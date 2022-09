Linker Sitz ist schwierig bei den Zuger Wahlen 2022

Zuger Wahlen 2022 Regierungsrat: Linker Sitz ist schwierig, aber nicht unmöglich Zehn Kandidatinnen und Kandidaten wollen in die Zuger Regierung einziehen. Die Linke will dabei ein Wort mitreden. Harry Ziegler Jetzt kommentieren 21.09.2022, 19.00 Uhr

Wer gewinnt? Wer verliert? Diese Fragen werden an den Gesamterneuerungswahlen vom 2. Oktober beantwortet. Seit 2018 ist die Linke nicht mehr in der Zuger Regierung vertreten und will wieder Einsitz darin nehmen. In den Regierungsrat einziehen wollen auch die GLP sowie Aufrecht-Zug.

Laura Dittli Bild: Matthias Jurt

Der Sitz des Sicherheits­direktors Beat Villiger (Mitte) wird frei, die Mitte will diesen mit Parteipräsidentin und Kantonsrätin Laura Dittli (Oberägeri) halten. Im Gespräch mit unserer Zeitung erklärte die 31-jährige Rechtsanwältin: «Von den Neukandidierenden bin ich die mit der meisten Erfahrung im Kantonsparlament. Ich sehe mein Alter eher positiv. Das würde den Regierungsrat repräsentativer machen.»

Silvia Thalmann Bild: Matthias Jurt

Die Mitte des Kantons Zug tritt zudem mit der bisherigen Volkswirtschaftsdirektorin Silvia Thalmann (Zug) an. Die 61-Jährige sagte im Gespräch mit uns: «In einem Kanton wie Zug, der finanziell solide aufgestellt ist, und der seit Jahren eine klare Entwicklungsstrategie verfolgt, Regierungsrätin zu sein, erachte ich als ein Privileg.» Silvia Thalmann ist seit dem Jahr 2019 im Amt.

Martin Pfister Bild: Stefan Kaiser

Landammann und Gesundheitsdirektor Martin Pfister (Baar) tritt ebenfalls für die Mitte zur Wiederwahl an. Der 59-jährige Historiker ist seit 2016 Regierungsrat. Er sagte zu unserer Zeitung: «Wir haben in Zug eine ausgezeichnete Gesundheitsversorgung bei den schweizweit dritttiefsten Prämien. Unser System der Prämienverbilligung hat von allen Kantonen die beste Wirksamkeit. Es ist mir ein grosses Anliegen, dieses Niveau auch in Zukunft aufrechtzuerhalten.»

Heinz Tännler Bild: Maria Schmid

Der Finanzdirektor Heinz Tännler (SVP/Zug) will ebenso in der Regierung bleiben. Der 62-jährige Jurist ist seit 2007 Regierungsrat. Das amtserfahrenste Exekutivmitglied sagt: «Mit sachlich betriebener Politik habe ich keine Probleme, mit Politik hingegen schon.»

Stephan Schleiss Bild: Stefan Kaiser

Auch der Bildungsdirektor Stephan Schleiss (SVP/Steinhausen) tritt wieder an. Der 49-jährige Ökonom ist seit 2011 im Regierungsrat und führt seit dann die Bildungsdirektion. Im Gespräch mit unserer Zeitung erklärt er: «Wichtigstes Kriterium für einen guten Unterricht ist nicht die Grösse des Schulzimmers, sondern eine gute Lehrperson.»

Andreas Hostettler Bild: Stefan Kaiser

Ihren beiden bisherigen Regierungsräte will auch die FDP behalten. Es ist dies einerseits der Direktor des Innern Andreas Hostettler (Baar). Der 54-jährige ehemalige Elektrounternehmer ist seit 2019 Mitglied der Exekutive. «Es gibt ja schliesslich keinen Stellenbeschrieb oder ein Anforderungsprofil. Ich wurde gewählt und musste mich inhaltlich mit völlig neuen Themen auseinandersetzen», sagte er zu seiner ersten Amtszeit.

Florian Weber Bild: Matthias Jurt

Andererseits will auch der Baudirektor Florian Weber (Walchwil) seinen Sitz im Regierungsrat verteidigen. Der 41-jährige frühere IT-Unternehmer ist seit 2019 Mitglied des Regierungsrates. «Es gehört es zu unserer Aufgabe, in einer weitsichtigen Beurteilung raumplanerische Herausforderungen zu erkennen und dafür Lösungsvorschläge zu machen. Grosse Themen unter diesem Aspekt sind die Entflechtung der übergeordneten Verkehrsströme von den Wohngebieten und die Entlastung von Ortszentren», erklärte Weber.

Tabea Zimmermann Gibson Bild: Mathias Blattmann

Einen Anlauf, in den Regierungsrat einzuziehen, nimmt Tabea Zimmermann Gibson (ALG/Zug). Die 52-jährige Kantilehrerin, Kantonsrätin und Präsidentin des Zuger Stadtparlaments will den 2018 verlorenen Sitz der Linken zurückgewinnen. Sie wird dabei auch von der SP unterstützt. Im Gespräch mit unserer Zeitung sagte sie: «In der heutigen Zeit braucht es für die inhaltlichen Anliegen wie Klimaschutz, Chancengerechtigkeit und sozialen Zusammenhalt direkt eine Stimme im Regierungsrat.»

Tabea Estermann Bild: Stefan Kaiser

Die national aufstrebende GLP will mit der 29-jährigen Kantonalparteipräsidentin Tabea Estermann (Zug, Bild links) den Aufwärtstrend auch nach Zug tragen. Die Wirtschaftsprüferin sagte in unserer Zeitung: «Der Kanton ist in vielen Bereichen unkompliziert und unbürokratisch. Mir gefallen die liberale Haltung und die internationale Ausrichtung.»

Adi Hadodo Bild: Maria Schmid

Aufrecht-Zug tritt mit dem Unternehmer Adi Hadodo (53, Zug, Bild unten) an. Er sagte im Gespräch: «Bei den wichtigen Dingen schauen wir weg. Sie bekommen viel zu wenig Gewicht.»

Tobias Arnold Bild: PD

Zehn Kandidatinnen und Kandidaten für sieben Sitze. Tobias Arnold, Politologe bei Interface-Politikstudien, hat die Regierungsratswahlen für unsere Zeitung eingeordnet. Sein Fazit: Die Rückkehr für die Linke in die Zuger Exekutive wird schwer, aber nicht unmöglich.

Wie sehen Sie die Chancen der Linken, sich wieder einen Sitz in der Regierung zu sichern?

Tobias Arnold: Vom Wähleranteil her stünde der Linken – dazu zähle ich SP und ALG – ganz klar ein Sitz zu bei einer Siebner- Regierung. Die Ausgangslage erweist sich meines Erachtens aber als schwierig aus diversen Gründen.

Welche wären das?

Gleich sechs bisherige Bürgerliche können vom Bisherigen-Bonus profitieren. Und beim siebten Sitz ist folgendes Szenario realistisch: Indem es unter den Bürgerlichen – dazu zähle ich SVP, FDP und Mitte – nur eine Kandidatur gibt, wird diese aufgrund der Wählerstärke dieser Parteien die Wahl schaffen.

Wie könnte es der Linken dennoch gelingen, sich einen Sitz zu sichern?

Zwei Faktoren könnten der Linken letztlich doch noch dazu verhelfen, zu ihrem Sitz zu kommen. Erstens: Die bürgerlichen Wählerinnen und Wähler anerkennen den Wert einer Konkordanzregierung, wozu ein linker Sitz klar dazugehören würde. Oder die Stimmen der FDP und der SVP splitten sich auf, da auch Tabea Estermann von der GLP, je nach Sichtweise ja auch eine bürgerliche Partei, Stimmen erhalten wird. Aus linker Sicht dürfte Frau Estermann aber dann auch wieder nicht zu viele Stimmen holen. Sie sehen: Es ist nicht unmöglich, aber doch eher schwierig für die Linke, den siebten Sitz zu holen.

