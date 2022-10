Wahlen Neuheim: Analyse und Kommentar der Resultate

Kommentar Zuger Wahlen 2022 Auch die Exekutive braucht ab und an «frischen Wind» Man kann gespannt sein, was Yusuf Erkan im Gemeinderat bewirken wird. Dass die Abwahl von Roger Bosshart gleich so deutlich ausfällt, erstaunt allerdings. Andreas Faessler Jetzt kommentieren 02.10.2022, 21.44 Uhr

Erstens kommt es anders, und zweitens als man denkt. Die alte Binsenwahrheit trifft überall zu... irgendwann. Eben auch in der Politik. Dass der parteilose Anwärter mit einer so respektablen Stimmenzahl einen etablierten, erfahrenen und – so darf man guten Gewissens sagen – verdienten Politiker aus dem Gemeinderat drängt, das hätten wohl die wenigsten erwartet. Aber wie der abgewählte Roger Bosshart selber sinngemäss sagt: In der Politik muss man mit allem rechnen.

Es dürfte aber tatsächlich ein Zeichen sein, dass die Neuheimer sich neue Impulse in der bisher bürgerlichen Exekutive wünschen. Warum nun ausgerechnet Roger Bosshart das Nachsehen hat? Was auch immer zu seiner Abwahl geführt hat – dass er als Politiker in all den Jahren vieles für die Gemeinde geleistet und auch entsprechend Anerkennung genossen hat, dafür spricht allein schon das Resultat der Wahl ums Präsidium 2018, als Bosshart gerade mal vier Stimmen weniger erhalten hat als der amtierende Schillig.

Letztendlich aber war es wohl einfach an der Zeit, dass es im Neuheimer Gemeinderat eine Änderung gibt. Die Gemeinde kann davon nur profitieren, denn ohne «frischen Wind» in der Exekutive droht irgendwann Stillstand. Dass dabei immer jemand das Einsehen hat, liegt in der Natur der Sache.

