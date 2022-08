Zuger Wahlen 2022 Mehr grüne Technologien und preisgünstiges Wohnen: Diese Ziele würde Eliane Birchmeier als Stadtpräsidentin verfolgen Seit fast vier Jahren ist die FDP-Frau Bauvorsteherin der Stadt Zug. Nun will sie den nächsten Schritt gehen und den Sitz ihres nicht mehr antretenden Parteikollegen Karl Kobelt im Stadtpräsidium übernehmen. Vanessa Varisco Jetzt kommentieren 16.08.2022, 05.00 Uhr

Eliane Birchmeier möchte Stadtpräsidentin werden. Aktuell ist sie Bauvorsteherin der Stadt Zug. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 12. August 2022)

Sie möge Herausforderungen und sei bereit anzupacken, sagt Eliane Birchmeier (FDP) darauf angesprochen, wie sie die vielen Aufgaben angehen würde, sollte sie am 2. Oktober 2022 zur Stadtpräsidentin gewählt werden. Denn nachdem sie nun seit vier Jahren als Bauchefin in der Stadt Zug amtiert, kandidiert sie für den frei werdenden Sitz ihres Parteikollegen Karl Kobelt.

Herausforderungen ist Eliane Birchmeier als Bauchefin in den letzten dreieinhalb Jahren bereits öfters begegnet. Beispielsweise bei der Schulraumplanung, welche in den meisten Zuger Gemeinden und in der Stadt ein sehr drängendes Thema ist. «Als ich mein Amt antrat, war die Schulraumplanung beinahe blockiert», schildert die Zugerin.

Sie habe sich mit ihrem Team deshalb überlegen müssen, wo man hinwolle. Dadurch hätten die Blockaden gelöst, und die Planung vorangetrieben werden können. Ein besonders erfreuliches Ergebnis sei das Ja der Stimmbevölkerung zur Erweiterung des Schulhauses Loreto gewesen. Der Baukredit lag bei etwas über 20 Millionen Franken.

Mehr Nähe zum Parlament

Ein so deutliches Ja an der Urne sei immer schön, so Eliane Birchmeier. So etwa auch jenes zum Bau des Ökihofs oder der Notzimmer im Göbli. «Eine Bestätigung, dass wir gute Vorarbeit geleistet haben.» Eine seriöse Vorbereitung ist ihr wichtig; auch im Parlament. Wer schon einmal im Grossen Gemeinderat sass, der weiss, dass die Debatten hochkochen können, ein rauerer Ton seitens der Parlamentarier an den Stadtrat angeschlagen wird. Doch das stört die Bauvorsteherin nicht:

«Ich blicke auf eine lange Erfahrung im Berufsleben zurück – da wird man gelassener. Ausserdem hat das Parlament bekanntlich die Aufgabe, den Stadtrat zu prüfen.»

Würde sie zur Stadtpräsidentin gewählt, bemühte sie sich aber auch um einen engeren Austausch mit dem Grossen Gemeinderat. Um das gegenseitige Verständnis zu fördern. Um zuzuhören und die Bedürfnisse zu kennen, aber auch um Anregungen aufzugreifen, die vom Gegenüber geäussert werden. «Mir geht es um den Dialog, einen konstruktiven Austausch», sagt die 59-jährige Betriebswirtschafterin.

Eliane Birchmeier vor einem Modell der Stadt Zug. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 12. August 2022)

Mehr Greentech-Unternehmen

Dass Karl Kobelt nicht mehr zur Wahl als Stadtpräsident antritt, war nur einer der Gründe, weshalb sie sich entschied, ihren Hut in den Ring zu werfen. Ihre Motivation rühre vor allem von der Begeisterung zu Zug her.

«Zug ist ein Erfolgsmodell mit stabilen Finanzen, einer florierenden Wirtschaft und einer hohen Lebensqualität.»

Das und die gute Zusammenarbeit im Stadtrat seien für sie gute Gründe gewesen, eine Wahl als Stadtpräsidentin anzutreten.

In Teamarbeit will sie auch die Herausforderungen der kommenden Legislatur angehen. Ein wichtiger Punkt ist für sie die Förderung des Greentech-Bereichs. Die Stadt Zug solle noch mehr Unternehmen aus diesem Bereich anziehen. «Und», so die Stadträtin, «natürlich ist es immer noch ein grosser Wunsch, dass mehr Forschung und Wissenschaft in Zug stattfinden. Auch was nachhaltige Technologien betrifft.»

Für eine grünere Stadt mit einer hohen Aufenthaltsqualität hat sie schon als Bauchefin den Weg geebnet, welchen sie als Stadtpräsidentin vertiefen würde. So bemühte sie sich gemeinsam mit dem Stadtrat darum, dass der Zentrumstunnel wieder im kantonalen Richtplan aufgenommen wird – wofür sie seitens Politik und Bevölkerung bereits viel Zustimmung erhielt.

Dies, obwohl der Zentrumstunnel in der Stadt nicht immer einen leichten Stand hat. Dadurch würde das Zentrum entlastet und für die Bevölkerung aufgewertet, ist die FDP-Frau überzeugt. «Davon profitieren nicht zuletzt das Gewerbe und die Läden.»

Zusammenleben fördern

Das Zusammenleben angenehm gestalten, das will sie auch in der kommenden Legislatur. «Wir werden bestimmt noch wachsen in der Zukunft als Stadt, doch wir müssen uns auch überlegen, wie gross Zug werden soll. Denn irgendwann würde das Ambiente der Kleinstadt verschwinden, was ein Verlust wäre», sagt Eliane Birchmeier. Wegen dieses Wachstums will sie sich auch für preisgünstiges Wohnen für den Mittelstand einsetzen.

Aktuell sind zirka 1250 von den rund 9'000 Mietwohnungen preisgünstig, also rund 14 Prozent. «Dieser Anteil soll ganz klar erhöht werden», findet sie. Grösstes aktuelles Problem dabei sei, dass bezahlbare Wohnungen, die frei würden, sofort wieder besetzt seien. «Es gibt keine Fluktuation, keinen Wohnungsmarkt. Über die verschiedenen Bebauungsplanvorhaben haben wir in den kommenden Jahren die Möglichkeit, zwischen 800 bis 1000 Wohnungen im preisgünstigen Segment zu schaffen.»

Es soll Platz haben für alle Bevölkerungsgruppen in Zug. Die Durchmischung der Bevölkerung sei wichtig und bereichernd für eine Stadtgemeinschaft. Man profitiere viel voneinander.

