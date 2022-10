Zuger Wahlen 2022 Politologe analysiert das Zuger Wahlresultat: «Der SP fehlt es aktuell an einem guten Wahlkampfthema» Warum legte die GLP an den Gesamterneuerungswahlen vom vergangenen Sonntag so zu? Ist die Zeit der Wahlerfolge der Grünen vorbei? Politologe Tobias Arnold analysiert. Harry Ziegler Jetzt kommentieren 04.10.2022, 14.00 Uhr

Tabea Zimmermann Gibson (ALG, Bildmitte) verfolgt im Zuger Wahlzentrum das Eintreffen der Resultate zur Regierungsratswahl. Bild: Alexandra Wey (Zug, 2. Oktober 2022)

Der Zuger Alternative – die Grünen (ALG) ist es trotz offizieller Unterstützung der SP nicht gelungen, die bürgerliche Dominanz im Zuger Regierungsrat zu durchbrechen. Ihre Kandidatin, Kantonsrätin Tabea Zimmermann Gibson (Zug), scheiterte klar. Ziel der für diese Wahl vereinigten Zuger Linken war es, den 2018 verlorenen Sitz in der siebenköpfigen Zuger Regierung zurückzugewinnen.

Die Vereinbarung zwischen ALG und SP hat sich mindestens bei der Regierungsratswahl offenbar nicht zahlenmässig niedergeschlagen. In den Zuger Stadtratswahlen hingegen schon. Hier hat die von der ALG unterstützte SP-Kandidatin Barbara Gysel den Sprung in die städtische Exekutive auf Anhieb geschafft. Die ALG verfügt in der Stadt Zug über eine erhebliche Wählerschaft.

Bei den Gesamterneuerungswahlen 2018 musste die später zur Nationalrätin gewählte Manuela Weichelt (Grüne/Zug) ersetzt werden. Diese Sitzverteidigung gelang damals nicht. Um den Sitz Weichelts bewarben sich Kantonsrätin Barbara Gysel (SP/Zug) und Andreas Hürlimann (ALG/Steinhausen).

Grüne Welle im Kanton kleiner als anderswo

Tobias Arnold. Bild: PD

Tobias Arnold, Politologe bei Interface, der bereits im Vorfeld der Wahl erklärt hatte, dass eine Rückeroberung des «linken» Sitzes in der Regierung schwierig werden dürfte. Nun ordnet er für unsere Zeitung ein.

Tobias Arnold, worin liegt das Scheitern der Zuger Grünen begründet?

Tobias Arnold: Bereits bei den letzten nationalen Wahlen war die grüne Welle im Kanton Zug nicht so gross, wie sie, gesamtschweizerisch betrachtet, war. Und in Zeiten, wo man über Inflation und vielleicht bald schon Rezession spricht, scheint das Thema Umweltschutz etwas in den Hintergrund zu rücken.

Haben die Zuger Grünen ihren Wählerplafond erreicht?

Von einem Plafond würde ich nicht sprechen. Das Thema Umweltschutz wird auf der Agenda bleiben und die Sensibilisierung dafür kann in Zukunft durchaus wieder zunehmen. Letztlich ist es dann auch eine Frage, wie sich bürgerliche Parteien dazu positionieren.

Wie bewerten Sie das ausgezeichnete Resultat der Mitte-Kandidatin?

Allen voran muss gesagt sein: Ein so gutes Ergebnis ist nur möglich, wenn die Person weit über die Parteiengrenze hinaus überzeugt. Dann haben sicher noch weitere Faktoren geholfen: Frau Dittli ist jung, und das kann aus Sicht der Wählerschaft frischen Wind in die Regierung bringen. Und vielleicht hat auch die Berichterstattung über ihre Schwester, die ebenfalls sehr jung ein solches Mandat bekleidet, ihres dazu beigetragen.

Sehen Sie im Kanton Zug Trends bestätigt, die sich auch auf Schweizer Ebene zeigen?

In der Tat ähneln die Ergebnisse im Kanton Zug den jüngsten gesamtschweizerischen Trends in den kantonalen Parlamentswahlen. So beobachtet man etwa jüngst in der Zentralschweiz, konkret in Nidwalden, dass die GLP durchaus Potenzial hat mit ihrem grünen Anstrich und gleichzeitig wirtschaftspolitisch bürgerlichen Positionen. Die Mitte und die SP sind auch tatsächlich jene Parteien, die jüngst in zahlreich anderen Kantonen Federn lassen mussten.

Auf was führen Sie die Verluste der SP zurück?

Der SP fehlt es aktuell an einem guten Wahlkampfthema. Mit dem Thema Umweltschutz werden in erster Linie die Partien mit «grün» im Namen verbunden, obwohl die Positionen der SP kaum davon abweichen. Und in wirtschaftlich unsicheren Zeiten haben es traditionell linke Positionen, die eine stärkere Umverteilung fordern, erfahrungsgemäss schwer.

Ähnlich wie Arnold sieht es auch Hans-Peter Schaub, Politologe an der Universität Bern. Gegenüber SRF erklärte er, dass sich im Kanton Zug zwei schweizerische Trends fortsetzen. Zum einen, dass Wahlen in den Kantonen kaum je grosse Verschiebungen bringen. Zum anderen, dass sich die Veränderungen, die es in den letzten Jahren gegeben hat, weitgehend bestätigen: Die GLP legt zu, die Mitte und die SP verlieren, die Grünen sowie SVP und FDP bleiben relativ stabil.

