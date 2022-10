Zuger Wahlen 2022 Panaschierkönig: Dieser Mann überzeugt über die Parteigrenzen hinweg am meisten Die Stimmen sind ausgezählt, die neue Sitzverteilung im Zuger Kantonsrat klar. Unsere Analyse zeigt nun, wer bei den anderen Parteien am meisten gepunktet hat. Zoe Gwerder Jetzt kommentieren 11.10.2022, 11.15 Uhr

Welche Partei hat am meisten Stimmen durchs Panaschieren erhalten – also Stimmen von Listen anderer Parteien? Von welcher gingen am meisten weg? Und wer ist der neue Panaschierkönig (ja, so viel sei verraten: Es ist ein Mann)?

Der Weg, die besten Panaschierenden zu erküren, ist allerdings steinig. Wir haben uns entschieden, die Anzahl parteifremder Stimmen am Total der Wahlzettel zu messen (wir nennen es in der folgenden Grafik «Panaschier-Index»). So werden Kandidierende belohnt, die viele Wählerinnen und Wähler in ihrer Gemeinde zum panaschieren anregten, welche eigentlich eine andere Partei (oder keine) wählten.

Bei den Zuger Wahlen war das der Chamer SP-Mann und Gemeinderat Drin Alaj.

Selbst wenn man auf die absolute Anzahl parteifremder Stimmen abstellen würde, läge Alaj noch auf Rang zwei. Nur die Zugerin Vroni Staub hat insgesamt noch mehr Panaschierstimmen anderer Parteien geholt. Doch ihr spielte die Grösse der Gemeinde in die Karten.

Drin Alaj hat in unserem Panaschier-Index den Spitzenwert von 23,1 Panaschierstimmen pro 100 Wahlzettel erreicht. In absoluten Zahlen waren das in seiner Gemeinde Cham 908 Nennungen auf Listen anderer Parteien. Auf dem zweiten Platz rangiert der FDP-Mann Tom Magnusson aus Menzingen mit einem Indexwert von 15,2, vor der Hünenberger Mitte-Vertreterin Anna Bieri mit 14 Indexpunkten.

Drin Alaj, SP. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 9. November 2018)

Der Panaschierkönig der Wahlen 2022 Drin Alaj erfährt von seiner Krönung durch unseren Anruf. Alaj, der inzwischen seit vier Jahren als Gemeinderat in Cham amtet, zeigt sich erfreut über die vielen Panaschierstimmen:

«Ich freue mich, dass meine Politik so gut über die Parteigrenzen hinweg angekommen ist. Da bin ich sehr dankbar.»

Alaj geht davon aus, dass insbesondere seine Arbeit als Gemeinderat zum positiven Ergebnis geführt hat. Denn wegen mehreren grösseren Projekten habe ihm die Zeit für einen intensiven Wahlkampf gefehlt.

Die Panaschieren der Parteien

Die Parteizugehörigkeit von Drin Alaj – er ist Mitglied der SP – passt auch, wenn man die Panaschier-Zahlen der Parteien betrachtet. Die grafisch dargestellte Panaschierstatistik gleicht zwar einem farbigen, chaotisch gewobenen Teppich. Doch betrachtet man die einzelnen Ab- und Zuflüsse, zeigt sich, dass die SP jene Partei ist, die am stärksten vom Panaschieren profitierte – ihr flossen viel weniger Stimmen ab, als dass sie von Panaschierstimmen profitierte.

Genau das Gegenteil passierte ganz rechts bei der SVP. Von ihren Listen flossen deutlich mehr Stimmen an andere Parteien, als sie Panaschierstimmen erhielt. Auch die GLP gehört diesbezüglich zu den Verlierern, auch wenn dort unter dem Strich der Abfluss deutlich geringer ist.

Mitte und FDP gaben in etwa gleich viele Stimmen ab, wie sie erhielten. Und die ALG bestätigt ein Links-Rechts-Muster: wie die SP hat auch sie eher profitiert, wenn auch nicht im gleichen Ausmass.

Viele Ab- und Zuflüsse bei der Mitte

Betrachtet man die einzelnen Stränge dieses Panaschierteppichs, werden grosse Abflüsse der Mitte ersichtlich – was sie aber mit gar leicht grösseren Zuflüssen wett macht. Da sie im Kanton Zug noch immer knapp die wählerstärkste Partei ist, erstaunt das wenig.

Deutlicher werden die Unterschiede bei der FDP und der SVP. Bezüglich Wählerstärke unterscheiden sie sich nur um 0,3 Prozentpunkte. Doch der leicht stärkeren FDP, die im Gegensatz zur SVP einen Sitz hinzugewannen, sind deutlich mehr Stimmen abgeflossen, als dies bei der Volkspartei geschah.

Die dicksten Stränge in der Grafik verlaufen aber von der Mitte zur FDP und auf die Gegenrichtung. Auch von der SVP sind über 3100 Stimmen an die FDP gegangen, während FDP-Wählerinnen und Wähler nur rund 2600 Stimmen der SVP vermachten.

Unausgeglichen bei SP und ALG

Noch grösser ist der Unterschied der gegenseitigen Zuflüsse bei den beiden linken Parteien ALG und SP: Während von der ALG rund 3000 Stimmen an die SP gingen, wurde nur rund 2200 Mal eine Person der ALG auf eine SP-Liste geschrieben.

Mit Abstand die tiefste Anzahl Stimmen von anderen Listen erhielten die beiden Neulinge bei den Zuger Kantonsratswahlen, die Partei Aufrecht und die EVP. Allerdings ist Aufrecht nur in der Stadt Zug angetreten und auch die EVP hatte lediglich in drei Gemeinden Listen aufgestellt.

Wie viele Stimmen von Partei zu Partei durchs Panaschieren flossen, können Sie in folgender Tabelle herausfinden. Sie finden Parteien über das Suchfeld, können sich durch die Seiten klicken oder nach Anzahl Stimmen sortieren.

Mitarbeit: Stefan Trachsel

