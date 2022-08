Die Wahlen in Menzingen versprechen Spannung

Zwei Rücktritte und drei neue Kandidierende: Die Gemeinderatswahlen in Menzingen werden spannend. Barbara Beck (ALG) und Herbert Keiser (parteilos) treten nicht mehr an. Die ALG möchte ihren Sitz behalten, während FDP und SVP in den Rat zurückkehren wollen.

Carmen Rogenmoser Jetzt kommentieren 25.08.2022, 05.00 Uhr