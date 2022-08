Zuger Wahlen 2022 Regierungsrat Andreas Hostettler: Der Macher, der sich in Geduld üben musste Der Baarer möchte als Regierungsrat wiedergewählt werden und als Direktor des Inneren unter anderem das Thema Armut mehr aufgreifen und die Denkmalpflege sowie das Asylwesen im Kanton Zug vorantreiben. Tijana Nikolic Jetzt kommentieren 17.08.2022, 05.00 Uhr

Andreas Hostettler vor dem Zuger Regierungsgebäude: Er ist sehr gerne Zuger Regierungsrat und hofft auf eine Wiederwahl. Gerne wäre er weitere vier Jahre Direktor des Innern. Stefan Kaiser (4. Juli 2022)

Zur Person Name: Andreas Hostettler

Jahrgang: 1968

Partei: FDP

Wohnort: Baar

Zivilstand: verheiratet, zwei erwachsene Kinder

Beruf: Regierungsrat, vorher Unternehmer, gelernter Elektriker

Andreas Hostettler (FDP) ist Unternehmer durch und durch. Geschäfte voranzutreiben, liegt ihm. Schon früher wurde der gelernte Elektriker von seinen Kollegen auf der Baustelle «Hoppi» genannt, weil er seine Mitarbeitenden und Lernenden von der Nussbaumer Elektro Zug AG und mehreren anderen Firmen immer mit «Hopp, hopp» zu motivieren gewusst hat.

Was ihn jedoch stets am meisten angetrieben hat, war das Wohlergehen der Menschen in Zug und die Arbeit mit ihnen – das ist es auch, was ihn als Zuger Regierungsrat und Direktor des Inneren antreibt. «Ich möchte der Bevölkerung soziale Lösungen und Hilfestellungen bieten, dies aber ohne ihnen einfach nur Geld hinzustrecken», erklärt Andreas Hostettler. Sein grösstes Anliegen in seinem Amt sei es, sich gegen Benachteiligungen einzusetzen. Er fährt fort:

«Bei einer Wiederwahl möchte ich das Thema Armut mehr aufgreifen. Wie bereits gesagt, ohne einfach Geld zu verteilen, sondern die Fähigkeiten von Bedürftigen zu fördern.»

Kein «Restposten» oder «Gemischtwarenladen»

Seine Direktion habe zwar nicht unbedingt ein grosses «Prestige» wie die Baudirektion mit diversen Leuchtturm-Projekten oder die Finanzdirektion, die überall involviert ist. Aber er stellte nach seinem Amtsbeginn vor bald vier Jahren schnell fest, dass die Direktion des Inneren nicht nur ein «Restposten» oder «Gemischtwarenladen» ist, wie ihr manchmal nachgesagt wird:

«Für mich ist es die spannendste Direktion, da man hier vieles gestalten kann.»

Der 54-jährige Baarer konkretisiert: «Wie sieht der Zuger Wald in 30 Jahren aus? Da kann ich beispielsweise durch die Arbeit mit dem Zuger Amt für Wald und Wild dazu beisteuern und ihn konkret gestalten. Ebenso kann ich die Entwicklung von gesellschaftlichen Themen prägen.» Damit meint er etwa die schulergänzende Betreuung, die Alterspolitik oder auch die Weiterentwicklung der Bereiche des Amts für Kindes- und Erwachsenenschutz.

«Auch die Denkmalpflege oder das Thema Asyl sind immer aktuell und momentan mit der Ukraine-Krise sehr brisant», führ Hostettler weiter aus. Deswegen stand die Direktion des Inneren und coronabedingt die Gesundheitsdirektion in dieser Legislatur vermehrt im Vordergrund. «Das war für mich nicht immer einfach, da ich mich eigentlich nicht gerne ins Zentrum stelle», so der Vater von zwei erwachsenen Kindern. Ebenfalls mussten wegen des Kriegs in der Ukraine auch andere Themen zur Seite gelegt werden.

Drei Fragen an die Regierungsräte Was fehlt dem Kulturplatz Zug?



Ein grösserer, beispielsweise jährlicher oder einfach regelmässiger Anlass oder sonstiges Ereignis, welches über die Kantonsgrenze hinaus als sogenannter «Leuchtturm» bekannt ist.



Schauen Sie lieber Fussball oder Eishockey und warum?



Eindeutig Eishockey. Weil das Tempo des Spiels schneller ist und allgemein mehr auf der Spielfläche passiert. Und natürlich wegen des EVZ.



Welcher ist Ihr liebster Kanton abgesehen von Zug und warum?



Der schöne Kanton Wallis. Weil ich da seit 30 Jahren regelmässig Campingferien mit dem Zelt oder mit dem Wohnwagen mache.

Als nächstes Ziel der Direktion soll das Sozialhilfegesetz mit den geplanten Sozialdetektiven angepasst werden.

«Ich bin sehr gerne Regierungsrat»

Ein Highlight seiner vierjährigen Amtszeit ist die Weiterführung des neuen Gesetzes für Menschen mit Behinderung, die mehr Wahlfreiheit haben sowie selbstständig wohnen können sollen. «Dieses Gesetz hat meine Vorgängerin Manuela Weichelt vor Jahren schon aufgegleist. Ich habe das Projekt vier Jahre weiterbetreut und jetzt sind wir kurz vor dem Ziel, dass es in den parlamentarischen Betrieb kommt», sagt Hostettler, der sich freut, dass der Regierungsrat mit der bevorstehenden Wahl weiblicher werden wird.

Ein weiterer Meilenstein seiner Kariere als Zuger Regierungsrat ist für ihn die Sicherstellung von den weiter betriebenen Kitas während der Coronapandemie. Beim Erzählen spürt man die Leidenschaft des Regierungsrats für all die Anliegen seiner Direktion:

«Ich bin sehr gerne Regierungsrat und würde die Direktion bei einer Wiederwahl gerne behalten, da es meinen Interessen und Fähigkeiten entspricht.»

«Kein Stellenbeschrieb oder Anforderungsprofil»

Nicht erreicht hat die Direktion die Umsetzung des neuen Denkmalschutzgesetzes. «Da sind wir aber mit Hochdruck dran», so Hostettler. Er fügt an: «Auch bei der Thematik der Kinderbetreuung wären wir gerne schneller vorangekommen. Das hat viel Zeit beansprucht.»

Es war nicht einfach für ihn zu lernen, mit den langen politischen Prozessen umzugehen. Hostettler weiter: «Ich musste mir Geduld aneignen. Bei meinen vorherigen Tätigkeiten war ich es gewohnt, anzupacken und schnellstens Lösungen zu finden – nun muss ich viel strategischer und taktischer denken und vorgehen.»

Erst nach rund drei Jahren fühlte er sich sattelfest in der Direktion des Inneren. Er scherzt:

«Es gibt ja schliesslich keinen Stellenbeschrieb oder ein Anforderungsprofil. Ich wurde gewählt und musste mich inhaltlich mit völlig neuen Themen auseinandersetzen.»

«Ich interessiere mich sehr für Menschen»

Gewöhnen muss er sich auch an seine Wahlplakate, die wieder überall zu sehen sind. «Im Hinblick auf die Wahlen bin ich zuversichtlicher, aber auch etwas nervös», verrät der Politiker. Eine Wiederwahl ist ein völlig anderes Erlebnis, mit gewissen Vorteilen: «Ich durfte an etlichen Versammlungen Reden halten. So habe ich einen viel grösseren Zugang zu den Wählern.»

Eine gesunde Anspannung und einen gewissen Respekt verspürt er bei solchen Ansprachen heute noch. «Ich interessiere mich aber sehr für Menschen und finde deswegen schnell einen Zugang zu ihnen», so Hostettler weiter.

Den Ausgleich zu seiner straffen Agenda holt er sich im Winter beim Skifahren oder bei Kurzstrecken-Rallyes in Oldtimern, von denen er auch selber welche besitzt. «Dafür gehe ich spontan in den Schwarzwald oder fahre einfach nach einem stressigen Tag mit meiner Frau um den Zugersee», schwärmt Hostettler. Ansonsten ist er Präsident des Baarer Lichterwegs und singt im Baarer Chor «Vocal Emotion».

