher ist Ihr liebster Kanton abgesehen von Zug? Jeder Kanton und jede Region haben etwas Besonderes, sowohl landschaftlich als auch kulturell. Die Westschweiz genauso wie die Nord-, Ost- und die Südschweiz. Da wir in Zug das Privileg haben, im Herzen der Schweiz zu leben, haben wir es nicht all zu weit, um die anderen Kantone zu besuchen.

Die Hauptpost sei umgebaut worden und werde heute teuer vermietet, obwohl der Immobilienverantwortliche der Post gesagt habe, er sei nicht bereit, einen Franken in das alte Gebäude zu investieren. Hadodo sagt: «Das ist ja unser Geld.» Weder die Medien noch die Politik hätten hartnäckig nachgefragt.

Aufschlussreich ist dann ein Exkurs des Regierungsratskandidaten zu einem Buch von Edward Bernays mit dem Titel «Propaganda». Diese Methoden der Manipulation des Neffen von Sigmund Freud würde auch heute noch häufig zur gezielten Manipulation angewendet. Weil Propaganda negativ behaftet gewesen sei, so Adi Hadodo, habe Bernays später dafür den Begriff «Public Relations» formuliert.

Adi Hadodo erwähnte zudem das Werk «Lüge in Kriegszeiten» des Briten Lord Ponsonby aus dem Jahre 1928. Dieser untersuchte und beschrieb die Mechanismen der Kriegspropaganda. Vom ihm stammt auch das berühmte Zitat: «Das erste Opfer im Krieg ist die Wahrheit» und stellte «die zehn Prinzipien der Kriegspropaganda» auf.

Hadodo will auch erwähnt haben, dass es ohne entsprechendes Wissen nicht möglich sei, eine Nachricht von blosser Propaganda zu unterscheiden. Deshalb sei es wichtig zu hinterfragen, welche Interessen jeweils vertreten würden. Hadodo münzt dies auch auf die Corona-Informationspolitik.

Der Aufrecht-Zug-Kandidat sieht hinter allem eine Frage

Bei der Tour d’Horizon durch politische Themenfelder streift Adi Hadodo auch noch den «Genderwahnsinn». Auch hier hat er eine klare Meinung: «Das ist ein Problem, das keines ist.» In seinen Augen sei es jedoch so:

«Bei den wichtigen Dingen schauen wir weg. Sie bekommen viel zu wenig Gewicht.»

Eine Wunschdirektion nach seiner allfälligen Wahl hat Adi Hadodo nicht: «Ich kann mich für alles einsetzen.» Und das ist durchaus wörtlich zu nehmen. So erzählte der Zuger, dass die Industrie bei den LED-Lampen bei der Lebensdauer trickse. Sie könnten sehr, sehr lange brennen. Doch an solchen Leuchtmitteln für die Ewigkeit sei die Wirtschaft nicht interessiert.

In den Worten des Kandidaten heisst das: «Die Industrie wird nicht dazu verpflichtet, die Lampen so zu bauen, dass sie auch tatsächlich Energie und Ressourcen einsparen würden.» Denn die Energie für die Produktion der Lampen und der Rohstoffe müsse ebenfalls in die Energiebilanz aufgenommen werden. Dies gehe eindeutig zu Lasten der Bürger, die die teureren Leuchtmittel kaufen müssten.

Was das Wahlvolk über Adi Hadodos Ansichten sowie Aufrecht Zug denkt, ist frühestens am Abend des 2. Oktober bekannt.

