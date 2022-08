Zuger Wahlen 2022 Gesundheitsdirektor Martin Pfister über die Pandemie: «Eine solche Situation zeigt, wie leistungsfähig man sein kann, wenn es darauf ankommt» Landammann Martin Pfister (Mitte) aus Allenwinden ist seit 6,5 Jahren Mitglied der Zuger Regierung. Zahlreiche Herausforderungen im Zusammenhang mit der Pandemie liegen hinter ihm. Cornelia Bisch Jetzt kommentieren 23.08.2022, 11.00 Uhr

Kaum jemand im Kreis der Zuger Sieben war in der vergangenen Legislatur so stark gefordert wie Gesundheitsdirektor Martin Pfister. Eine neue Krankheit tauchte auf, welche die Welt im Grossen, den Kanton Zug im Kleinen monatelang in Atem hielt.

Regierungsrat Martin Pfister (Mitte) möchte auch in einer allfälligen nächsten Legislatur Gesundheitsdirektor bleiben. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 4. Juli 2022)

«Es gab keine Erfahrungswerte, man ging von Annahmen aus. Wir mussten lernen, uns ausserhalb der etablierten Strukturen zu organisieren», berichtet er. Ungewissheit und ein hoher Druck habe auf ihm und seinen Mitarbeitenden gelastet. «Eine solche Situation zeigt, wie leistungsfähig man sein kann, wenn es darauf ankommt.»

Zur Person Name: Martin Pfister

Jahrgang: 1963

Partei: Mitte

Wohnort: Allenwinden

Zivilstand: verheiratet

Beruf: Regierungsrat

Es sei eine herausfordernde, interessante Aufgabe gewesen, neue Führungs- und Organisationsstrukturen zwischen Kanton und Gemeinden sowie den Leistungserbringern – den Spitälern, Apotheken und der Spitex – zu schaffen und gemeinsam mit ihnen die Krise zu bewältigen.

Betroffenheit und Ohnmacht

Als sehr belastend empfand der Gesundheitsdirektor die hohe Sterberate in den Alters- und Pflegeheimen im Winter 2020/21.

«Ich besuchte die Heime und sprach mit den Pflegenden, spürte ihre Betroffenheit und Ohnmacht. Das war eindrücklich.»

Der politische Druck sei immer dann am grössten gewesen, wenn die Kantonsregierung – unabhängig vom Bundesrat – eigene Massnahmen getroffen habe. Das sei einmal im Oktober 2020 gewesen, als Zug früher als andere Kantone eine Verschärfung der Maskenpflicht beschlossen habe, und ein zweites Mal nach den Sportferien 2021, als die Reihentests in der Schule eingeführt worden seien.

«Die Gegner waren laut. Letztlich haben aber fast alle Schulkinder und ihre Lehrpersonen mitgemacht.» Während dieser Zeit zog sich Martin Pfister aus sämtlichen sozialen Medien zurück.

«Was dort ablief, war teilweise schwer zu ertragen. Ich hatte zudem schlicht nicht die Zeit, mich damit zu befassen.»

Halt in der Familie

Seine Erfahrung aus der militärischen Katastrophenhilfe habe ihm geholfen, diese Aufgabe, die ihn über Monate weit über die übliche Arbeitszeit hinaus beschäftigte, zu bewältigen. «Ausserdem bin ich bereits seit 2016 im Vorstand der Gesundheitsdirektorenkonferenz. Die bestehende Vernetzung mit dem BAG, Bundesrat Berset und seinen Fachleuten war eine wertvolle Ressource.»

Halt gaben Martin Pfister sein Zuhause in Allenwinden, seine Frau und die vier erwachsenen Kinder. Auch seine Kollegin und die Kollegen des Regierungsrats, den er seit 2021 als Landammann führt, zogen kräftig mit. «Es war eine spezielle Situation für uns alle. Oft mussten wir hart um Entscheidungen ringen und diese dann geschlossen nach aussen vertreten.»

Bei solchen Belastungen müsse man gut auf sich achten. «Ich lese und bewege mich gerne.» Die Pflege von Beziehungen, die ihm ebenfalls am Herzen liege und Kraft spende, sei in dieser Zeit jedoch eindeutig zu kurz gekommen.

Sport und Statistik: Zwei neue Aufgaben mit Potenzial

Nachdem man am Ende der letzten Amtsperiode eine Verwaltungsreorganisation beschlossen hatte, wurden zu Beginn der Legislatur die Ausgleichskasse und IV-Stelle, das Amt für Sport, die Fachstelle Statistik und das Eichamt der Gesundheitsdirektion zugeordnet. «Dies war ein interessanter und gewinnbringender Prozess.» Vor allem die Integration der Gesundheitsförderung in das Amt für Sport habe ihn und seine Mitarbeitenden in der vergangenen Legislatur stark beschäftigt.

«Während der Pandemie war es ein grosser Vorteil, die Fachstelle Statistik bei uns zu haben.» Man habe zur Entscheidungsfindung systematisch Daten erfasst und diese auf der Website veröffentlicht.

«Transparenz zu schaffen, war ganz wichtig für die Bevölkerung, damit sie die Massnahmen nachvollziehen konnten.»

Neben der Pandemie habe es aber auch andere wichtige Geschäfte gegeben, welche die Gesundheitsdirektion beschäftigt hätten. Die Psychiatrie sei neu organisiert und der Rettungsdienst ausgebaut worden.

«Wir haben in Zug eine ausgezeichnete Gesundheitsversorgung bei den schweizweit dritttiefsten Prämien. Unser System der Prämienverbilligung hat von allen Kantonen die beste Wirksamkeit. Es ist mir ein grosses Anliegen, dieses Niveau auch in Zukunft aufrechtzuerhalten», betont Pfister. Deshalb möchte er im Fall seiner Wiederwahl im kommenden Oktober die Gesundheitsdirektion weiterführen.

Drei Fragen an die Regierungsratskandidierenden Was fehlt dem Kulturplatz Zug? Martin Pfister: Ein Festival von nationaler Ausstrahlung. Schauen Sie lieber Fussball oder Eishockey und warum?Eishockey. Als Zuger muss man dies nicht begründen. Welcher ist Ihr liebster Kanton abgesehen von Zug und warum?

Freiburg. Ich habe dort studiert, an der Uni gearbeitet und zwölf Jahre in der Stadt gelebt. Daran habe ich beste Erinnerungen.

Nachwuchsförderung wird bedeutend sein

«In dieser sehr dynamischen Phase ist Kontinuität wichtig.» Auch künftig werde es Herausforderungen geben wie die geplante Revision des Gesundheitsgesetzes, Veränderungen in der Suchtpolitik und im Umgang mit Suchterkrankungen sowie in der medizinischen Akutversorgung, die sich zunehmend ambulantisiere.

Die Nachwuchsförderung in den Gesundheitsberufen werde ein bedeutendes Thema sein, an dem man mit den Leistungserbringern arbeite. Vermutlich werde auch die Kostenentwicklung in den nächsten Jahren wieder stärker in den Fokus rücken. «Gute Medizin ist sehr oft günstiger, weil man keine Überversorgung betreibt, sondern macht, was für den Patienten nötig und richtig ist.»

Auf den kommenden Wahlkampf, den er an der Seite seiner Parteikolleginnen Silvia Thalmann-Gut und Laura Dittli bestreiten wird, freut sich Pfister. «Der persönliche Kontakt mit Menschen ist für mich die grösste Bereicherung im Wahlkampf.»

