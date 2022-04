Zuger Wahlen 2022 FDP Hünenberg peilt einen zweiten Kantonsratssitz an Die FDP Hünenberg nominierte ihre Kandidatinnen und Kandidaten für die Gesamterneuerungswahlen am 2. Oktober. 05.04.2022, 17.30 Uhr

An ihrer Nominationsversammlung hat die FDP Hünenberg die beiden bisherigen Gemeinderäte Claudia Benninger und Dany Gygli für eine weitere Legislatur aufgestellt. «Das Amt macht mir grosse Freude und ich habe Lust, mich auch in Zukunft als Sozialvorsteherin für Hünenberg einzusetzen», wird die Sozialvorsteherin Claudia Benninger in einer Mitteilung der Partei zitiert.