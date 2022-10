Zuger Wahlen 2022 Erfolg hilft: Wohneigentümer und Chefs sind im neuen Kantonsrat übervertreten Wir zeigen, in welchen Punkten der neu gewählte Zuger Kantonsrat die Bevölkerung abbildet und wo die beiden Gruppen klar auseinanderdriften. Ein Politologe ordnet ein. Zoe Gwerder Jetzt kommentieren 07.10.2022, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Kantonsparlament setzt die Leitplanken für das Zusammenleben der Gesellschaft. Den Zuger Wählerinnen und Wählern scheint es aber wenig wichtig zu sein, mit ihrer eigenen Lebenssituation repräsentiert zu werden. Viele stört es offenbar nicht, dass sie von höher

Gebildeten und Besserverdienenden vertreten werden.

Unsere Analyse zeigt, dass der neu gewählte Kantonsrat in einigen Punkten wie Bildung, Immobilienbesitz oder Arbeitssituation von der Bevölkerung abweicht. Was bereits bei den rund 300 Kandidierenden in einigen Punkten der Fall war, hat sich nun mit der Auswahl des neuen Kantonsrats deutlich verstärkt.

Gestützt auf die Angaben von 63 der 80 frisch gewählten Kantonsrätinnen und Kantonsräte lässt sich zeigen, in welchen Punkten der Kantonsrat nicht der Bevölkerungsstruktur entspricht. Einzig die Kantonsräte der GLP haben in globo keine Angaben geliefert. Doch eine Stichprobe bei rund der Hälfte aller fehlenden Parlamentsmitglieder zeigt, dass dies das Resultat in den Hauptpunkten nicht wesentlich verändert.

Übervertretung der Eigentümer

Bereits bekannt ist das Ungleichgewicht von Mann und Frau. Während in der Bevölkerung der Frauenanteil bei rund 50 Prozent liegt, beträgt dieser im neuen Parlament 30 Prozent. Auch die Altersstrukturen entsprechen wenig der Bevölkerung. So ist die Altersgruppe zwischen 40 und 60 Jahren deutlich übervertreten.

Begibt man sich auf die Ebene der persönlichen Angaben, werden weitere deutliche Unterschiede in relevanten Bereichen sichtbar.

So scheint der neue Zuger Kantonsrat finanziell bessergestellt zu sein als die Bevölkerung. Dies zeigt sich unter anderem an einem politisch brisanten Thema: dem Wohnraum. Ausgerechnet im Kanton Zug, der die tiefste Leerwohnungsziffer und eines der höchsten Preisniveaus beim Immobilienkauf aufweist, sind die Mieter im Parlament in der Unterzahl.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Weit über die Hälfte der Mitglieder des neuen Kantonsrats sind Eigentümer ihres Zuhauses. In der Bevölkerung sind es nur ein Drittel. Die Mieterinnen und Mieter sind also in der kantonalen Gesetzgebung untervertreten.

Niemand ohne Ausbildung

Dass ein Grossteil der Mitglieder des neuen Kantonsrats einer oberen Schicht angehört, zeigt auch die höchste Ausbildung. Über 80 Prozent haben eine Hochschulbildung oder höhere Berufsbildung (Tertiärstufe).

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

In der Zuger Bevölkerung hat nur rund die Hälfte einen solchen Abschluss. Und eine von sechs Personen hat gar keine Ausbildung nach der obligatorischen Schulzeit absolviert.

Das deutlich höhere Bildungsniveau spiegelt sich denn auch im Arbeitsleben der neuen Kantonsrätinnen und Kantonsräte wieder. Sie sind viel öfter jemandem vorgesetzt oder gar selbstständig – doppelt so oft, wie es in der Zuger Bevölkerung der Fall ist.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Autos zeigen andere Seite

Etwas entkräftet wird das Gefühl einer Elite im Kantonsrat allerdings bei der Automarke. Zwar ist bei beiden Gruppen der VW die beliebteste Marke. Doch bei der Bevölkerung kommen die mit mehr Status verbundenen BMW und Mercedes-Benz auf die Plätze zwei und drei. Während im Kantonsrat der BMW auf Platz sieben und der Mercedes gar auf dem letzten Platz der Beliebtheitsskala liegen. Der neue Kantonsrat fährt offenbar lieber Skoda und Volvo.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Weniger mit dem sozioökonomischen Status einer Person zu tun hat hingegen die Religion. Doch auch bei dieser gibt es deutliche Unterschiede. Während die Religionszugehörigkeiten über alle Kandidierenden hinweg eher jenen der Bevölkerung entsprachen, sind nun im Kantonsrat die Katholiken übervertreten.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Drei Viertel der Mitglieder des neuen Kantonsrats sind römisch-katholisch, während in der Zuger Bevölkerung nur rund die Hälfte dieser Konfession angehört.

Gar nicht im Rat: Nichtschweizer

Die Religionszugehörigkeit zeigt zudem einen weiteren einschneidenden Mangel bei der Repräsentation: Die «anderen Religionen» sind deutlich untervertreten – ebenso wie auch die ausländische Bevölkerung. Letzteres dürfte mitentscheidend sein für die Untervertretung anderer Religionen. Dies ist allerdings auf die Gesetzgebung zurückzuführen, da nur Personen mit Schweizer Nationalität kandidieren dürfen.

Verkraftbarer ist hingegen wohl der Umstand, dass es im Parlament mehr Hundehalterinnen und Hundehalter gibt als in der Bevölkerung. Mit 13 Prozent entspricht dieser mehr als dem Dreifachen der Zuger Bevölkerung – wenn auch auf tiefem Stand. Da die Hundehaltenden trotzdem nicht in der Überzahl sind, wird dieser Unterschied kaum matchentscheidend sein.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Lediglich in zwei Punkten sieht die Struktur des Kantonsrats jener der Bevölkerung sehr ähnlich. Beide haben gemeinsam, dass sie stärker von äusseren Umständen beeinflusst werden. So zum Beispiel das Arbeitspensum:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Dass der Anteil Vollzeitstellen im Kantonsrat zehn Prozentpunkte höher liegt und gleichzeitig der Anteil der Pensen unter 50 Prozent um acht Prozentpunkte tiefer ist, hat wohl mit dem tiefen Frauenanteil zu tun, welche noch immer häufiger das höhere Betreuungspensum übernehmen.

Auch dass die Familiensituation beziehungsweise der Haushalt ähnlich ist, könnte damit zu tun haben, dass sich dieser eher aus dem Leben heraus ergibt – unabhängig von Faktoren wie der Ausbildung, dem Einkommen oder der Herkunft.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Die höhere Anzahl Ein-Personen-Haushalte dürfte auch damit zusammenhängen, dass Pensionäre und betagte Personen im Kantonsrat untervertreten sind – in dieser Gruppe wohl aber Ein-Personen-Haushalte öfter vorkommen.

Die Daten Für die Auswertung erhielten alle Kandidierenden die Möglichkeit, einen Fragebogen auszufüllen. Von 63 der insgesamt 80 Kantonsratsmitglieder sind Angaben in diese Auswertung eingeflossen. Die Daten für den Abgleich zur Zuger Bevölkerung stammen aus folgenden Quellen: Kanton Zug, Bundesamt für Statistik, Bundesamt für Strassen sowie Identitas AG. Ein Grossteil der Vergleichszahlen bildet das Jahr 2021 ab. Einige aber auch 2022, 2020 und 2019.

Ein eigentlich bekanntes Problem

Für den Politologen und Dozent der Universität Zürich, Thomas Milic, ist das Resultat der Auswertung wenig überraschend.

«Dasselbe sehen wir im Nationalrat und wohl auch in den meisten kantonalen Parlamenten.»

Diese Verzerrung sei problematisch. «Auch wenn sich viele Parlamentarier anwaltschaftlich benachteiligten Gruppen annehmen, schwingen die eigenen Erfahrungen doch mit. Sich als Akademiker vorzustellen, wie es einem Handwerker auf dem Bau ergeht, ist wohl sehr schwierig.»

Der Hauptgrund der Verzerrung passiere bereits beim Zusammenstellen der Listen. «Man muss sich ein solches Amt zutrauen, politisch interessiert sein und wohl auch noch über ausreichend Selbstbewusstsein verfügen», sagt Milic. Gerade Letzteres sei oft auch mit dem beruflichen und gesellschaftlichen Erfolg verbunden.«All diese Faktoren werden durch ein hohes Einkommen und eine hohe Bildung begünstigt.» Hinzu komme, dass Kandidierende mit grösseren finanziellen Ressourcen auch mehr in ihren Wahlkampf investieren könnten.

Das Ungleichgewicht zu justieren, wäre möglich und wünschenswert, so der Politologe. «Politischinteressierte können ein solches Amt gut bewältigen. Da gibt es quasi keine Minimalanforderungen an die Bildung.» Dies würde die aktuelle Verzerrung bei Themen wie Bildung und Beruf entschärfen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen