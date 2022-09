Zuger Wahlen 2022 In Unterägeri wird es spannend: Der Gemeindepräsident ist erst kurz im Amt und wird bereits herausgefordert Fridolin Bossard (FDP) möchte Gemeindepräsident bleiben. Antonia Martina Durisch (ALG) könnte ihm da aber einen Strich durch die Rechnung machen. Im Gemeinderat sind zudem zwei Sitze neu zu besetzen. Carmen Rogenmoser Jetzt kommentieren 02.09.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Unterägerer Gemeinderat ist im Umbruch. Durch die Rücktritte von Josef Iten-Nussbaumer (Mitte) und Beat Iten (SP) werden zwei Sitze frei. Per Ende 2021 ist zudem der langjährige Gemeindepräsident Josef Ribary (FDP) vor Ende der Legislatur zurückgetreten. Die FDP wurde von den anderen Parteien damals Kalkül vorgeworfen. Tatsächlich schaffte es die FDP, ihren Gemeindepräsidenten-Sitz mit Fridolin Bossard zu verteidigen. Mangels weiterer Kandidaten kam es zu einer stillen Wahl.

Antonia Martina Durisch (ALG) Bild: PD

Ein knappes Jahr ist das nun her. Bei den anstehenden Gesamterneuerungswahlen vom 2. Oktober muss sich Fridolin Bossard nun der Wahl stellen. Er wird herausgefordert, von einer jungen Frau, die bisher politisch noch nicht gross in Erscheinung getreten ist. Antonia Martina Durisch (ALG) möchte neuen Wind in die Männerrunde bringen.

Die junge Ökonomin wohnt mit ihrem Lebenspartner in Unterägeri. Sie sagt:

«Mit meinen 26 Jahren bringe ich Frische und neue Perspektive in den Gemeinderat.»

Als Gemeindepräsidentin würde sie den Fokus darauf legen, dass Bürgerinnen und Bürger proaktiv statt reaktiv in Prozesse mit eingebunden werden. «Diese sollen die Möglichkeit erhalten, sich aktiv zu beteiligen und vor allem würde ich die parteiübergreifende Zusammenarbeit fördern».

Ihr sei wichtig, dass neue Projekte aus möglichst vielen Blickwinkeln und Perspektiven begutachtet werden und dass die heterogene Masse, nach wichtigen Diskussionen und Debatten, die Entscheidungen dazu gutheissen.

Antonia Martina Durisch war bisher eher im Hintergrund aktiv

Bisher ist die junge Grüne noch nicht gross in Erscheinung getreten, sie habe aber durchaus politische Erfahrung: «Ich bin Vorstandsmitglied der Grünen Unterägeri und engagiere mich, wenn bisher mehr hinter den Kulissen, auf Gemeindeebene.» Dazu gehörten etwa die Interpellationen «bezüglich Umsetzung der neuen Strategie Energie/Klima/Biodiversität» und Interpellation «betreffend geplantem günstigem Wohnraum» oder das Votum für den Veloweg Schützen.

Ob sie Chancen auf das Präsidium hat, sei schwierig abzuschätzen, so Durisch:

«Auf jeden Fall gibt es für alle, die sich jahrelang eine junge und engagierte Kandidatin gewünscht haben, nun endlich die Chance, mich zu wählen.»

Antonia Martina Durisch möchte politisch nun durchstarten. Sie kandidiert auch als Kantonsrätin. Ob sie sich gegen den gesetzten Politiker Fridolin Bossard durchsetzen kann, wird sich zeigen. Erfahrungsgemäss haben es Frauen in Unterägeri nicht ganz leicht, nur schon in den Gemeinderat gewählt zu werden.

Fridolin Bossard ist mit Freude und Elan im Amt

Fridolin Bossard (FDP) Bild: PD

Bossard (39) ist seit 2016 im Gemeinderat. Er ist verheiratet, Vater zweier Kinder und Betriebsleiter der Bossard Schule in Unterägeri. In sein Amt als Gemeindepräsident sei er sehr gut gestartet, sagt er und ergänzt: «Ich mache diese Aufgabe mit grosser Freude und Elan. Die Stimmung im Gemeinderat und in der Gemeindeverwaltung ist sehr gut und wir sind gemeinsam erfolgreich unterwegs.»

Er wolle sich weiterhin für ein attraktives und fortschrittliches Unterägeri einsetzen:

«Unterägeri ist in vielen Bereichen sehr gut aufgestellt. Das soll auch so bleiben.»

In diesem Zusammenhang spricht er die laufende Ortsplanung an. «Sie soll eine qualitätsvolle Weiterentwicklung der Gemeinde sicherstellen.»

Dazu gehören auch die Erhaltung und Aufwertung der Frei- und Naherholungsräume sowie die Schaffung von preisgünstigem Wohnraum. «Weiter setzte ich mich für zukunftsgerichtete Projekte, wie die Langvariante des Umfahrungstunnels Unterägeri sowie eine weitsichtige Energieplanung für unser Dorf ein», so Fridolin Bossard.

Dass er nun von Antonia Martina Durisch herausgefordert wird, spornt den amtierenden Gemeindepräsidenten nur noch mehr an:

«Wir leben in einer Demokratie und dazu gehört politischer Wettbewerb. Das ist ganz wichtig.»

Er und die FDP würden eine engagierte Wahlkampagne führen und versuchten, mit möglichst vielen Menschen in Kontakt zu treten.

Acht Kandidierende für fünf Sitze

Während Durisch als einzige Vertreterin der ALG für einen Gemeinderatssitz kämpft, wird Bossard von einer wohlbekannten Kandidatin begleitet: Manuela Inglin-Henggeler. Die 52-Jährige war bereits bei der Ersatzgemeinderatswahl 2022 Kandidatin. Sie musste sich damals von Andreas Koltszynksi (Mitte) geschlagen geben.

Beat Itens Sitz der SP soll von Marius Thürlemann verteidigt werden und Irene Iten-Muff soll Josef Iten-Nussbaumer für die Mitte beerben. SVP-Politiker Roland Müller stellt sich der Wiederwahl. Und schliesslich mischt auch der Parteilose Christian Volken (47) mit.

Der Ausgang der Wahlen wird spannend – und die Unterägerer Stimmbürgerinnen und Stimmbürger können sich wahrlich nicht beklagen, keine Auswahl zu haben.

22 Kandidierenden für den Kantonsrat

Das gilt auch für die Wahl der Kantonsratsvertreter. 22 Kandidatinnen und Kandidaten bewerben sich für die sechs Mandate, welche die Gemeinde Unterägeri innehat. Mariann Hess (ALG) und Markus Spörri (FDP) treten nicht mehr an. Die Bisherigen Fabio Iten (Mitte), Beat Iten (SP), Thomas Werner sowie Esther Monney-Rogenmoser (beide SVP) sind in den Kandidatenreihen zu finden.

Eine Veränderung gibt es auch in der Rechnungsprüfungskommission (RPK). Weil die Anzahl Kandidierender aber mit der Anzahl zu vergebende Posten übereinstimmt, kommt es zu einer stillen Wahl. Felix Spielhofer (parteilos) bleibt Präsident der RPK. Gemeinsam mit Stefan Merz-Hug (Mitte, bisher) wird er künftig von Nadja Hausmann (FDP) unterstützt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen