Zuger Wahlen 2022 FDP Risch will den Gemeinderatssitz verteidigen Die Partei nominierte ihren bisherigen Gemeinderat für eine weitere Legislatur. Nominiert wurde ebenfalls ein Viererliste für den Kantonsrat. 17.06.2022, 08.03 Uhr

Die Kandidatinnen und Kandiaten der FDP Risch-Rotkreuz. Bild: PD

Der bisherige Bauchef Patrick Wahl stellt sich für eine weitere Legislatur zur Verfügung, und möchte damit auf seinen bemerkenswerten Leistungsnachweis in seinem ersten Jahr aufbauen, schreibt die Partei in einer Mitteilung. «Es freut mich sehr, dass sich Patrick mit seinen profunden Fachkenntnissen und zukunftsweisenden Initiativen weiterhin für die Gemeinde engagieren wird», lässt sich FDP-Präsident Urs Gassmann in der Mitteilung zitieren.