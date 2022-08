Zuger Wahlen 2022 Mit Andreas Hausheer will ein Pragmatiker Gemeindepräsident von Steinhausen werden Nach 20 Jahren in der Politik kandidiert Andreas Hausheer als Steinhauser Gemeindepräsident. Was ist das für ein Mann, der sich selbst als Pragmatiker sieht und den andere als «im besten Sinne unbequem» bezeichnen? Kilian Küttel Jetzt kommentieren 10.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Andreas Hausheer vor seinem Zuhause. Bild: Maria Schmid (Steinhausen, 22. Juli 2022)

Wer ihn nur aus dem Kantonsrat kennt, muss zwei Mal hinschauen. Tatsächlich, der untersetzte Mann auf der Türschwelle ist Andreas Hausheer. Aber statt Anzug und Krawatte trägt er kurze Hose und pinkes Poloshirt. Ein Freitag im Juli; Andreas Hausheer hat Ferien und doch nicht.

Denn der Finanzchef einer Zuger Beratungsfirma, seit 2006 für CVP und Mitte Mitglied des Zuger Kantonsrats, will den nächsten Schritt in seiner Politkarriere wagen. Er will Gemeindepräsident von Steinhausen werden. Nach dem ersten Wahlgang vom 2. Oktober könnte die Sache entschieden sein. In etwas mehr als zwei Monaten. Der Wahlkampf läuft.

Um Adjektive verlegen

Dazu gehören auch Interviews wie dieses, das am Esstisch der Familie stattfindet. Was ist das für ein Mann, der einem da gegenübersitzt, den linken Arm auf der Rückenlehne des Stuhls neben ihm abgestützt, einen Laptop vor sich, als wäre er es, der Fragen stellen muss, statt sie zu beantworten?

«Sie wollen jetzt wahrscheinlich eine Auswahl von hochtrabenden Adjektiven hören, mit denen ich mich beschreiben würde. Aber das liegt mir nicht», so Hausheer. Und sagt, ihn hätten andere schon als konstruktiv, kompetent, hartnäckig oder dossiersicher beschrieben. Mit diesen Beschreibungen könne er gut leben. Und sie decken sich im Kern mit der Einschätzung von Leuten, die mit ihm seit Jahren im Kantonsratssaal sitzen.

Andreas Hausheer, das Gewissen des Kantonsrats

Sie beschreiben ihn als einen, der mit kritischem Blick durch Welt und Politik geht und der Regierung genaustens auf die Finger schaut. Andreas Hausheer sei «im besten Sinne unbequem», heisst es. Und zwar nicht erst, seit er als Präsident der Staatswirtschaftskommission von Amtes wegen lästig ist.

Schon früher habe er genau darauf geachtet, dass sich die Regierung an die Spielregeln hält. Wobei andere sagen, besonders in der Coronapandemie habe er den Blick fürs Wesentliche behalten und Geschäfte laufen lassen, ohne sich in den Details der Geschäftsordnung zu verlieren.

Im Archiv unserer Zeitung taucht sein Name erstmals 2002 auf, als die CVP Steinhausen ihre Kandidaten für die Rechnungsprüfungskommission nominiert hat. Hausheer wurde gewählt, doch politisiert worden sei er vorher. Mitte der 1990er-Jahre, als vier damalige Steinhauser Kantonsräte gefordert hatten, die Kantonsstrasse zu entlasten und stattdessen den Verkehr über die sogenannte Schwerverkehrspiste zu leiten. «Damals kam ich zum ersten Mal richtig mit Politik in Kontakt», sagt Hausheer.

Und er lernte: Wenn Du etwas verändern willst, musst Du etwas dafür tun.

Das Gelernte aus dem Kantonsrat in Steinhausen umsetzen

Deshalb engagiert sich Hausheer heute noch in der Politik, 20 Jahre nach seiner ersten Wahl zum Rechnungsprüfer:

«Ich will mich einbringen, etwas bewegen und eigene Ideen verwirklichen.»

Ab Oktober will er das in seiner Heimatgemeinde tun, wo er seit Geburt gelebt hat:

«In der Legislative habe ich vieles gelernt, das ich jetzt in einem Exekutivamt umsetzen möchte.»

Als Kantonsrat habe er hinter die Kulissen der Verwaltung geblickt, gesehen, wie eng Kanton und Gemeinden miteinander verzahnt sind und erkannt, wie sehr ein Entscheid des Kantons eine Gemeinde treffen kann. Als Beispiel nennt er die Auswirkungen der Steuergesetzesänderungen, wie sie derzeit in der Vernehmlassung sind:

«Bei einem solchen Entscheid muss man aufpassen, dass nicht plötzlich die Gemeinden übermässig zur Kasse gebeten werden und ihre Steuern erhöhen müssen, wenn der Kanton seine senkt.»

Steuern, Schulraum und Schwimmunterricht werden Steinhausen laut Hausheer in den nächsten Jahren besonders beschäftigen. Vor allem die Schwimmunterrichts-Debatte werde emotional geführt; im Fall einer Wahl wolle er versuchen, mehr Sachlichkeit in den Diskurs zu bringen. Denn das sei ihm wichtig, Inhalt statt Emotionen; Konsens statt Ideologie.

Hausheer begrüsst Kampfwahl

Hausheer, zwar um Adjektive über sich selbst verlegen, bezeichnet sich am liebsten als Pragmatiker. Als einen, der sich «am politisch Umsetzbaren orientiert» und sich keine «ideologisch hochtrabenden, sondern realistische Ziele» setzt.

Diese Haltung kommt in der lokalen Politik offenbar gut an. Hausheer hat in der Kampfwahl gegen ALG-Kandidat Andreas Hürlimann eine breite bürgerliche Allianz im Rücken: die eigene Mitte sowie die Steinhauser SVP-, FDP- und GLP-Sektion stellen sich hinter ihn. Dass es einen Wettbewerb und damit für die Bürgerinnen und Bürger eine Auswahl um das Amt des Präsidenten gibt, findet Hausheer gut:

«Ich nehme diese Kampfwahl sportlich an und die Kandidatur von Andreas Hürlimann sehr ernst. Dieser Herausforderung stelle ich mich.»

Dass er Gemeindepräsident von Steinhausen wird? Für Andreas Hausheer durchaus am Umsetzbaren orientiert.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen