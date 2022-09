Zuger Wahlen 2022 «Nichts würde funktionieren» – ohne Freiwillige wären die Zuger Parteien am Anschlag Stille Helferinnen und Helfer leisten im Hintergrund viel für Wahlkämpfe. Sie übernehmen jedoch auch andere Projekte auf gemeindlicher und kantonaler Ebene das ganze Jahr durch. Die helfenden Hände kommen aus dem Freundeskreis, der Familie, den Vereinen und weiteren Privatpersonen.

Exklusiv für Abonnenten

Sie sind hintergründig wichtige Faktoren eines erfolgreichen politischen Wahlkampfs. Sie leisten still viel wichtige Arbeit, ohne die es die Parteien und die Kandidierenden deutlich schwieriger hätten, sich voll und ganz auf ihre Öffentlichkeitsarbeit vor den Wahlen zu konzentrieren. Die Rede ist von den zahlreichen freiwilligen Wahlhelferinnen und Wahlhelfern im Kanton Zug.

Während der Wahlen und auch bei gemeindlichen oder kantonalen Abstimmungen heisst es «alle Mann an Deck» bei der SVP-Fraktion. Bild: PD

Was für Personen stecken dahinter, wie viel Freizeit investieren sie dafür und was sind ihre Motive, ihre Freizeit unentgeltlich der Zuger Politik zu widmen, ohne selber zur Wahl in den Regierungs-, Kantons- oder Gemeinderat anzutreten?

Philip C. Brunner. Foto: PD/Optik-Grau

«Unsere Partei hat in allen Sektionen Parteimitglieder, welche unsere Kandidatinnen und Kandidaten aktiv unterstützen. Aber auch alle Kandidierenden packen selber aktiv an. Während der Wahlen und auch bei gemeindlichen oder kantonalen Abstimmungen heisst es: ‹Alle Mann an Deck›», sagt Philip C. Brunner, Fraktionspräsident der kantonalen SVP. Dabei würden alle mithelfen, vom wiederkandidierenden bisherigen Kantonsrat bis zum neuen Mitglied der Jungen SVP.

«Grob gesagt, könnte man davon ausgehen, dass es für jeden Kantonsratssitz eins bis zwei Helfende braucht. Das wären dann rund 80 bis 150 Personen», so Brunner weiter.

30 Freiwillige arbeiten allein für Barbara Gysel von der SP

«Bei der SP wären das schätzungsweise 20 Helfende über die Kantonalpartei, 25 Helfende über die Sektionen und dann weitere über die 60 einzelnen Kandidierenden organisiert und verteilt. Insgesamt sind es wohl rund 150 Personen», addiert Alois Gössi, Fraktionschef der SP Zug, zusammen. Viele der Kandidierenden helfen auch allgemein noch mit, beispielsweise beim Sponsorenlauf, und haben helfende Hände aus ihrem Freundeskreis, ihren Familien, ihren Vereinen und weiteren Privatpersonen.

Alois Gössi. Bild: PD

Geschätzt wären dies 60 Kandidierende plus je ein Helfender, was 120 Personen wären. «Es variiert aber. Allein bei Barbara Gysel als einzelne Kandidatin wissen wir, dass sie etwa 30 Freiwillige hat, die bei ihr unbezahlt mithelfen», fährt Gössi fort.

«Es handelt sich bei den freiwilligen Helferinnen und Helfern um einen breiten Querschnitt der ganzen Bevölkerung – so, wie auch unsere Mitglieder unserer Volkspartei diesen Querschnitt repräsentieren. Die jüngsten Kandidaten sind um die 20 Jahre, der älteste Kandidat ist über 70 Jahre alt», erklärt Brunner. So divers ist es auch bei der Mitte Kanton Zug und der SP Kanton Zug. «Ebenfalls sind beide Geschlechter gut vertreten und es werden diverse Berufsrichtungen abgedeckt», sagt Kantonsrat und Fraktionschef der Mitte Kanton Zug, Fabio Iten.

Fabio Iten. Bild: PD

Die Dauer des Engagements sei bei den Parteien ebenfalls sehr unterschiedlich. Es reiche von Helfenden, die schon jahrelang freiwillig im Einsatz für eine Partei sind, bis hin zu punktuellen Mithelfenden bei Standaktionen. «Die Arbeiten werden bei uns freiwillig und ehrenamtlich ausgeführt. Mit Ausnahme des fünfköpfigen Kampagnenteams, das eine symbolische Entschädigung erhält», verrät Gössi.

Mehrere 100 Stunden Freiwilligenarbeit während des Wahlkampfs

Parteimitglieder würden natürlich zu einem guten Wahlergebnis der Mitte beitragen wollen, um weiterhin «die stärkste Kraft im Kanton zu bleiben», benennt Iten die Motive seiner Fraktion. Er führt weiter aus: «Es sind aktive Personen in der Partei, die gerne helfen und das Parteileben wie eine zweite Familie ansehen.»

Freiwillige Helferinnen und Helfer der Mitte aus Ober- und Unterägeri gemeinsam am Werk bei den Plakatvorbereitungen. Bild: PD

«Zu den Aufgaben zählen administrative Tätigkeiten wie das Einreichen der Wahlvorschläge, die Kampagnengestaltung, die Koordination oder grundsätzlicher Support in allen Fragen rund um die Wahlen. Ausserdem werden Aufgaben zu Werbemassnahmen, im physischen sowie digitalen Bereich, übernommen», erklärt Gössi weiter.

Die Freiwilligen der SP Kanton Zug würden sich aktuell auf die Wahlen konzentrieren, übernehmen jedoch auch andere Projekte auf gemeindlicher und kantonaler Ebene wie beispielsweise die Mehrwert-Initiative für mehr preisgünstigen Wohnraum im Kanton Zug.

Dazu kämen noch nationale Projekte. Anders sieht es dabei bei der SVP aus. «Die Aktivitäten aller Helfenden konzentrieren sich vor allem auf Wahl- und Abstimmungszeiten wie zum Beispiel beim Aufstellen und Abräumen der wilden Plakate», so Brunner weiter.

Bei der SVP packt jeder mit an: Gemeinderat und SVP-Fraktionspräsident Kanton Zug Roman Küng (links) und ein freiwilliger Helfer beim Aufstellen der wilden Wahlplakate. Bild: PD

«Jede Gemeinde und alle Kandidierenden organisieren sich ein Stück weit selbst, daher gibt es keinen Aufgabenkatalog für Helfende», kommentiert Iten. Eine genaue Anzahl Stunden können die Fraktionschefs nicht nennen. Sie sind sich aber einig, dass es sich um mindestens mehrere hundert Stunden handeln müsse.

«Die wichtigste Anforderung ist der Wille, etwas Positives zu bewirken»

Helfen könnten alle interessierten Personen, ein Anforderungsprofil gäbe es nicht. «Jede Sektion sucht innerhalb der eigenen Strukturen. Teilweise arbeiten gewisse Sektionen koordiniert zusammen», erläutert SVP-Fraktionschef Philip C. Brunner.

SP-Fraktionschef Alois Gössi weiss: «Das Interesse der Menschen ist gross, jedoch ist der Einstieg in die Freiwilligenarbeit, gerade im politischen Kontext, schwierig.» Ebenfalls seien die Motivation und die gemeinsame Vision unerlässlich, um den «Jetzt-packet-mers-ah»-Modus in den Menschen zu aktivieren. «Die wichtigste Anforderung ist der Wille, etwas Positives zu bewirken. Das meiste andere lässt sich erlernen», ist sich Gössi sicher.

Auch Kandidierende helfen beim Aufstellen der wilden Plakate, wie hier der Hünenberger Mitte-Gemeinderat Thomas Anderegg (rechts). Bild: PD

«Ohne Freiwilligenarbeit würde in einer Partei nichts funktionieren», betont der Mitte-Fraktionschef Fabio Iten. Bei diesem Thema sind sich die Fraktionschefs ebenfalls einig. Auch Brunner sagt:

«In jedem Milizsystem ist die Arbeit der helfenden Miliz sehr wichtig sowie für das Funktionieren jeder Ortssektion. Ja, gar unentbehrlich.»

Freiwilligenarbeit ist bei Parteien ohne wirtschaftliches Sponsoring unerlässlich. Kapitalstärke der anderen Parteien kann nur durch freiwillige Helferinnen und Helfer kompensiert werden, findet auch Gössi. «Plakate oder Werbung lassen sich kaufen, menschlicher Einsatz jedoch nicht. Daher sind wir stolz, dass sich Menschen über die individuellen Interessen hinaus bei uns engagieren und wirklich involviert sind», sagt Gössi abschliessend überzeugt.