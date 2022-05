FDP Steinhausen nominiert Kandidierende

Zuger wahlen 2022 Nominationsversammlung FDP Steinhausen: Reto Schorta wird offiziell neuer Präsident, Beda Schlumpf soll in den Gemeinderat Die Ortspartei nominierte diese Woche ihre Kandidaten und Kandidatinnen für die kommenden Wahlen. Ausserdem gab es einen Wechsel an der Spitze. 08.05.2022, 11.23 Uhr

Die Kandidierenden (von links nach rechts): Esther Rüttimann, Simon Annen, Mario Reinschmidt, Carina Brüngger, Beda Schumpf, Reto Schorta und Urs Von Wartburg. Bild: PD

An der Nominationsversammlung der FDP.Die Liberalen Steinhausen, wurden am Donnerstagabend die Kandidierenden für den Gemeinderat, den Kantonsrat sowie die Rechnungsprüfungskommission (RPK) nominiert. Für den Gemeinderat tritt laut Mitteilung der Partei Esther Rüttimann erneut zur Wahl an zusammen mit Beda Schlumpf, der den freiwerdenden FDP-Sitz von Carina Brüngger beerben will.