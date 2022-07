Zuger Wahlen 2022 Ein linker Sitz in der Regierung? «Schwierig, aber nicht unmöglich», sagt der Experte Wird die Zuger Regierung linker? Kann die Mitte ihre Sitze im Kantonsrat halten? Wie wird sich die GLP schlagen? Tobias Arnold, Politologe bei Interface Politikstudien, ordnet ein. Interview: Harry Ziegler Jetzt kommentieren 27.07.2022, 11.00 Uhr

Wer macht das Rennen um einen der sieben Regierungsratssitze und den Einzug ins Regierungsgebäude? Die Gesamterneuerungswahlen am 2. Oktober werden Antworten geben. Bild: Stefan Kaiser (Zug 10. November 2021)

Wer gewinnt? Wer verliert? Diese Fragen werden an den Gesamterneuerungswahlen vom 2. Oktober beantwortet. Seit 2018 ist die Linke nicht mehr in der Zuger Regierung vertreten und will wieder Einsitz in der Exekutive nehmen. Der Sitz des Sicherheitsdirektors Beat Villiger (Mitte) wird frei, die Mitte will diesen halten, GLP und Aufrecht-Zug in die Regierung einziehen.

Tobias Arnold, wie sehen Sie die Chancen der Linken, sich wieder einen Sitz in der Regierung zu sichern?

Tobias Arnold: Vom Wähleranteil her stünde der Linken – dazu zähle ich SP und ALG – ganz klar ein Sitz zu bei einer Siebner-Regierung. Die Ausgangslage erweist sich meines Erachtens aber als schwierig aus diversen Gründen.

Welche wären das?

Gleich sechs bisherige Bürgerliche können vom Bisherigen-Bonus profitieren. Und beim siebten Sitz ist folgendes Szenario realistisch: Indem es unter den Bürgerlichen – dazu zähle ich SVP, FDP und Mitte – nur eine Kandidatur gibt, wird diese aufgrund der Wählerstärke dieser Parteien die Wahl schaffen.

Wie könnte es der Linken dennoch gelingen, sich einen Sitz zu sichern?

Zwei Faktoren könnten der Linken letztlich doch noch dazu verhelfen, zu ihrem Sitz zu kommen. Erstens: Die bürgerlichen Wählerinnen und Wähler anerkennen den Wert einer Konkordanzregierung, wozu ein linker Sitz klar dazugehören würde. In jüngster Zeit beobachte ich aber insbesondere in der Zentralschweiz, dass dieser Faktor bei Regierungswahlen immer weniger eine Rolle zu spielen scheint.

Und zweitens?

Die Stimmen der FDP und der SVP splitten sich auf, da auch Tabea Estermann von der GLP, je nach Sichtweise ja auch eine bürgerliche Partei, Stimmen erhalten wird. Gerade auch parteipolitisch weniger gebundene, aber bürgerlich denkende Menschen könnten mit Frau Estermann eine interessante Alternative zur bisherigen Drei-Parteien-Regierung sehen, da sie bürgerliche Positionen bei finanz- und wirtschaftspolitischen Themen mit ökologischen Positionen vereint.

Das dürfte den Linken allerdings nur teilweise nützen?

Aus linker Sicht dürfte Frau Estermann aber dann auch wieder nicht zu viele Stimmen holen. Sie sehen: Es ist nicht unmöglich, aber doch eher schwierig für die Linke, den siebten Sitz zu holen.

Tobias Arnold, Politologe bei Interface Politikstudien, Luzern und Lausanne. Bild: PD

Ist die Mitte mit drei Sitzen in der Regierung übervertreten?

Aus einer arithmetischen Perspektive ist sie das, ja. Sowohl wenn man die letzte Nationalratswahl als auch die letzten kantonalen Parlamentswahlen als Referenz nimmt, hätte sie zwei Sitze und nicht drei Sitze zugute.

Aber?

Regierungsratswahlen sind keine reinen arithmetischen Rechenübungen. Unser System sieht bewusst Majorzwahlen vor, die es einer Partei auch ermöglichen, mit überzeugenden Kandidierenden mehr Sitze zu holen, als ihnen arithmetisch zustehen würden. Im Moment geht das in Zug auf Kosten der Konkordanz. Sollte diese wiederhergestellt werden, sehe ich von den bürgerlichen Parteien am ehesten den dritten Mitte-Sitz in Gefahr.

Wird die Kandidatur von Adi Hadodo (Aufrecht-Zug) einen Einfluss auf die Regierungsratswahl haben?

Ich rechne nicht damit, dass diese einen nennenswerten Einfluss auf den Ausgang der Wahlen haben wird.

Die GLP befindet sich aktuell auf dem Vormarsch: Kann sie dies auch im Kanton Zug in Stimmen für den Einzug in die Regierung ummünzen?

Ich finde hier den Vergleich mit den jüngsten Wahlen in Nidwalden interessant. Peter Truttmann von der GLP hat es dort geschafft, den siebten Sitz zu holen. Seine Ausgangslage war aber im Vergleich zu Tabea Estermann einfacher.

Inwiefern?

In Nidwalden traten fünf und nicht sechs Bisherige wieder zur Wahl an. Um den sechsten Sitz gab es eine Kampfwahl unter den bürgerlichen Parteien. Fernab dieser Kampfwahl konnte Truttmann sozusagen als «lachender Siebter» profitieren. Ausserdem hatte Truttmann keine Konkurrenz von links. Die grosse Mehrheit der linken Stimmen in Nidwalden – und das sind so wenige nun auch wieder nicht – gingen deshalb mutmasslich an den GLP-Kandidaten. Das wird in Zug anders sein.

Zum Kantonsrat: Die Mitte stellt aktuell die stärkste Fraktion mit 25 Sitzen, inklusive vier der GLP. Wird sie diese Position verteidigen können?

Nationale Umfragen können sicher Trends aufzeigen. Interessant ist aber insbesondere auch der Blick in andere kantonale Parlamentswahlen. Schaut man sich jene an, die seit der letzten nationalen Wahl stattgefunden haben, zeigt sich ganz klar, dass die CVP respektive die Mitte in den Kanton an Stimmen verloren hat.

Was bedeutet das für die Mitte?

Die aktuell starke Position der Mitte in Zug bedeutet natürlich auch eine höhere Fallhöhe. Insofern dürfte es nicht ganz einfach werden für die Mitte, ihre Sitzzahl zu halten. Anders sieht die Situation der GLP aus. Wenn diese ähnlich wie in anderen Kantonen einen Aufschwung erfährt, dürfte sie bald eine eigene Fraktion bilden wollen, so wie dies in der Stadt Zug bereits der Fall ist.

Die SVP hält 18 Sitze und schwächelt national ebenfalls etwas: Ist ein solcher Trend auch im Kanton Zug feststellbar?

Bei der SVP beobachtete man in anderen Kantonen zuletzt ebenfalls eher Wählerverluste, aber nicht so akzentuiert wie bei der Mitte respektive der CVP. Mit dem Ukraine-Krieg ist nun neu auch ein Thema aufgekommen, bei dem es noch unklar ist, wie sich dieses auf die Parteiwahl auswirken wird. Eine These ist, dass die SVP mit ihrem Neutralitätsdiskurs in der bürgerlich-konservativen Ecke wieder vermehrt punkten könnte.

Die Alternative–die Grünen (ALG) ist mit 11 Sitzen vertreten. Sie fällt kantonal auf durch Kritik am Steuersystem, erleidet aber mit ihren Vorstössen dazu und zur Klimapolitik immer wieder Schiffbruch im Kantonsparlament. Wird sich das allenfalls auf die Wahlen auswirken?

Dass es die ALG mit ihren eigenen Vorstössen im bürgerlich dominierten Zuger Kantonsparlament schwierig hat, Mehrheiten zu finden, ist naheliegend. Es gibt in Zug aber eine nicht zu unterschätzende links-grün orientierte Wählerschaft. Und hier zeigt der Blick in andere Kantone, dass sich diese links-grüne Wählerschaft derzeit Parteien mit «grün» im Namen eher zuwendet als der SP. Insofern halte ich es für möglich, dass die ALG wird zulegen können.

Die SP steht im Schatten der ALG. Wie schwer wird sie es haben, ihre 10 Sitze im Kantonsrat zu halten?

Die Zuger SP würde im Vergleich zu den anderen Kantonen aus der Reihe tanzen, wenn sie Sitze zulegen könnte. Wie ich bereits gesagt habe, hat es die SP derzeit schweizweit schwer, sich im Kampf um die links-grüne Wählerschaft gegen die grünen Parteien durchzusetzen. Ich erwarte eine ähnliche Entwicklung in Zug.

Die FDP ist in der Stadt Zug stark, schwächelt aber im Kanton Zug etwas. Kann die FDP ihre 16 Sitze halten?

Zwar beobachtete man zuletzt bei der FDP in verschiedenen Kantonen einen leichten Abwärtstrend bei kantonalen Parlamentswahlen. Die FDP Zug könnte zum jetzigen Zeitpunkt aber von der aktuellen Themenlage profitieren. Jetzt, wo die Rede von einer möglichen Energiekrise ist und gewisse eine wirtschaftliche Rezession befürchten, könnte die Wirtschaftspartei FDP profitieren. Die Geschichte zeigt, dass in wirtschaftlich schwierigen Zeit wirtschaftsliberale Parteien oft an Zuspruch gewinnen.

