Nur fünf Gemeinderäte schafften es direkt in die Zuger Regierung

Zuger Wahlen 2022 Parlamentserfahrung ist fast alles: Nur eine Handvoll Gemeinderäte schaffte es direkt in den Regierungsrat Warum schaffen es nur so wenige von der Gemeinde- in die Kantonsführung, ohne im Kantonsrat gesessen zu haben? Bekannte Zuger Politikpersönlichkeiten suchen nach Antworten. Raphael Biermayr Jetzt kommentieren 12.08.2022, 05.00 Uhr

Ziel vieler, aber nicht aller Politiker: Das Zuger Regierungsgebäude. Bild: Stefan Kaiser (28. Juni 2021)

Der 2020 gestorbene Walter Suter (CVP) an der ersten Landammannfeier zu seinen Ehren. Bild: Alexandra Wey (29. Dezember 1999)

124 Regierungsmitglieder hat der Kanton Zug bis heute gezählt. Nur fünf waren vormalige Gemeinderäte und nicht im Kantonsrat (siehe Box). Der Letzte war der 2020 gestorbene Walter Suter, der während seiner Regierungszeit zweimal Landammann war.

Diese Gemeinderäte wurden ohne Parlamentserfahrung Regierungsräte Heinrich Henggeler, FDP (Baar, Gemeinderat von 1874 bis 1877, Regierungsrat von 1886 bis 1888)

Otto Henggeler, FDP (Unterägeri, Gemeinderat im Jahr 1908, Regierungsrat von 1919 bis 1946)

Leo Iten, FDP (Unterägeri, Gemeinderat von 1923 bis 1941, Regierungsrat von 1947 bis 1954)

Anton Scherer, CVP (Risch, Gemeinderat von 1967 bis 1974, Regierungsrat von 1974 bis 1990)

Walter Suter, CVP (Hünenberg, Gemeinderat von 1975 bis 1986, Regierungsrat von 1991 bis 2006)

Gerhard Pfister als Zuger CVP-Kantonalpräsident. Bild: Ana Birchler-Cruz (Zug, 27. September 1999)

Politische Bekanntheit erlangte der Hünenberger also nicht im Parlament. Wie gelang ihm das also? Seine Tätigkeit als Staatsanwalt half ihm aber dabei, erinnert sich der einstige Zuger CVP-Kantonalparteipräsident Gerhard Pfister. Überdies hätten Suter und sein Konkurrent, der Stadtzuger Kantonsrat Toni Gügler, eine «Roadshow» durch alle Gemeinden durchgeführt, um ihre Bekanntheit zu steigern.

Verschiedene Wege zur Bekanntheit

Bekanntheit in der politischen Landschaft hält Gerhard Pfister, der heutige Präsident der Mitte Schweiz und Langzeitnationalrat aus Oberägeri, für die wichtigste Währung für Regierungsratskandidierende.

Nicht zu unterschätzen dabei seien die Ämter des Kantonalparteipräsidenten und der Fraktionschefin. Pfisters Meinung zufolge ist es von Vorteil, wenn ein Regierungsratsmitglied sowohl die Exekutiv- als auch die Parlamentsarbeit kennt.

Carina Brüngger (FDP) sieht Vorteile im Gemeinderatsamt. Bild: Lukas Schnurrenberger

Carina Brüngger hält den Kantonsrat nicht zwangsläufig für das bessere Netzwerk als den Gemeinderat. Die Steinhauser FDP-Gemeinderätin und ehemalige Kantonalparteipräsidentin, die 2018 in der parteiinternen Ausmarchung um die Regierungsratskandidatur unterlag, sagt:

«Die Parlamentserfahrung erscheint aus Parteisicht zwar wichtig. Aber als Gemeinderätin kann man sich genauso Bekanntheit verschaffen.»

Überdies ist Brüngger der Meinung: «Man arbeitet sich stärker in die Dossiers ein, was ein Vorteil für eine allfällige Regierungsratsmitgliedschaft ist.»

Talentschule Parlament?

Heini Schmid leitete ungezählte Wahlkämpfe für die CVP. Bild: Matthias Jurt (Zug, 28. August 2020)

Der langjährige, ehemalige Baarer CVP-Kantonsrat Heini Schmid denkt, dass «politische Talente» mit der Perspektive auf eine Regierungsratskarriere zunächst in den Kantonsrat gehören. «Das Parlament ist ein Trainingslager und verhilft zu grösserer Bekanntheit», sagt der erfahrene Wahlkampfleiter. Gemeinderäte kenne man hingegen nur lokal. Er nennt ein Beispiel:

«Den Shootingstar der Gemeinde Risch kennt in Oberägeri keiner.»

Eine Ausnahme bilde der Zuger Stadtrat, der medial und in der Parteilandschaft grössere Aufmerksamkeit geniesse.

Vertreter kleiner Gemeinden im Nachteil?

Roger Bosshart (FDP) war selbst als Gemeindepräsident chancenlos. Bild: Lukas Schnurrenberger

Roger Bosshart weiss, wie es als Mandatsträger in einer kleineren Gemeinde herauskommen kann – selbst als Gemeindepräsident. Vor vier Jahren kandidierte der Neuheimer um einen Platz auf dem FDP-Zweierticket für den Regierungsrat. Von der 180-köpfigen Nominationsversammlung erhielt er nur 26 Stimmen.

Auf die Frage nach den Gründen will sich Bosshart nicht öffentlich äussern, sondern er will sich stattdessen auf die bevorstehenden Wahlen in Neuheim konzentrieren.

Hubert Schuler (SP) zog erst nach vergeblicher Regierungsratsmühe in den Kantonsrat ein. Bild: PD

Der SP-Politiker Hubert Schuler wird die politische Bühne Ende Jahr verlassen. Er war von 2007 bis 2021 Kantonsrat und ist seit 2019 Gemeinderat in Hünenberg.

Seiner allgemeinen Erfahrung zufolge ist für einen Sitz im Regierungsrat der Weg über den Kantonsrat «fast Pflicht». «So kann man Verbindungen zu anderen Parteien knüpfen.» Schuler versuchte 2002 und 2006 vergeblich, in die Regierung zu kommen.

Manche wollen nicht in die Vollzeitpolitik

Andi Hotz (FDP) wollte seinen Beruf nicht aufgeben. Bild: PD

Eine andere Erklärung, warum so wenige Gemeinderatsmitglieder direkt in die Regierung wechselten, ist simpel: Weil sie es gar nicht erst wollten. Ein Beispiel dafür ist Andi Hotz. Der Langzeitgemeindepräsident von Baar (2007 bis 2018) sass zu Beginn seiner Gemeinderatstätigkeit für die FDP auch im Kantonsrat.

Vor seinem Rückzug aus der Politik vor vier Jahren sei er öfter darauf angesprochen worden, warum er nicht für den Regierungsrat kandidiere. «Ich wollte meinen Beruf nicht aufgeben», erklärt der Anwalt mit eigener Kanzlei. «Er hat mir immer viel bedeutet, und ist ausserdem ein sicheres Standbein gewesen.» Letzteres bietet eine Laufbahn als Vollzeitpolitiker nicht zwingend, denn:

«Man darf nicht vergessen, dass man als Gemeinde- oder Regierungsrat abgewählt werden kann.»

