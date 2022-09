Bei den Zuger Wahlen wollen 317 Personen in den Kantonsrat

Zuger Wahlen 2022 Kantonsrat: 317 Personen für 80 Sitze 14 Parlamentarierinnen und Parlamentarier treten nicht mehr zur Wahl an. Die meisten Personen hat die SVP-Fraktion zu ersetzen. Harry Ziegler Jetzt kommentieren 21.09.2022, 19.00 Uhr

Der neu zusammengesetzte Kantonsrat an der Sitzung vom 31. Januar 2019 Bild: Stefan Kaiser (Zug)

Minimales Ziel – wenn auch nicht so kommuniziert – ist bei allen Parteien, die im Kantonsrat vertreten sind, das Halten der aktuellen Sitzzahl. Die stärkste Fraktion der ablaufenden Legislatur bildet Die Mitte zusammen mit der GLP mit insgesamt 25 Kantonsrätinnen und Kantonsräten (21 Mitte, 4 GLP).

Hinter der Mitte-Fraktion reihen sich die Fraktionen von SVP (18 Mitglieder), FDP (16), ALG (11) und SP (10) ein. Für die total 80 Sitze bewerben sich insgesamt 317 Personen. Davon sind etwas mehr als ein Drittel Frauen.

Teils langjährige Mitglieder treten ab

Einen Aderlass an politischen Schwergewichten haben fast alle Fraktionen zu verzeichnen. Nur von der SP-Fraktion treten alle Bisherigen erneut an. Bei der SVP tritt der ehemalige Fraktionschef Manuel Brandenberg (Zug) nicht mehr an. Der Rechtsanwalt war seit 2010 im Kantonsrat. Ebenfalls aus der SVP-Fraktion scheidet Beni Riedi (Baar) aus. Überhaupt hat die SVP mit insgesamt sechs Rücktritten den grössten Aderlass zu verkraften. Neben den Genannten treten nicht mehr an: René Kryenbühl (Oberägeri), Martin Schuler (Hünenberg), Flavio Roos und Matthias Werder (beide Risch).

Die ehemalige Kantonsratspräsidentin Monika Barmet (Mitte/Menzingen) tritt nicht mehr zu den Wahlen an, genauso wie ihr Parteikollege Hans Baumgartner (Cham). Drei Austritte hat die FDP-Fraktion zu verzeichnen: Cornelia Stocker (Zug), Markus Spörri (Unterägeri) und Rolf Brandenberger (Risch). Die ALG-Vertreter Andreas Hürlimann (Steinhausen) sowie Mariann Hess (Unterägeri) geben ihre Mandate ebenfalls ab. Die GLP schliesslich wird Daniel Stadlin (Zug) zu ersetzen haben. Insgesamt treten auf das Legislaturende 14 Kantonsrätinnen oder Kantonsräte aus dem Parlament aus.

Interessant dürfte sein, ob die GLP ihr erklärtes Ziel Fraktionsstärke – also mindestens fünf Sitze – erreicht. Und ob die SVP ihre 18Sitze halten kann.

