Zuger Wahlen 2022 Eine Kulturdebatte ums Zuger Stadtpräsidium Alle vier Kandidatinnen und Kandidaten für das Zuger Stadtpräsidium werden für eine Diskussionsrunde zum Thema Kultur zusammenkommen. Diese findet am Dienstag, 23. August, im Oswalds Eleven statt. 19.08.2022, 12.35 Uhr

Für die Zuger Kultur sind die Wahlen für das Stadtpräsidium von besonderer Bedeutung. Kulturschaffende haben aus diesem Grund die vier Kandidierenden zu einer kontradiktorischen Diskussion eingeladen, sozusagen zum «Zuger Kulturcasting», wie einer Mitteilung zu entnehmen ist.

Das «Casting» findet am 23. August, 20 Uhr, im Oswalds Eleven in Zug statt. Die Stadtpräsidentin oder der Stadtpräsident wird Boss der städtischen Kulturpolitik. So wird den Kandidierenden Eliane Birchmeier (FDP), Barbara Gysel (SP), Urs Raschle (Die Mitte), Andre Wicki (SVP) auf den Zahl gefühlt: Was sind für sie die wichtigsten kulturellen Chancen und Problemfelder in der Stadt Zug? Wie wollen sie in der Zuger Kulturpolitik Akzente setzen?

Bereits im Vorfeld haben die vier unterschiedlichen Kulturauffassungen offengelegt: «Was ist Kultur? Vielleicht einfach der Moment, der einen aus dem Alltag herausholt, schmunzelnd, überraschend, irritierend, inspirierend», «Kultur ist der kreativ gewürzte Geschmack einer Gesellschaft», «Kultur ist meine Familie», «Kultur ist der Kitt der Gesellschaft».

Die Kandidatinnen und Kandidaten werden vorgestellt und ins Kreuzverhör genommen

Die Anwärterinnen und Anwärter für das Stadtpräsidium werden einzeln ins Kreuzverhör genommen, bevor sie zum Meinungsaustausch antreten. Dies ist voraussichtlich die einzige Veranstaltung, bei der alle Vier kontradiktorisch diskutieren und deshalb für den Wahlkampf von besonderer Bedeutung.

Das Gespräch leiten werden Beat Holdener (Journalist) und Michael van Orsouw (Historiker und Autor). Judith Stadlin wird den Polittalk mit wortspielerischen Interventionen auflockern. (cro)

Die Platzzahl bei der Veranstaltung des Vereins Zwischenkult und der Satz&Pfeffer‐ Lesebühne im Oswalds Eleven an der Sankt-Oswaldsgasse 11 ist beschränkt. Die Verantwortlichen bitten um eine Anmeldung unter Telefon 041 711 15 20 oder booking@lesebuehne.ch.