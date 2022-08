Zuger Wahlen 2022 Entweder ganz oder gar nicht: Andreas Hürlimann kandidiert als Steinhauser Gemeindepräsident 2018 verzichtete er auf eine weitere Gemeinderatskandidatur, trat für die Wahl zum Regierungsrat an und scheiterte. Jetzt will Andreas Hürlimann als Gemeindepräsident zurück in die Steinhauser Exekutive. Kilian Küttel Jetzt kommentieren 10.08.2022, 05.00 Uhr

Andreas Hürlimann vor seinem Zuhause. Bild: Maria Schmid (Steinhausen, 31. Juli 2022)

«Das ist der schönste Bibliothekseingang im ganzen Kanton Zug.» Andreas Hürlimann zeigt nach oben. Das Licht fällt durch ein Dachfenster und erleuchtet den holzvertäfelten Aufgang, der über eine gewundene Treppe ins Obergeschoss führt.

Hier, im Gemeindesaal Steinhausen, zweiter Stock, auf der Terrasse neben der Gemeindebibliothek, spricht der 39-Jährige darüber, was ihn die nächsten zwei Monate mehr als alles andere beschäftigen wird: Gemeindepräsident werden. Nach dem ersten Wahlgang vom 2. Oktober könnte klar sein, ob der Grüne-Kandidat schafft, was er sich vorgenommen hat – oder ob er sich von seinem Konkurrenten Andreas Hausheer von der Mitte geschlagen geben muss.

Bauchef von 2014 bis 2018

Ihm gefalle es hier, sagt Andreas Hürlimann, ein grosser Mann mit breiten Schultern und tiefer Stimme, und rührt seinen Kaffee um, als er in einem bequemen Stuhl auf der Terrasse Platz genommen hat.

Aber nicht nur deshalb hat er diesen Treffpunkt vorgeschlagen, ist das 2017 eröffnete Gemeindezentrum doch so etwas wie ein Andenken an seine politische Vergangenheit. Denn von 2014 bis 2018 sass Andreas Hürlimann schon einmal im Gemeinderat, betreute als Bauchef das Projekt über weite Strecken, das die Steinhauserinnen und Steinhauser bereits 2012 mit einem Kredit von 58 Millionen Franken auf die Reise geschickt hatten.

Vier Jahre nach seinem ersten Abschied will Hürlimann zurück in die Exekutive. Dieses Mal als Chef. Um das zu tun, weswegen der studierte Betriebsökonom vor 20 Jahren in die Politik gegangen ist: «Sich für ein möglichst angenehmes Zusammenleben und eine nachhaltige Entwicklung der Gesellschaft einsetzen.»

Seit 2007 tut er das im Zuger Kantonsrat. Doch damit ist Schluss, Hürlimann kandidiert kein fünftes Mal für einen Posten im Kantonsparlament, bündelt stattdessen seine gesamte Energie auf ein mögliches Amt als Gemeinderat.

Ein Mann, der als ruhiger Schaffer gilt

Ganz oder gar nicht, lautet Hürlimanns Devise im Wahlkampf 2022. Es ist die gleiche wie vor vier Jahren, 2018 liess er sich kein zweites Mal für den Gemeinderat aufstellen, weil er gleichzeitig für den Kantons- und den Regierungsrat kandidierte:

«Ich wollte mich nicht verzetteln und von Beginn weg Klarheit für die Wählerinnen und Wähler schaffen. Eine Kandidatur für alle möglichen Ämter wäre kein klares Statement gewesen.»

Für die Regierung reichte es nicht. Dafür erneut für einen Sitz im Kantonsrat, wo Hürlimann als einer gilt, mit dem man zusammenarbeiten kann; der offen ist für den Kompromiss und der die Parteilinie nicht durchdrücken muss, weil es eben die Parteilinie ist. «Ideologisch nicht verblendet», heisst es über ihn, oder: «ein eher ruhiger Schaffer».

Dieses Bild zeichnet Hürlimann von sich selber. Er sei kein Freund von lauten Worten und von Vorstössen, die einzig und allein eingereicht würden, damit die Medien berichten – über den Vorstoss und über die Person dahinter. Anders ausgedrückt: Hürlimann will sich nicht in den Vordergrund spielen. Nicht im Kantonsrat und auch nicht, wenn er Gemeindepräsident werden sollte:

«Ein Gemeinderat ist keine One-Man-Show, sondern ein Team, das nur funktioniert, wenn alle zusammenarbeiten.»

Potenzial in Sachen Kommunikation

Sollte er ab dem 1. Januar an der Spitze dieses Teams stehen, wolle er die Bevölkerung mehr abholen und besser einbinden, als das heute der Fall sei. «Ein Gemeinderat kann ein halbes Jahr an etwas arbeiten, von dem die Bevölkerung nichts mitbekommt. Da sehe ich viel Potenzial, mehr zu kommunizieren und die Bevölkerung besser abzuholen, das Gemeinschaftsgefühlt zu stärken und den Bewohnerinnen und Bewohnern zu zeigen, was in der Gemeinde gerade läuft.»

Und bekanntermassen steht Steinhausen einiges bevor. Allein mit der Überbauung des Crypto-Areals wird die Gemeinde erneut signifikant wachsen – und damit auch die Anforderungen an die Infrastruktur, etwa in Sachen Schulraum oder öffentlichem Verkehr. Ein Thema, das Hürlimann von Haus aus am Herzen liegt und wo er Handlungsbedarf sieht:

«In Steinhauen gibt es nach wie vor zu viele Gebiete, deren Anschluss an den öffentlichen Verkehr zu wünschen übrig lässt. Das gilt es zu ändern.»

Daneben würde laut Hürlimann dem Dorfplatz eine Aufwertung guttun, «aber auch sonst gibt es bei uns in Steinhausen einige Ecken, wo man die Aufenthaltsqualität verbessern kann und muss.»

Welches Lager und welche Anliegen sich durchsetzen, zeigt sich am 2. Oktober. Auch wenn das erklärte Ziel das Gemeindepräsidium ist – sollte das Volk Hausheer bevorzugen und Hürlimann lediglich als normales Mitglied in den Gemeinderat einziehen, wäre das für ihn kein Hindernis:

«Ich kenne und schätze Andreas Hausheer aus dem Kantonsrat. Ich bin überzeugt, dass wir gut zusammenarbeiten werden, wie auch immer die Wahl ausgeht.»

