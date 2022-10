Wahlen Steinhausen: Analyse und Kommentar der Resultate

Kommentar Zuger Wahlen 2022 Steinhauser Grüne müssen über die Bücher Christoph Zumbühl hat es als Grüner Sozialvorsteher nicht geschafft, sich in Steinhausen unentbehrlich zu machen. Und auch von Andreas Hürlimann hätte man ein besseres Wahlergebnis erwarten können. Linda Leuenberger Jetzt kommentieren 02.10.2022, 22.03 Uhr

Hätten es die Grünen besser wissen müssen und nur mit einem Kandidaten antreten sollen? Angesichts des knappen Wahlausgangs ist das schwer zu sagen. Fest steht: Es scheint für die Grünen schwierig zu sein, in Steinhausen zu einer Grösse zu werden, mit der man rechnen muss.

Christoph Zumbühl hatte sich 2018 für den Gemeinderat aufstellen lassen, als sich sein Parteikollege und damaliger Bauvorsteher Andreas Hürlimann entschied, für den Zuger Regierungsrat zu kandidieren. Genau so überraschend, wie Zumbühl – schon damals mit deutlichem Abstand – in den Gemeinderat gewählt wurde, muss er nun wieder gehen. Er hat es als Sozialvorsteher nicht geschafft, sich in der Gemeinde unentbehrlich zu machen.

Und wären nicht auch bei Andreas Hürlimann mehr Stimmen zu erwarten gewesen? In seinem politischen Portfolio stand er dem Mitte-Kontrahenten Hausheer, der das Gemeindepräsidium für sich gewinnen konnte, in nichts nach. Im Gegenteil. Hürlimann ist im Steinhauser Gemeinderat sogar ein alter Bekannter. Eins ist klar: Die Grünen müssen über die Bücher, wenn sie mit der bürgerlichen Front mithalten wollen.

