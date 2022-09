Bei den Zuger Wahlen wird es in vier Gemeinden spannend

Zuger Wahlen 2022 Kampf ums Präsidium in vier Gemeinden In der Stadt Zug sowie Steinhausen, Unterägeri und Neuheim finden Kampfwahlen statt. Harry Ziegler Jetzt kommentieren 21.09.2022, 19.00 Uhr

In vier Gemeinden des Kantons Zug kommt es im Rahmen der Gesamterneuerungswahlen vom 2. Oktober zu Kampfwahlen um die Präsidien. So in der Stadt Zug, in der sich vier Personen ums Stadtpräsidium bewerben. Zwei Frauen, zwei Männer. Erste Präsidentin des Stadtrats wollen Bauchefin Eliane Birchmeier (FDP) und Barbara Gysel (SP) werden. Letztere will ebenfalls neu den Einzug in den Stadtrat schaffen.

Weiter kandidieren fürs Amt des Stadtpräsidenten Urs Raschle (Mitte), Vorsteher Departement Soziales, Umwelt, Sicherheit (SUS) sowie André Wicki (SVP), Vorsteher des Finanzdepartements. Selbstverständlich gilt: Wer als Stadtpräsidentin oder -präsident gewählt werden will, muss zuerst in den fünfköpfigen Stadtrat gewählt werden. Entsprechend treten die genannten Personen auch dafür an.

Ausserdem kandidieren für einen Sitz im Stadtrat die Gemeinderäte Etienne Schumpf (FDP) und Roman Küng (SVP).

Zweiter Wahlgang wahrscheinlich

Bereits bei den Gesamterneuerungswahlen 2018 wollten fünf Kandidatinnen und Kandidaten das Stadtpräsidium übernehmen. Dies führte zu einem zweiten Wahlgang, in dem sich schliesslich noch der nun nicht mehr zur Wiederwahl stehende Karl Kobelt (FDP) sowie die aus dem Stadtrat scheidende Vroni Straub-Müller (CSP) gegenüberstanden. Kobelt machte schliesslich das Rennen.

Da die Stadt Zug im Kanton als eine Hochburg der FDP gilt, dürfte sich Eliane Birchmeier berechtigte Hoffnungen machen, in einem zweiten Wahlgang das Ziel erreichen zu können. Nicht zu unterschätzen sind jedoch die anderen Mitbewerber Raschle und Wicki. Ihnen könnte nützen, dass es im letzten Jahr im Baudepartement Birchmeiers immer wieder im Personalbereich rumort hat.

Zwei Kantonsräte fürs Gemeindepräsidium

In Steinhausen stehen sich zwei Kantonsräte in der Ausmarchung ums Gemeindepräsidium gegenüber. Andreas Hausheer (Mitte) und Andreas Hürlimann (ALG). Hürlimann war bereits Steinhauser Gemeinderat (2015 bis 2018) und stand damals dem Baudepartement vor. Sein Konkurrent Hausheer präsidiert im Kantonsrat momentan die Staatswirtschaftskommission.

In Unterägeri wird der erst kürzlich gewählte Gemeindepräsident Fridolin Bossard (FDP) bereits herausgefordert. Bossard wurde in stiller Wahl für den Ende 2021 zurückgetretenen Josef Ribary gewählt. Herausgefordert wird er nun von Antonia Martina Durisch. Die bisher politisch noch nicht gross in Erscheinung getretene ALG-Politikerin kandidiert auch für einen Sitz im Kantonsrat.

Und schliesslich kommt es am 2. Oktober in Neuheim zu einer Neuauflage des Rennens von 2018. Vor vier Jahren griff Daniel Schillig (Mitte) den Amtsinhaber Roger Bosshart (FDP) an und entriss ihm den Vorsitz mit gerade einmal vier Stimmen Vorsprung. Nun will Bosshart Revanche.

