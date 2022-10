Wahlen Stadt Zug: Analyse und Kommentar der Resultate

Kommentar Zuger Wahlen 2022 Die Höchststrafe für die Linke abgewendet Die Zuger Stadtregierung erhält mit Barbara Gysel wieder eine linke Vertreterin. Marco Morosoli Jetzt kommentieren 02.10.2022, 21.55 Uhr

Der Zuger Regierungsrat bleibt auch in den nächsten vier Jahren fest in bürgerlicher Hand. Dies hätte in der Stadtregierung auch passieren können. Dies konnte die SP-Kandidatin Barbara Gysel verhindern. Sie machte gleich auf Anhieb ein sehr gutes Resultat. In grösseren Schweizer Städten hat die Linke oft die politische Mehrheit.

Zug tickt da anders. Einheitsbrei bringt, auf welcher Seite auch immer, selten den grossen Segen und Fortschritt. Ein bisschen Widerspruch sollte auf jeder politischen Stufe ganz einfach möglich sein und ist auch auszuhalten.

Im Kanton Zug ist es wohl eine Frage der Demografie, weshalb bürgerliche Kräfte in den vergangenen Jahren eher an Zuspruch gewannen. Die Menschen, die den Kanton als ihren Lebensmittelpunkt wählen und stimm- und wahlberechtigt sind, stammen aus einem gehobenen Umfeld.

Der Grund für obige Entwicklung liegt auf der Hand: Die aktuell hohen Wohnungspreise kann sich nicht jeder leisten. Viele Arbeiterquartiere, die es in der Stadt Zug noch vor sechzig Jahren gab, sind mittlerweile verschwunden.

Ein anderes Problem besteht darin, dass bei einem Wahltag viele Menschen ihre Unterlage dem Altpapier überantworten. Die Stadt Zug ist im Vergleich zu den anderen Gemeinden im Kanton bezüglich der Stimmbeteiligung mit rund 46 Prozenten im Mittelfeld. Doch wenn bloss 50 Prozent der Stimmberechtigten die Chance nutzen, um ihre Meinung kundzutun, ist das einfach nur schade.

Gerade in Zug stehen in den nächsten Jahren und Jahrzehnten wichtige Entscheidungen an. Die Stadtplanung ist nur einer dieser Punkte. Mitwirken ist ja ein viel bemühtes Modewort. Der Urnengang gehört genauso dazu wie der Kampf um eine verkehrsberuhigte Quartierstrasse oder sonst ein Anliegen.

Die Chance, dass es die Stadtzuger besser machen können, ergibt sich am 27. November. Vielleicht sind im Schlepptau der eidgenössischen Abstimmung mehr Zugerinnen und Zuger dabei, wenn es gilt, einen neuen Stadtpräsidenten oder eine neue Stadtpräsidentin zu wählen. Welche der vier Personen, die sich in der ersten Runde zur Wahl stellten, auch in der zweiten Runde mit dabei sind, ist noch unklar. Klar ist jedoch, dass die Ausmarchung, unter dem Vorbehalt dass die SP-Frau Barbara Gysel in die zweite Runde steigt, nach dem Schema Links gegen Rechts ablaufen wird.

Gysel konnte im ersten Wahlgang alle Bürgerlichen hinter sich lassen. Die Abstände zwischen den Kandidierenden sind zwar nicht sehr gross, jedoch müssen es sich die Bürgerlichen sehr gut überlegen, welche Taktik sie wählen. Immerhin ist es spannend. Das ist ja auch etwas Neues im zugerischen Wahlkampf. Den Verlust von einem oder zwei Sitzen titulieren gewisse Stimmende schon als Erdrutsch. Spannen die Bürgerlichen zusammen, könnte es für eine Wahl ins Präsidium reichen.

